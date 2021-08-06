Похитители Луценко и Вербицкого могут оказаться на свободе, - Офис генпрокурора

Срок их ареста истекает 7 августа, а ходатайство о его продлении не могут рассмотреть, потому что адвокаты и часть судей не приходят на заседания.

Об этом говорится в разъяснении Офиса генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 7 августа 2021 года. Обвинительный акт в данном уголовном производстве 1 июля 2021 года поступил на рассмотрение Белоцерковского горрайонного суда Киевской области. Подготовительное судебное заседание по этому делу, назначенное на 9 июля 2021 года, не состоялось из-за неявки защитников обвиняемых, при этом ходатайство прокурора о привлечении адвокатов из Центра бесплатной правовой помощи признано судом преждевременным", - сказано в сообщении.

В тот же день прокурор обратился в суд с ходатайством о применении меры пресечения. Но заседание назначили только на 21 июля, а в этот день судьи Белоцерковского райсуда решили передать дело другому суду.

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"5 и 6 августа 2021 года председательствующей по делу назначены судебные заседания, которые не состоялись из-за отпуска двух членов коллегии, отказавшихся отзываться из отпуска. В связи с этим и учитывая то, что срок содержания обвиняемых под стражей истекает 7 августа 2021 года, прокурором и представителями потерпевших заявлены ходатайства о проведении дополнительного автораздела для замены в порядке, предусмотренном законом, отсутствующих судей, на которые официального ответа из суда до сих пор не получено", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Дата следующего судебного заседания до сих пор не определена.

"Возможности процессуального реагирования прокуроров, которые могли бы предотвратить вышеуказанные негативные последствия, в настоящее время исчерпаны", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

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Там напомнили, что один из подозреваемых перед тем, как его отправили под стражу, скрывался от правосудия почти 6 лет, используя поддельные документы.

Как сообщалось, Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.