Боксер Хижняк, домінуючи весь поєдинок, програв нокаутом у фіналі Олімпіади. ВIДЕО

25-річний український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, програв фінальний поєдинок на Олімпійських іграх в Токіо і виборов для України срібло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Його суперником був Хеберт Соуза з Бразилії.

Перші два раунди Хижняк впевнено домінував. У третьому раунді наш "полтавський танк" також діяв першим номером. Все йшло до впевненої перемоги, проте в середині раунду Олександр, який йшов вперед, пропустив один потужний удар назустріч, впав в нокдаун. Рефері прийняв досить спірне рішення і відразу ж зупинив бій.

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Нагадаємо, в поєдинку 1/8 фіналу Хижняк впевнено переміг за очками 24-річного японця Юіто Морівакі (5-0). В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк не без проблем розібрався з 21-річним домініканським боксером Еурі Седеньо Мартінесом (4-1).

Суперником Хижняка по півфіналу був Іумір Марсьяль, який виступає за Філіппіни. Хижняк скоїв камбек (3: 2) і отримав право на участь у фінальному поєдинку.

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