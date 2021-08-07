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Новини Олімпіада-2020
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Боксер Хижняк, домінуючи весь поєдинок, програв нокаутом у фіналі Олімпіади. ВIДЕО

Боксер Хижняк, домінуючи весь поєдинок, програв нокаутом у фіналі Олімпіади. ВIДЕО

25-річний український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, програв фінальний поєдинок на Олімпійських іграх в Токіо і виборов для України срібло.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Його суперником був Хеберт Соуза з Бразилії.

Перші два раунди Хижняк впевнено домінував. У третьому раунді наш "полтавський танк" також діяв першим номером. Все йшло до впевненої перемоги, проте в середині раунду  Олександр, який йшов вперед, пропустив один потужний удар назустріч, впав в нокдаун. Рефері прийняв досить спірне рішення і відразу ж зупинив бій.

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Нагадаємо, в поєдинку 1/8 фіналу Хижняк впевнено переміг за очками 24-річного японця Юіто Морівакі (5-0). В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк не без проблем розібрався з 21-річним домініканським боксером Еурі Седеньо Мартінесом (4-1).

Суперником Хижняка по півфіналу був Іумір Марсьяль,  який виступає за Філіппіни. Хижняк скоїв камбек (3: 2) і отримав право на участь у фінальному поєдинку.

Також читайте: Український боксер Хижняк виборов золото Європейських ігор-2019

бокс (169) Олімпіада (687) Хижняк Олександр (7)


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Топ коментарі
+67
Дорогой Саша, ты герой, в любом случае!
Судья неправ, мягко говоря, или куплен.
Отличный бокс, спасибо за то, что ты у нас есть - самородок, умница, трудяга!!!
Полтава с тобой всегда!!!!!
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07.08.2021 09:14
+49
Там судитися треба. Суддя куплений.
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07.08.2021 09:09
+48
Достойно! А "Страна ЗнаковопРоссия" все "на лайно сходить" стосовно наших спортсменів!Читаєш їх ресурси -так і тягне їх спитать: "А що там у нас ще сталося?"
Драконив якось кацапів, коли вони почали в черговий раз "відкривать рот" з приводу того, що більше медалей! Питаю: "Ну то й що? Зате навіть при "бронзі" над нашими спортсменами піднімається НАШ державний прапор і звучить НАШ гімн, а над "расєяніном" - прапор МОК і звучить його гімн! Ви - "НІХТО, і звать вас - НІЯК!!!
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07.08.2021 09:18
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обезъяне подсудили явно...
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08.08.2021 02:34 Відповісти
Лох - це доля….
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08.08.2021 04:44 Відповісти
Немного бы мозгов парню. Судя по перепалке в перерывах, даже отец никак не мог его вразумить.
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08.08.2021 05:31 Відповісти
жаль... я конечно не профи но... хук... рубероид насыпал хуками под локоть а он не обращал
внимание..... башкой чуть лево-право-назад а Сашко стоял чисто в классике чуть нагнувшись вперёд и не реагировал видно думал что удержит или не зацепит... увы зацепило... но всё рав
но молоток олимпийское серебро это круто... грацаньки
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08.08.2021 07:52 Відповісти
а Сашко стоял чисто в классике

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

В классике у подбородка всегда перчатка,а если ушла,то нехер стоять как пень.
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08.08.2021 12:05 Відповісти
Досвіду малувато...Полежати б до восьми,стабілізувати вестибуляцію,а потім скочити - і ніякий куплений суддя нічого б не зробив...
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08.08.2021 12:31 Відповісти
Боксерський рівень Хижняка взагалі не дуже високий і до фіналу він дійшов скоріше не тому,що він дуже сильний,а завдяки не дуже сильним суперникам.та й і у фіналі суперник був приблизно такий же.тому долю першого місця вирішив один випадковий точний удар.нажаль
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08.08.2021 21:51 Відповісти
Хыжняк - чемпион мира и Европы, побеждавший 61 поединок до этого подряд! 1й номер рейтинга в его весе! В полуфинале встретился с жесточайшим нокаутером филипинцем Марсьялем 2м номером в весе 69-75кг! Перебил его! А бразильцу действительно повезло пробраться в финал , в котором он в чистую летел , выкинул лакипанч и судья ему подыграл!
На цензоре нет модера адекватного , чтобы таких залетных тараканов-провокаторов как ты сразу же в бан отправлять!
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08.08.2021 22:41 Відповісти
Наши не завезли "чемодан", а бразильцы завезли столько, что хватило отсечь от победы 1й номер рейтинга мира в этом весе , безоговорочного фаворита Олимпиады. Купленный рефери. Бразильскую власть можно понять - у них дела очень плохи в государстве с эпидемией и нужно как-то народ развлечь и отвлечь. Для этого им золото Олимпиады нужно было.
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08.08.2021 23:30 Відповісти
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