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Пожежі в провінції Анталья майже погашено, - МЗС Туреччини

Пожежі в провінції Анталья майже погашено, - МЗС Туреччини

У провінції Анталья погашено пожежі, проте стихійне лихо триває в районі Ібради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пишуть у п'ятницю турецькі ЗМІ з посиланням на слова голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу.

"Пожежі в Антальї погашено, за винятком району Ібради", - заявив Чавушоглу на пресконференції.

Повідомляється, що пожежі можуть продовжитися: наступного тижня температура повітря на півдні Туреччини може прогрітися до 50 градусів Цельсія в тіні. Однак експерти зазначають, що на вихідних в країні очікуються дощі, які, ймовірно, покращать ситуацію.

Раніше в п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив, що вдалося загасити 196 осередків займання, ще 12 пожеж далі вирують.

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За словами Ердогана, гасіння пожеж триває в п'яти провінціях - Антальї, Муглі, Іспарті, Айдині і Денізлі.

Пожежі в Туреччині вирують вже десять днів. Вони зруйнували ліси і залишили без даху над головою багатьох жителів постраждалих від стихії районів. Пожежі в Туреччині призвели до загибелі восьми осіб. Щонайменше, 770 жителів постраждали.

Автор: 

пожежа (4315) Туреччина (3494)


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Топ коментарі
+7
климат климатом - а кацапов запретить, и гореть перестанет...
даже когда они не по злу, хоть такого и не бывает,
ни один приличный кац бычок в пепельнице за затушит - метнет в окно
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06.08.2021 23:38
+3
Вітаємо турецький народ !
Аллах акбар !
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06.08.2021 23:21
+3
.Турция заподозрила РФ в поджегах своих курортов.
. .
Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..
ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу .
.
КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием..
. .

. .
.
.
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07.08.2021 01:20
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Вітаємо турецький народ !
Аллах акбар !
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06.08.2021 23:21 Відповісти
а все кацапы- поджигатели - почти пойманы
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06.08.2021 23:22 Відповісти
А водолеи?
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06.08.2021 23:27 Відповісти
а водолеи о том не жалеют
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06.08.2021 23:29 Відповісти
Зря сказали.
Сейчас заказчик новых диверсантов подкинет.
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06.08.2021 23:34 Відповісти
климат климатом - а кацапов запретить, и гореть перестанет...
даже когда они не по злу, хоть такого и не бывает,
ни один приличный кац бычок в пепельнице за затушит - метнет в окно
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06.08.2021 23:38 Відповісти
мне один урок преподали, рассказываю.
стоим на морвокзале (Одесса) курим и бросаю бычок "Сальве" мимо урны, подходит пожилой человек в троечке и говорит:
- вы одессит?
- да (типа не доволен)
- а не могли бы вы родной город не засорть?
- ....эээ.....мммм.....
- окурок не поднимете?
так стыдно стало.....после этого ничего никогда не бросаю под ноги, лет 15 тогда было...
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06.08.2021 23:51 Відповісти
значит урок усвоен - век кури - век будь человеком...
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06.08.2021 23:55 Відповісти
конечно усвоен, если столько лет прошло, а запомнилось.
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07.08.2021 00:04 Відповісти
Ибради не далеко от Антальи, интересно, два задержанных кацапа песню запели или турки в толерантных европейцев решили поиграть?
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06.08.2021 23:41 Відповісти
В Італії пожари стаються кожен рік і є великою проблемою.Зараз ця біда сталася на Сардинії.По новинах,відповідальний за нац.безпеку,розказував,що тільки 2%всіх пожарів є природнього походження(блискавки),а решта-це все підпали,з яких 40%-по необережності,а 58%-по злому умислу.Знаєте,я є людиною доброю і толерантною,але піроману,я би відрубувала руки по самі плечі,бо толку такого дибілоїда в тюрму садити-відсиде три-чотири роки,а шкоди наробе на пів століття.
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07.08.2021 00:33 Відповісти
.Турция заподозрила РФ в поджегах своих курортов.
. .
Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..
ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу .
.
КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием..
. .

. .
.
.
показати весь коментар
07.08.2021 01:20 Відповісти
 
 