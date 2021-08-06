Викрадачі Луценка і Вербицького можуть опинитися на волі, - Офіс генпрокурора

Термін їх арешту закінчується 7 серпня, а клопотання про його продовження не можуть розглянути, тому що адвокати та частина суддів не приходять на засідання.

Про це йдеться в роз'ясненні Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Відносно обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 7 серпня 2021 року. Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні 1 липня 2021 рокунадійшов на розгляд Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Підготовче судове засідання у цій справі, призначене на 9 липня 2021, не відбулося через неявку захисників обвинувачених, при цьому клопотання прокурора про залучення адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги визнано судом передчасним", - сказано в повідомленні.

Того ж дня прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Але засідання призначено лише на 21 липня, а в цей день судді Білоцерківського райсуду вирішили передати справу іншому суду.

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"5 та 6 серпня 2021 року головуючою у справі призначено судові засідання, що не відбулися через відпустку двох членів колегії, які відмовились відкликатись з відпустки. У зв’язку з цим та зважаючи на те, що термін тримання обвинувачених під вартою спливає 7 серпня 2021 року, прокурором та представниками потерпілих заявлені клопотання про здійснення додаткового авторозподілу для заміни в порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційної відповіді з суду досі не отримано", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Дата наступного судового засідання досі не визначена.

"Можливості процесуального реагування прокурорів, які б могли упередити вищевказані негативні наслідки, на даний час вичерпано", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Там нагадали, що один із підозрюваних перед тим, як його відправили під варту, переховувався від правосуддя майже 6 років, використовуючи фальшиві документи.

Як повідомлялося, Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місцезнаходження. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.