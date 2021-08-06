Чиновникам сократили время на экзамен по украинскому языку

Теперь экзамен будет длиться полчаса, а не полтора. Тестов станет меньше, но они усложнятся. Это нужно, чтобы испытательные центры могли справиться с потоком желающих сдать экзамены.

Об изменениях рассказала на пресс-конференции член Национальной комиссии по стандартам государственного языка Ольга Шевчук-Клюжева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Теперь экзамен продлится 30 минут. Понятно, что это влияет на структуру экзаменационной работы, поэтому Комиссия трансформировала письменный блок экзаменационной работы и оптимизировала набор заданий, их форму и количество, чтобы еще большую часть экзамена можно было проверить с помощью компьютерной техники", - сказала она.

Так, отныне "экзамен будет состоять только из тестовой части и устной части". При этом тестов будет меньше, но они станут сложнее.

Смотрите: Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО

Сокращение времени на экзамен позволит существенно увеличить количество экзаменационных сессий в день, что увеличит пропускную способность сети испытательных центров.

Председатель Нацкомиссии Арина Демская добавила, что к полуторачасовому экзамену вернутся до конца года.

"Мы прогнозируем, по нашим подсчетам, что на плато среднестатистического, не гипертрофированного нашествия, а нормальной сдачи экзамена, мы где-то через 4-5 недель выходим. То есть мы рассматриваем такую возможность начала рассмотрения возврата к полному объему экзамена где-то на конец ноября-декабрь... До нового года - это максимум максиморум, на который мы этот экзамен немножко сократили", - пояснила она.

Также читайте: Экзамен на знание государственного языка сдали уже почти 3 тысячи чиновников, - Нацкомиссия по стандартам государственного языка