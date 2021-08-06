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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Викрадачі Луценка і Вербицького можуть опинитися на волі, - Офіс генпрокурора

Викрадачі Луценка і Вербицького можуть опинитися на волі, - Офіс генпрокурора

Термін їх арешту закінчується 7 серпня, а клопотання про його продовження не можуть розглянути, тому що адвокати та частина суддів не приходять на засідання.

Про це йдеться в роз'ясненні Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Відносно обвинувачених обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 7 серпня 2021 року. Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні 1 липня 2021 рокунадійшов на розгляд Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. Підготовче судове засідання у цій справі, призначене на 9 липня 2021, не відбулося через неявку захисників обвинувачених, при цьому клопотання прокурора про залучення адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги визнано судом передчасним", - сказано в повідомленні.

Того ж дня прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Але засідання призначено лише на 21 липня, а в цей день судді Білоцерківського райсуду вирішили передати справу іншому суду.

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"5 та 6 серпня 2021 року головуючою у справі призначено судові засідання, що не відбулися через відпустку двох членів колегії, які відмовились відкликатись з відпустки. У зв’язку з цим та зважаючи на те, що термін тримання обвинувачених під вартою спливає 7 серпня 2021 року, прокурором та представниками потерпілих заявлені клопотання про здійснення додаткового авторозподілу для заміни в порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційної відповіді з суду досі не отримано", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Дата наступного судового засідання досі не визначена.

"Можливості процесуального реагування прокурорів, які б могли упередити вищевказані негативні наслідки, на даний час вичерпано", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Там нагадали, що один із підозрюваних перед тим, як його відправили під варту, переховувався від правосуддя майже 6 років, використовуючи фальшиві документи.

Як повідомлялося, Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені в Києві 21 січня 2014 року. Група невідомих вивезла їх за місто і катувала впродовж декількох годин. Пізніше Луценка залишили в лісі в Бориспільському районі, йому вдалося дістатися до населеного пункту і повідомити про своє місцезнаходження. Пізніше в тому ж районі було виявлено тіло Вербицького.

Автор: 

Луценко Ігор (179) Вербицький Михайло (3) запобіжний захід (484) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+15
Вот еще - "Зе-команда собирается сегодня цинично выпустить убийц Небесной сотни на свободу. Сегодня, ровно в 23:59 должны выйти из СИЗО титушки, которых обвиняют в пытках и убийствах майдановцев, в частности, в убийстве львовянина Юрия Вербицкого и в похищении Игоря Луценко. И среди них Мыслывый, который считается организатором и скрывался долгое время под прикрытием фальшивых документов.
А исполняющий обязанности главы Белоцерковского суда Шовкопляс только что сообщил прокурорам, что ничего делать не намерен. От слова совсем.
И конечно же делает он это исключительно из личного альтруизма. Верите? Я нет. И это стало возможно после того, как судья Дубановская затянула решение вопроса о продлении срока ареста, хотя ей прокуроры принесли ходатайство еще в начале июля.
Но судьи сейчас просто отдыхают. Устали.
Прекрасная судебная реформа Зеленского, не правда ли? Суд стал настолько независимым, что не зависит уже ни от криминального процессуального кодекса, ни от совести. Интересно, будут ли Ермак и Зеленский встречать преступников с цветами, когда те выйдут из изолятора без меры пресечения вообще? Или может Ермак с Зеленским просто возьмут их на работу?" (с)
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06.08.2021 19:25
+14
тю. вас то досі дивує? татаров, портнов завідують всією юридичною Зе системою. тож вава не лише в курсі, йому какая разніца
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06.08.2021 19:21
+11
Вбивці на свободі? Це каже прокуратура? Охреніти!
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06.08.2021 19:11
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Вбивці на свободі? Це каже прокуратура? Охреніти!
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06.08.2021 19:11 Відповісти
Дайте ему еще сто дней и стопиццот полномочий, а то бедолага под коксом не может понять как руковдить страной
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06.08.2021 19:41 Відповісти
похоже овцы сдают пастуха.
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07.08.2021 00:12 Відповісти
Наша правохранительная система преследует только патриотов. Те кто убивал участников Майдана их не интересуют.
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06.08.2021 19:19 Відповісти
А почему она наша? Это система, которую привел зе-упырь
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06.08.2021 19:40 Відповісти
Если бы Порошенко был заинтересован в аресте убийц Небесной Сотни, они бы уже сидели. Он не был в этом заинтересован.
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07.08.2021 10:52 Відповісти
тю. вас то досі дивує? татаров, портнов завідують всією юридичною Зе системою. тож вава не лише в курсі, йому какая разніца
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06.08.2021 19:21 Відповісти
Вот еще - "Зе-команда собирается сегодня цинично выпустить убийц Небесной сотни на свободу. Сегодня, ровно в 23:59 должны выйти из СИЗО титушки, которых обвиняют в пытках и убийствах майдановцев, в частности, в убийстве львовянина Юрия Вербицкого и в похищении Игоря Луценко. И среди них Мыслывый, который считается организатором и скрывался долгое время под прикрытием фальшивых документов.
А исполняющий обязанности главы Белоцерковского суда Шовкопляс только что сообщил прокурорам, что ничего делать не намерен. От слова совсем.
И конечно же делает он это исключительно из личного альтруизма. Верите? Я нет. И это стало возможно после того, как судья Дубановская затянула решение вопроса о продлении срока ареста, хотя ей прокуроры принесли ходатайство еще в начале июля.
Но судьи сейчас просто отдыхают. Устали.
Прекрасная судебная реформа Зеленского, не правда ли? Суд стал настолько независимым, что не зависит уже ни от криминального процессуального кодекса, ни от совести. Интересно, будут ли Ермак и Зеленский встречать преступников с цветами, когда те выйдут из изолятора без меры пресечения вообще? Или может Ермак с Зеленским просто возьмут их на работу?" (с)
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06.08.2021 19:25 Відповісти
Какое ужасное совпадение: именно при зеленском, всех убийц евромайдановцев отпускают на волю по одному и тому же сценарию. Давайте угадаю, новые лица, которых привел зелох, тут непричем.
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06.08.2021 19:39 Відповісти
жалуется или хвастается?
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06.08.2021 19:39 Відповісти
ГЕНЕРАЛЬНИМ і ГАРАНТАМ вже прийшов час ПРАЙС ЛИСТ на " державні", послуги ДОВЕСТИ до ЛЮДУ УКРАЇНИ!!!- може нас щось не влаштує?, або каштани посохнуть???!!!
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06.08.2021 19:48 Відповісти
А де нацжони на чолі Білецьким чим зайняті.
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06.08.2021 21:06 Відповісти
Зустрівся з Юрієм Вербицьким на Майдані пізно вночі коло ЦУМу, коли він з товаришами тільки приїхав зі Львова... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
Смерть ворогам!
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06.08.2021 21:31 Відповісти
они заняты нац. корпусом
вата для них свои.
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06.08.2021 22:26 Відповісти
Браво зеленая власть.
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07.08.2021 05:32 Відповісти
Вербицького вивезли в ліс, катували, викололи йому очі, голого зв'язали і покинули на морозі помирати... Нелюди не понесуть покарання?..
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16.09.2021 10:35 Відповісти
 
 