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Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку

Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку

Теперь экзамен будет длиться полчаса, а не полтора. Тестов станет меньше, но они усложнятся. Это нужно, чтобы испытательные центры могли справиться с потоком желающих сдать экзамены.

Об изменениях рассказала на пресс-конференции член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Ольга Шевчук-Клюжева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Теперь экзамен продлится 30 минут. Понятно, что это влияет на структуру экзаменационной работы, поэтому Комиссия трансформировала письменный блок экзаменационной работы и оптимизировала набор заданий, их форму и количество, чтобы еще большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники", - сказала она.

Так, отныне "экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части". При этом тестов будет меньше, но они станут сложнее.

Смотрите: Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО

Сокращение времени на экзамен позволит существенно увеличить количество экзаменационных сессий в день, что увеличит пропускную способность сети испытательных центров.

Председатель Нацкомиссии Арина Демская добавила, что к полуторачасовому экзамену вернутся до конца года.

"Мы прогнозируем, по нашим подсчетам, что на плато среднестатистического, не гипертрофированного нашествия, а нормальной сдачи экзамена, мы где-то через 4-5 недель выходим. То есть мы рассматриваем такую возможность начала рассмотрения возврата к полному объему экзамена где-то на конец ноября-декабрь... До нового года - это максимум максиморум, на который мы этот экзамен немножко сократили", - пояснила она.

Также читайте: Экзамен на знание государственного языка сдали уже почти 3 тысячи чиновников, - Нацкомиссия по стандартам государственного языка

Автор: 

украинский язык (1189) чиновник (1560) экзамены (156)


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Топ комментарии
+13
Екзаменатор:
- Здоровенькі були!
Екзаменуємі:
- Добрий день!
Іспит закінчено.
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06.08.2021 18:52
+7
Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку - Цензор.НЕТ 8581
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06.08.2021 19:06
+6
А куда спешим? Пусть сдают как положено, - или куда-то не успеваем?
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06.08.2021 18:53
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Екзаменатор:
- Здоровенькі були!
Екзаменуємі:
- Добрий день!
Іспит закінчено.
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06.08.2021 18:52 Ответить
Боюсь що азірівкою відповідь: "Добрій рінок" теж проканає.
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06.08.2021 20:34 Ответить
А куда спешим? Пусть сдают как положено, - или куда-то не успеваем?
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06.08.2021 18:53 Ответить
Поехали три наркомана домой на машине. Подъехали к светофору, а там: жёлтый, красный, жёлтый, зелёный, жёлтый, красный... Стояли полчаса. Те кто сзади, спрашивают у того, который за рулём:
- Вася, мы поедем или нет?
Вася, судорожно сжимая руль:
- Блин... я не успеваю!
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06.08.2021 18:56 Ответить
За півтори години помилок буде до біса. А так... косо-криво, аби живо!
Насмішило мене "...поток желающих...". Так таки й "поток"?
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06.08.2021 19:01 Ответить
Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку - Цензор.НЕТ 8581
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06.08.2021 19:06 Ответить
а де бімба?
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06.08.2021 20:14 Ответить
В вагiнi...
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06.08.2021 22:21 Ответить
Хотів написати те саме, але опіздав.
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06.08.2021 23:57 Ответить
Чиновникам скоротили час на іспит з української мови - Цензор.НЕТ 7450
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07.08.2021 06:15 Ответить
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07.08.2021 00:20 Ответить
Прошу доповнити:

Прєзідєнт расії - *****.
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06.08.2021 20:30 Ответить
Усний тест: сказати "паляниця".
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06.08.2021 19:12 Ответить
...чи ПИВО.
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06.08.2021 19:24 Ответить
- Пі-і-іво...

*постріл із вогнепального стовбура*
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06.08.2021 19:41 Ответить
- Пі-і-іваа...
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06.08.2021 19:45 Ответить
Самий хороший тест: Посадить на бомбу, включить таймер і дать інструкцію по приведенню підривного пристрою в нейтральний стан українською мовою...
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06.08.2021 21:39 Ответить
🤣🤣🤣💣💣💣
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06.08.2021 23:55 Ответить
Декомунізація в Україні є законною. Комунізація України проводилася російською мовою, яка до того ж є одним з державних символів Російської Федерації. Тому вживання російської мови по всій території України, включаючи приватні помешкання, підлягає такій самій забороні, як і інші комуністичні символи. Сповіщайте компетентні органи про російськомовних, бо саме російськомовні є виправданням російської військової агресії. "Крим російський тому, що там говорять російською мовою" (Д.Трамп) - хто буде наступний російський тому, що там говорять російською мовою?
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06.08.2021 19:23 Ответить
Та скоротить до 1 хвилини та одного питання: Мовою володієш?
І все
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06.08.2021 19:55 Ответить
...відповідь - чяво?!
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06.08.2021 20:13 Ответить
******* ти врот, ідіоти керують державою і не знають державної мови, це **** НОНСЕНС!!! з зепадалі сміється весь СВІТ!!! які ***** екзамани, що ви там таке курите ??? **** екзамен по ІСТОРІЇ зробіть краще для цих підарів!!!
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06.08.2021 20:08 Ответить
"...Теперь экзамен продлится 30 минут. Понятно, что это влияет на структуру экзаменационной работы, поэтому Комиссия трансформировала письменный блок экзаменационной работы и оптимизировала набор заданий, их форму и количество, чтобы еще большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники", - сказала она.

Так, отныне "экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части". При этом тестов будет меньше, но они станут сложнее..."

Я так зрозумів, що письмового тесту немає. Писати на мові яку знаєш погано найважче з усіх завдань. Мабуть зліквідували письмовий тест, тому що придурки не могли здати.
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06.08.2021 20:35 Ответить
Думаю так і є. Це ширма просто. В такому екзамені не має жодного сенсу
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06.08.2021 20:44 Ответить
Це жарт якийсь. Що можна перевірити за 30 хвилин? Я англійську здавав (IELTS) 6 десь років тому. Триває 2 г 45 хв екзамен з 4х частин. А вони хочуть тестами перевірити знання мови? Що за маячня?
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06.08.2021 20:41 Ответить
Забили и на этот закон Украины. Тест 30 мин это так, для галочки.
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06.08.2021 21:29 Ответить
Пропоную скоротити оклад членам Национальной комиссии по стандартам государственного языка, зокрема Ользі Шевчук-Клюжевій, ПРОПОРЦІЙНО СКОРОЧЕНИМ ТЕСТАМ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!
Нех... паразитів годувати.
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06.08.2021 22:11 Ответить
так понимаю буба сленкой (сленка одно слово) сдали на 5 слета и ермачидзе?
так и знал - кривотогатые - ето полиглоты
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07.08.2021 06:21 Ответить
 
 