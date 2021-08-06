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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Похитители Луценко и Вербицкого могут оказаться на свободе, - Офис генпрокурора

Похитители Луценко и Вербицкого могут оказаться на свободе, - Офис генпрокурора

Срок их ареста истекает 7 августа, а ходатайство о его продлении не могут рассмотреть, потому что адвокаты и часть судей не приходят на заседания.

Об этом говорится в разъяснении Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 августа 2021 года. Обвинительный акт в данном уголовном производстве 1 июля 2021 года поступил на рассмотрение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Подготовительное судебное заседание по этому делу, назначенное на 9 июля 2021 года, не состоялось из-за неявки защитников обвиняемых, при этом ходатайство прокурора о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи признано судом преждевременным", - сказано в сообщении.

В тот же день прокурор обратился в суд с ходатайством о применении меры пресечения. Но заседание назначили только на 21 июля, а в этот день судьи Белоцерковского райсуда решили передать дело другому суду.

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"5 и 6 августа 2021 года председательствующей по делу назначены судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, отказавшихся отзываться из отпуска. В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021 года, прокурором и представителями потерпевших заявлены ходатайства о проведении дополнительного автораздела для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которые официального ответа из суда до сих пор не получено", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Дата следующего судебного заседания до сих пор не определена.

"Возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

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Там напомнили, что один из подозреваемых перед тем, как его отправили под стражу, скрывался от правосудия почти 6 лет, используя поддельные документы.

Как сообщалось, Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Автор: 

Луценко Игорь (231) Вербицкий Михаил (3) мера пресечения (453) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+15
Вот еще - "Зе-команда собирается сегодня цинично выпустить убийц Небесной сотни на свободу. Сегодня, ровно в 23:59 должны выйти из СИЗО титушки, которых обвиняют в пытках и убийствах майдановцев, в частности, в убийстве львовянина Юрия Вербицкого и в похищении Игоря Луценко. И среди них Мыслывый, который считается организатором и скрывался долгое время под прикрытием фальшивых документов.
А исполняющий обязанности главы Белоцерковского суда Шовкопляс только что сообщил прокурорам, что ничего делать не намерен. От слова совсем.
И конечно же делает он это исключительно из личного альтруизма. Верите? Я нет. И это стало возможно после того, как судья Дубановская затянула решение вопроса о продлении срока ареста, хотя ей прокуроры принесли ходатайство еще в начале июля.
Но судьи сейчас просто отдыхают. Устали.
Прекрасная судебная реформа Зеленского, не правда ли? Суд стал настолько независимым, что не зависит уже ни от криминального процессуального кодекса, ни от совести. Интересно, будут ли Ермак и Зеленский встречать преступников с цветами, когда те выйдут из изолятора без меры пресечения вообще? Или может Ермак с Зеленским просто возьмут их на работу?" (с)
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06.08.2021 19:25
+14
тю. вас то досі дивує? татаров, портнов завідують всією юридичною Зе системою. тож вава не лише в курсі, йому какая разніца
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06.08.2021 19:21
+11
Вбивці на свободі? Це каже прокуратура? Охреніти!
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06.08.2021 19:11
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Вбивці на свободі? Це каже прокуратура? Охреніти!
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06.08.2021 19:11 Ответить
Дайте ему еще сто дней и стопиццот полномочий, а то бедолага под коксом не может понять как руковдить страной
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06.08.2021 19:41 Ответить
похоже овцы сдают пастуха.
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07.08.2021 00:12 Ответить
Наша правохранительная система преследует только патриотов. Те кто убивал участников Майдана их не интересуют.
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06.08.2021 19:19 Ответить
А почему она наша? Это система, которую привел зе-упырь
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06.08.2021 19:40 Ответить
Если бы Порошенко был заинтересован в аресте убийц Небесной Сотни, они бы уже сидели. Он не был в этом заинтересован.
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07.08.2021 10:52 Ответить
тю. вас то досі дивує? татаров, портнов завідують всією юридичною Зе системою. тож вава не лише в курсі, йому какая разніца
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06.08.2021 19:21 Ответить
Вот еще - "Зе-команда собирается сегодня цинично выпустить убийц Небесной сотни на свободу. Сегодня, ровно в 23:59 должны выйти из СИЗО титушки, которых обвиняют в пытках и убийствах майдановцев, в частности, в убийстве львовянина Юрия Вербицкого и в похищении Игоря Луценко. И среди них Мыслывый, который считается организатором и скрывался долгое время под прикрытием фальшивых документов.
А исполняющий обязанности главы Белоцерковского суда Шовкопляс только что сообщил прокурорам, что ничего делать не намерен. От слова совсем.
И конечно же делает он это исключительно из личного альтруизма. Верите? Я нет. И это стало возможно после того, как судья Дубановская затянула решение вопроса о продлении срока ареста, хотя ей прокуроры принесли ходатайство еще в начале июля.
Но судьи сейчас просто отдыхают. Устали.
Прекрасная судебная реформа Зеленского, не правда ли? Суд стал настолько независимым, что не зависит уже ни от криминального процессуального кодекса, ни от совести. Интересно, будут ли Ермак и Зеленский встречать преступников с цветами, когда те выйдут из изолятора без меры пресечения вообще? Или может Ермак с Зеленским просто возьмут их на работу?" (с)
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06.08.2021 19:25 Ответить
Какое ужасное совпадение: именно при зеленском, всех убийц евромайдановцев отпускают на волю по одному и тому же сценарию. Давайте угадаю, новые лица, которых привел зелох, тут непричем.
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06.08.2021 19:39 Ответить
жалуется или хвастается?
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06.08.2021 19:39 Ответить
ГЕНЕРАЛЬНИМ і ГАРАНТАМ вже прийшов час ПРАЙС ЛИСТ на " державні", послуги ДОВЕСТИ до ЛЮДУ УКРАЇНИ!!!- може нас щось не влаштує?, або каштани посохнуть???!!!
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06.08.2021 19:48 Ответить
А де нацжони на чолі Білецьким чим зайняті.
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06.08.2021 21:06 Ответить
Зустрівся з Юрієм Вербицьким на Майдані пізно вночі коло ЦУМу, коли він з товаришами тільки приїхав зі Львова... Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
Смерть ворогам!
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06.08.2021 21:31 Ответить
они заняты нац. корпусом
вата для них свои.
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06.08.2021 22:26 Ответить
Браво зеленая власть.
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07.08.2021 05:32 Ответить
Вербицького вивезли в ліс, катували, викололи йому очі, голого зв'язали і покинули на морозі помирати... Нелюди не понесуть покарання?..
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16.09.2021 10:35 Ответить
 
 