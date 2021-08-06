Пожежі в провінції Анталья майже погашено, - МЗС Туреччини
У провінції Анталья погашено пожежі, проте стихійне лихо триває в районі Ібради.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пишуть у п'ятницю турецькі ЗМІ з посиланням на слова голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.
"Пожежі в Антальї погашено, за винятком району Ібради", - заявив Чавушоглу на пресконференції.
Повідомляється, що пожежі можуть продовжитися: наступного тижня температура повітря на півдні Туреччини може прогрітися до 50 градусів Цельсія в тіні. Однак експерти зазначають, що на вихідних в країні очікуються дощі, які, ймовірно, покращать ситуацію.
Раніше в п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що вдалося загасити 196 осередків займання, ще 12 пожеж далі вирують.
За словами Ердогана, гасіння пожеж триває в п'яти провінціях - Антальї, Муглі, Іспарті, Айдині і Денізлі.
Пожежі в Туреччині вирують вже десять днів. Вони зруйнували ліси і залишили без даху над головою багатьох жителів постраждалих від стихії районів. Пожежі в Туреччині призвели до загибелі восьми осіб. Щонайменше, 770 жителів постраждали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аллах акбар !
Сейчас заказчик новых диверсантов подкинет.
даже когда они не по злу, хоть такого и не бывает,
ни один приличный кац бычок в пепельнице за затушит - метнет в окно
стоим на морвокзале (Одесса) курим и бросаю бычок "Сальве" мимо урны, подходит пожилой человек в троечке и говорит:
- вы одессит?
- да (типа не доволен)
- а не могли бы вы родной город не засорть?
- ....эээ.....мммм.....
- окурок не поднимете?
так стыдно стало.....после этого ничего никогда не бросаю под ноги, лет 15 тогда было...
. .
Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..
ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу .
.
КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием..
. .
. .
.
.