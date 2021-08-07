Боксер Хижняк, домінуючи весь поєдинок, програв нокаутом у фіналі Олімпіади. ВIДЕО
25-річний український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, програв фінальний поєдинок на Олімпійських іграх в Токіо і виборов для України срібло.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Його суперником був Хеберт Соуза з Бразилії.
Перші два раунди Хижняк впевнено домінував. У третьому раунді наш "полтавський танк" також діяв першим номером. Все йшло до впевненої перемоги, проте в середині раунду Олександр, який йшов вперед, пропустив один потужний удар назустріч, впав в нокдаун. Рефері прийняв досить спірне рішення і відразу ж зупинив бій.
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Нагадаємо, в поєдинку 1/8 фіналу Хижняк впевнено переміг за очками 24-річного японця Юіто Морівакі (5-0). В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк не без проблем розібрався з 21-річним домініканським боксером Еурі Седеньо Мартінесом (4-1).
Суперником Хижняка по півфіналу був Іумір Марсьяль, який виступає за Філіппіни. Хижняк скоїв камбек (3: 2) і отримав право на участь у фінальному поєдинку.
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внимание..... башкой чуть лево-право-назад а Сашко стоял чисто в классике чуть нагнувшись вперёд и не реагировал видно думал что удержит или не зацепит... увы зацепило... но всё рав
но молоток олимпийское серебро это круто... грацаньки
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
В классике у подбородка всегда перчатка,а если ушла,то нехер стоять как пень.
На цензоре нет модера адекватного , чтобы таких залетных тараканов-провокаторов как ты сразу же в бан отправлять!