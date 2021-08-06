Пожежі в провінції Анталья майже погашено, - МЗС Туреччини

У провінції Анталья погашено пожежі, проте стихійне лихо триває в районі Ібради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пишуть у п'ятницю турецькі ЗМІ з посиланням на слова голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Пожежі в Антальї погашено, за винятком району Ібради", - заявив Чавушоглу на пресконференції.

Повідомляється, що пожежі можуть продовжитися: наступного тижня температура повітря на півдні Туреччини може прогрітися до 50 градусів Цельсія в тіні. Однак експерти зазначають, що на вихідних в країні очікуються дощі, які, ймовірно, покращать ситуацію.

Раніше в п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що вдалося загасити 196 осередків займання, ще 12 пожеж далі вирують.

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За словами Ердогана, гасіння пожеж триває в п'яти провінціях - Антальї, Муглі, Іспарті, Айдині і Денізлі.

Пожежі в Туреччині вирують вже десять днів. Вони зруйнували ліси і залишили без даху над головою багатьох жителів постраждалих від стихії районів. Пожежі в Туреччині призвели до загибелі восьми осіб. Щонайменше, 770 жителів постраждали.