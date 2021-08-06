Викрадачі Луценка і Вербицького можуть опинитися на волі, - Офіс генпрокурора
Термін їх арешту закінчується 7 серпня, а клопотання про його продовження не можуть розглянути, тому що адвокати та частина суддів не приходять на засідання.
Про це йдеться в роз'ясненні Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Відносно обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 7 серпня 2021 року. Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні 1 липня 2021 рокунадійшов на розгляд Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Підготовче судове засідання у цій справі, призначене на 9 липня 2021, не відбулося через неявку захисників обвинувачених, при цьому клопотання прокурора про залучення адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги визнано судом передчасним", - сказано в повідомленні.
Того ж дня прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Але засідання призначено лише на 21 липня, а в цей день судді Білоцерківського райсуду вирішили передати справу іншому суду.
"5 та 6 серпня 2021 року головуючою у справі призначено судові засідання, що не відбулися через відпустку двох членів колегії, які відмовились відкликатись з відпустки. У зв’язку з цим та зважаючи на те, що термін тримання обвинувачених під вартою спливає 7 серпня 2021 року, прокурором та представниками потерпілих заявлені клопотання про здійснення додаткового авторозподілу для заміни в порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційної відповіді з суду досі не отримано", - повідомили в Офісі генпрокурора.
Дата наступного судового засідання досі не визначена.
"Можливості процесуального реагування прокурорів, які б могли упередити вищевказані негативні наслідки, на даний час вичерпано", - підкреслили в Офісі генпрокурора.
Там нагадали, що один із підозрюваних перед тим, як його відправили під варту, переховувався від правосуддя майже 6 років, використовуючи фальшиві документи.
Як повідомлялося, Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місцезнаходження. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.
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А исполняющий обязанности главы Белоцерковского суда Шовкопляс только что сообщил прокурорам, что ничего делать не намерен. От слова совсем.
И конечно же делает он это исключительно из личного альтруизма. Верите? Я нет. И это стало возможно после того, как судья Дубановская затянула решение вопроса о продлении срока ареста, хотя ей прокуроры принесли ходатайство еще в начале июля.
Но судьи сейчас просто отдыхают. Устали.
Прекрасная судебная реформа Зеленского, не правда ли? Суд стал настолько независимым, что не зависит уже ни от криминального процессуального кодекса, ни от совести. Интересно, будут ли Ермак и Зеленский встречать преступников с цветами, когда те выйдут из изолятора без меры пресечения вообще? Или может Ермак с Зеленским просто возьмут их на работу?" (с)
Смерть ворогам!
вата для них свои.