Чиновникам скоротили час на іспит з української мови

Тепер іспит триватиме пів години, а не півтора. Тестів стане менше, але вони ускладняться. Це потрібно, щоб випробувальні центри могли впоратися з потоком охочих скласти іспити.

Про зміни розповіла на прес-конференції член Національної комісії зі стандартів державної мови Ольга Шевчук-Клюжева, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Тепер іспит триватиме 30 хвилин. Зрозуміло, що це впливає на структуру іспитової роботи, тому Комісія трансформувала письмовий блок іспитової роботи та оптимізувала набір завдань, їхню форму та кількість, щоб ще більшу частину іспиту можна було перевірити за допомогою комп’ютерної техніки", - сказала вона.

Так, відтепер "іспит складатиметься лише з тестової частини та усної частини". При цьому тестів буде менше, але вони стануть складнішими.

Читайте також: Під час першого іспиту на знання державної мови стався технічний збій, - Нацкомісія

Скорочення часу на іспит дозволить істотно збільшити кількість екзаменаційних сесій на день, що збільшить пропускну здатність мережі випробувальних центрів.

Голова Нацкомісії Орися Демська додала, що до 1,5-годинного іспиту повернуться до кінця року.

"Ми прогнозуємо, за нашими підрахунками, що на плато середньостатистичної, не гіпертрофованої навали, а нормального складання іспиту, ми десь через 4-5 тижнів виходимо. Тобто ми розглядаємо таку можливість початку розгляду повернення до повного обсягу іспиту десь на кінець листопада - грудень... До нового року - це максимум максиморум, на який ми цей іспит трішки скоротили", - пояснила вона.