Похитители Луценко и Вербицкого могут оказаться на свободе, - Офис генпрокурора
Срок их ареста истекает 7 августа, а ходатайство о его продлении не могут рассмотреть, потому что адвокаты и часть судей не приходят на заседания.
Об этом говорится в разъяснении Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 августа 2021 года. Обвинительный акт в данном уголовном производстве 1 июля 2021 года поступил на рассмотрение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Подготовительное судебное заседание по этому делу, назначенное на 9 июля 2021 года, не состоялось из-за неявки защитников обвиняемых, при этом ходатайство прокурора о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи признано судом преждевременным", - сказано в сообщении.
В тот же день прокурор обратился в суд с ходатайством о применении меры пресечения. Но заседание назначили только на 21 июля, а в этот день судьи Белоцерковского райсуда решили передать дело другому суду.
"5 и 6 августа 2021 года председательствующей по делу назначены судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, отказавшихся отзываться из отпуска. В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021 года, прокурором и представителями потерпевших заявлены ходатайства о проведении дополнительного автораздела для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которые официального ответа из суда до сих пор не получено", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Дата следующего судебного заседания до сих пор не определена.
"Возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Там напомнили, что один из подозреваемых перед тем, как его отправили под стражу, скрывался от правосудия почти 6 лет, используя поддельные документы.
Как сообщалось, Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.
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А исполняющий обязанности главы Белоцерковского суда Шовкопляс только что сообщил прокурорам, что ничего делать не намерен. От слова совсем.
И конечно же делает он это исключительно из личного альтруизма. Верите? Я нет. И это стало возможно после того, как судья Дубановская затянула решение вопроса о продлении срока ареста, хотя ей прокуроры принесли ходатайство еще в начале июля.
Но судьи сейчас просто отдыхают. Устали.
Прекрасная судебная реформа Зеленского, не правда ли? Суд стал настолько независимым, что не зависит уже ни от криминального процессуального кодекса, ни от совести. Интересно, будут ли Ермак и Зеленский встречать преступников с цветами, когда те выйдут из изолятора без меры пресечения вообще? Или может Ермак с Зеленским просто возьмут их на работу?" (с)
Смерть ворогам!
вата для них свои.