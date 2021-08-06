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Пожары в провинции Анталья почти потушены, - МИД Турции

Пожары в провинции Анталья почти потушены, - МИД Турции

В провинции Анталья потушены пожары, однако стихийное бедствие продолжается в районе Ибради,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Пожары в Анталье потушены, за исключением района Ибради", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

Сообщается, что пожары могут продолжиться: на будущей неделе температура воздуха на юге Турции может прогреться до 50 градусов Цельсия в тени. Однако эксперты отмечают, что на выходных в стране ожидаются дожди, которые, вероятно, улучшат обстановку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины не пострадали в результате массивных пожаров в Турции, - посольство

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров продолжают полыхать.

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Пожары в Турции действуют уже десять дней. Они разрушили леса и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары в Турции привели к гибели восьми человек. По меньшей мере, 770 жителей пострадали.

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Автор: 

пожар (5935) Турция (3374)


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Топ комментарии
+7
климат климатом - а кацапов запретить, и гореть перестанет...
даже когда они не по злу, хоть такого и не бывает,
ни один приличный кац бычок в пепельнице за затушит - метнет в окно
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06.08.2021 23:38
+3
Вітаємо турецький народ !
Аллах акбар !
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06.08.2021 23:21
+3
.Турция заподозрила РФ в поджегах своих курортов.
. .
Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..
ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу .
.
КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием..
. .

. .
.
.
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07.08.2021 01:20
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Вітаємо турецький народ !
Аллах акбар !
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06.08.2021 23:21 Ответить
а все кацапы- поджигатели - почти пойманы
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06.08.2021 23:22 Ответить
А водолеи?
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06.08.2021 23:27 Ответить
а водолеи о том не жалеют
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06.08.2021 23:29 Ответить
Зря сказали.
Сейчас заказчик новых диверсантов подкинет.
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06.08.2021 23:34 Ответить
климат климатом - а кацапов запретить, и гореть перестанет...
даже когда они не по злу, хоть такого и не бывает,
ни один приличный кац бычок в пепельнице за затушит - метнет в окно
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06.08.2021 23:38 Ответить
мне один урок преподали, рассказываю.
стоим на морвокзале (Одесса) курим и бросаю бычок "Сальве" мимо урны, подходит пожилой человек в троечке и говорит:
- вы одессит?
- да (типа не доволен)
- а не могли бы вы родной город не засорть?
- ....эээ.....мммм.....
- окурок не поднимете?
так стыдно стало.....после этого ничего никогда не бросаю под ноги, лет 15 тогда было...
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06.08.2021 23:51 Ответить
значит урок усвоен - век кури - век будь человеком...
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06.08.2021 23:55 Ответить
конечно усвоен, если столько лет прошло, а запомнилось.
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07.08.2021 00:04 Ответить
Ибради не далеко от Антальи, интересно, два задержанных кацапа песню запели или турки в толерантных европейцев решили поиграть?
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06.08.2021 23:41 Ответить
В Італії пожари стаються кожен рік і є великою проблемою.Зараз ця біда сталася на Сардинії.По новинах,відповідальний за нац.безпеку,розказував,що тільки 2%всіх пожарів є природнього походження(блискавки),а решта-це все підпали,з яких 40%-по необережності,а 58%-по злому умислу.Знаєте,я є людиною доброю і толерантною,але піроману,я би відрубувала руки по самі плечі,бо толку такого дибілоїда в тюрму садити-відсиде три-чотири роки,а шкоди наробе на пів століття.
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07.08.2021 00:33 Ответить
.Турция заподозрила РФ в поджегах своих курортов.
. .
Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..
ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу .
.
КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием..
. .

. .
.
.
показать весь комментарий
07.08.2021 01:20 Ответить
 
 