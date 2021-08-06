Пожары в провинции Анталья почти потушены, - МИД Турции
В провинции Анталья потушены пожары, однако стихийное бедствие продолжается в районе Ибради,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Пожары в Анталье потушены, за исключением района Ибради", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.
Сообщается, что пожары могут продолжиться: на будущей неделе температура воздуха на юге Турции может прогреться до 50 градусов Цельсия в тени. Однако эксперты отмечают, что на выходных в стране ожидаются дожди, которые, вероятно, улучшат обстановку.
Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров продолжают полыхать.
По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.
Пожары в Турции действуют уже десять дней. Они разрушили леса и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары в Турции привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали.
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Аллах акбар !
Сейчас заказчик новых диверсантов подкинет.
даже когда они не по злу, хоть такого и не бывает,
ни один приличный кац бычок в пепельнице за затушит - метнет в окно
стоим на морвокзале (Одесса) курим и бросаю бычок "Сальве" мимо урны, подходит пожилой человек в троечке и говорит:
- вы одессит?
- да (типа не доволен)
- а не могли бы вы родной город не засорть?
- ....эээ.....мммм.....
- окурок не поднимете?
так стыдно стало.....после этого ничего никогда не бросаю под ноги, лет 15 тогда было...
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Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..
ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу .
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КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием..
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