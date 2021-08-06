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Новини
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Чиновникам скоротили час на іспит з української мови

Чиновникам скоротили час на іспит з української мови

Тепер іспит триватиме пів години, а не півтора. Тестів стане менше, але вони ускладняться. Це потрібно, щоб випробувальні центри могли впоратися з потоком охочих скласти іспити.

Про зміни розповіла на прес-конференції член Національної комісії зі стандартів державної мови Ольга Шевчук-Клюжева, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Тепер іспит триватиме 30 хвилин. Зрозуміло, що це впливає на структуру іспитової роботи, тому Комісія трансформувала письмовий блок іспитової роботи та оптимізувала набір завдань, їхню форму та кількість, щоб ще більшу частину іспиту можна було перевірити за допомогою комп’ютерної техніки", - сказала вона.

Так, відтепер  "іспит складатиметься лише з тестової частини та усної частини". При цьому тестів буде менше, але вони стануть складнішими.

Читайте також: Під час першого іспиту на знання державної мови стався технічний збій, - Нацкомісія

Скорочення часу на іспит дозволить істотно збільшити кількість екзаменаційних сесій на день, що збільшить пропускну здатність мережі випробувальних центрів.

Голова Нацкомісії Орися Демська додала, що до 1,5-годинного іспиту повернуться до кінця року.

"Ми прогнозуємо, за нашими підрахунками, що на плато середньостатистичної, не гіпертрофованої навали, а нормального складання іспиту, ми десь через 4-5 тижнів виходимо. Тобто ми розглядаємо таку можливість початку розгляду повернення до повного обсягу іспиту десь на кінець листопада - грудень... До нового року - це максимум максиморум, на який ми цей іспит трішки скоротили", - пояснила вона.

Автор: 

українська мова (833) чиновник (802) іспити (121)


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Топ коментарі
+13
Екзаменатор:
- Здоровенькі були!
Екзаменуємі:
- Добрий день!
Іспит закінчено.
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06.08.2021 18:52
+7
Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку - Цензор.НЕТ 8581
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06.08.2021 19:06
+6
А куда спешим? Пусть сдают как положено, - или куда-то не успеваем?
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06.08.2021 18:53
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Екзаменатор:
- Здоровенькі були!
Екзаменуємі:
- Добрий день!
Іспит закінчено.
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06.08.2021 18:52 Відповісти
Боюсь що азірівкою відповідь: "Добрій рінок" теж проканає.
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06.08.2021 20:34 Відповісти
А куда спешим? Пусть сдают как положено, - или куда-то не успеваем?
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06.08.2021 18:53 Відповісти
Поехали три наркомана домой на машине. Подъехали к светофору, а там: жёлтый, красный, жёлтый, зелёный, жёлтый, красный... Стояли полчаса. Те кто сзади, спрашивают у того, который за рулём:
- Вася, мы поедем или нет?
Вася, судорожно сжимая руль:
- Блин... я не успеваю!
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06.08.2021 18:56 Відповісти
За півтори години помилок буде до біса. А так... косо-криво, аби живо!
Насмішило мене "...поток желающих...". Так таки й "поток"?
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06.08.2021 19:01 Відповісти
Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку - Цензор.НЕТ 8581
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06.08.2021 19:06 Відповісти
а де бімба?
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06.08.2021 20:14 Відповісти
В вагiнi...
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06.08.2021 22:21 Відповісти
Хотів написати те саме, але опіздав.
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06.08.2021 23:57 Відповісти
Чиновникам скоротили час на іспит з української мови - Цензор.НЕТ 7450
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07.08.2021 06:15 Відповісти
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07.08.2021 00:20 Відповісти
Прошу доповнити:

Прєзідєнт расії - *****.
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06.08.2021 20:30 Відповісти
Усний тест: сказати "паляниця".
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06.08.2021 19:12 Відповісти
...чи ПИВО.
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06.08.2021 19:24 Відповісти
- Пі-і-іво...

*постріл із вогнепального стовбура*
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06.08.2021 19:41 Відповісти
- Пі-і-іваа...
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06.08.2021 19:45 Відповісти
Самий хороший тест: Посадить на бомбу, включить таймер і дать інструкцію по приведенню підривного пристрою в нейтральний стан українською мовою...
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06.08.2021 21:39 Відповісти
🤣🤣🤣💣💣💣
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06.08.2021 23:55 Відповісти
Декомунізація в Україні є законною. Комунізація України проводилася російською мовою, яка до того ж є одним з державних символів Російської Федерації. Тому вживання російської мови по всій території України, включаючи приватні помешкання, підлягає такій самій забороні, як і інші комуністичні символи. Сповіщайте компетентні органи про російськомовних, бо саме російськомовні є виправданням російської військової агресії. "Крим російський тому, що там говорять російською мовою" (Д.Трамп) - хто буде наступний російський тому, що там говорять російською мовою?
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06.08.2021 19:23 Відповісти
Та скоротить до 1 хвилини та одного питання: Мовою володієш?
І все
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06.08.2021 19:55 Відповісти
...відповідь - чяво?!
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06.08.2021 20:13 Відповісти
******* ти врот, ідіоти керують державою і не знають державної мови, це **** НОНСЕНС!!! з зепадалі сміється весь СВІТ!!! які ***** екзамани, що ви там таке курите ??? **** екзамен по ІСТОРІЇ зробіть краще для цих підарів!!!
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06.08.2021 20:08 Відповісти
"...Теперь экзамен продлится 30 минут. Понятно, что это влияет на структуру экзаменационной работы, поэтому Комиссия трансформировала письменный блок экзаменационной работы и оптимизировала набор заданий, их форму и количество, чтобы еще большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники", - сказала она.

Так, отныне "экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части". При этом тестов будет меньше, но они станут сложнее..."

Я так зрозумів, що письмового тесту немає. Писати на мові яку знаєш погано найважче з усіх завдань. Мабуть зліквідували письмовий тест, тому що придурки не могли здати.
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06.08.2021 20:35 Відповісти
Думаю так і є. Це ширма просто. В такому екзамені не має жодного сенсу
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06.08.2021 20:44 Відповісти
Це жарт якийсь. Що можна перевірити за 30 хвилин? Я англійську здавав (IELTS) 6 десь років тому. Триває 2 г 45 хв екзамен з 4х частин. А вони хочуть тестами перевірити знання мови? Що за маячня?
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06.08.2021 20:41 Відповісти
Забили и на этот закон Украины. Тест 30 мин это так, для галочки.
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06.08.2021 21:29 Відповісти
Пропоную скоротити оклад членам Национальной комиссии по стандартам государственного языка, зокрема Ользі Шевчук-Клюжевій, ПРОПОРЦІЙНО СКОРОЧЕНИМ ТЕСТАМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!
Нех... паразитів годувати.
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06.08.2021 22:11 Відповісти
так понимаю буба сленкой (сленка одно слово) сдали на 5 слета и ермачидзе?
так и знал - кривотогатые - ето полиглоты
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07.08.2021 06:21 Відповісти
 
 