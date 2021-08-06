Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку
Теперь экзамен будет длиться полчаса, а не полтора. Тестов станет меньше, но они усложнятся. Это нужно, чтобы испытательные центры могли справиться с потоком желающих сдать экзамены.
Об изменениях рассказала на пресс-конференции член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Ольга Шевчук-Клюжева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Теперь экзамен продлится 30 минут. Понятно, что это влияет на структуру экзаменационной работы, поэтому Комиссия трансформировала письменный блок экзаменационной работы и оптимизировала набор заданий, их форму и количество, чтобы еще большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники", - сказала она.
Так, отныне "экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части". При этом тестов будет меньше, но они станут сложнее.
Сокращение времени на экзамен позволит существенно увеличить количество экзаменационных сессий в день, что увеличит пропускную способность сети испытательных центров.
Председатель Нацкомиссии Арина Демская добавила, что к полуторачасовому экзамену вернутся до конца года.
"Мы прогнозируем, по нашим подсчетам, что на плато среднестатистического, не гипертрофированного нашествия, а нормальной сдачи экзамена, мы где-то через 4-5 недель выходим. То есть мы рассматриваем такую возможность начала рассмотрения возврата к полному объему экзамена где-то на конец ноября-декабрь... До нового года - это максимум максиморум, на который мы этот экзамен немножко сократили", - пояснила она.
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- Здоровенькі були!
Екзаменуємі:
- Добрий день!
Іспит закінчено.
- Вася, мы поедем или нет?
Вася, судорожно сжимая руль:
- Блин... я не успеваю!
Насмішило мене "...поток желающих...". Так таки й "поток"?
Прєзідєнт расії - *****.
*постріл із вогнепального стовбура*
І все
Так, отныне "экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части". При этом тестов будет меньше, но они станут сложнее..."
Я так зрозумів, що письмового тесту немає. Писати на мові яку знаєш погано найважче з усіх завдань. Мабуть зліквідували письмовий тест, тому що придурки не могли здати.
Нех... паразитів годувати.
так и знал - кривотогатые - ето полиглоты