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Новости Олимпиада-2020
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Боксер Хижняк, доминируя весь поединок, проиграл нокаутом в финале Олимпиады. ВИДЕО

25-летний украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, проиграл финальный поединок на Олимпийских играх в Токио и завоевал для Украины серебро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Его соперником был Хеберт Соуза из Бразилии.

Первые два раунда Хижняк уверенно доминировал. В третьем раунде наш "полтавский танк" также действовал первым номером. Все шло к уверенной победе, однако в середине раунда идущий вперед Александр пропустил один мощный удар навстречу, упал в нокдаун. Рефери принял весьма спорное решение и сразу же остановил бой.

Напомним, в поединке 1/8 финала Хижняк уверенно победил по очкам 24-летнего японца Юито Мориваки (5–0). В 1/4 финала Олимпиады Хижняк не без проблем разобрался с 21-летним доминиканским боксером Эури Седеньо Мартинесом (4–1).

Соперником Хижняка по полуфиналу был Эумир Марсьяль, который выступает за Филиппины. Хижняк совершил камбэк (3:2) и получил право на участие в финальном поединке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинки Лузан и Четверикова выиграли серебро Олимпиады-2020 в каноэ-двойке

Автор: 

бокс (598) Олимпиада (1136) Хижняк Александр (8)


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Топ комментарии
+67
Дорогой Саша, ты герой, в любом случае!
Судья неправ, мягко говоря, или куплен.
Отличный бокс, спасибо за то, что ты у нас есть - самородок, умница, трудяга!!!
Полтава с тобой всегда!!!!!
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07.08.2021 09:14
+49
Там судитися треба. Суддя куплений.
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07.08.2021 09:09
+48
Достойно! А "Страна ЗнаковопРоссия" все "на лайно сходить" стосовно наших спортсменів!Читаєш їх ресурси -так і тягне їх спитать: "А що там у нас ще сталося?"
Драконив якось кацапів, коли вони почали в черговий раз "відкривать рот" з приводу того, що більше медалей! Питаю: "Ну то й що? Зате навіть при "бронзі" над нашими спортсменами піднімається НАШ державний прапор і звучить НАШ гімн, а над "расєяніном" - прапор МОК і звучить його гімн! Ви - "НІХТО, і звать вас - НІЯК!!!
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07.08.2021 09:18
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обезъяне подсудили явно...
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08.08.2021 02:34 Ответить
Лох - це доля….
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08.08.2021 04:44 Ответить
Немного бы мозгов парню. Судя по перепалке в перерывах, даже отец никак не мог его вразумить.
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08.08.2021 05:31 Ответить
жаль... я конечно не профи но... хук... рубероид насыпал хуками под локоть а он не обращал
внимание..... башкой чуть лево-право-назад а Сашко стоял чисто в классике чуть нагнувшись вперёд и не реагировал видно думал что удержит или не зацепит... увы зацепило... но всё рав
но молоток олимпийское серебро это круто... грацаньки
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08.08.2021 07:52 Ответить
а Сашко стоял чисто в классике

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

В классике у подбородка всегда перчатка,а если ушла,то нехер стоять как пень.
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08.08.2021 12:05 Ответить
Досвіду малувато...Полежати б до восьми,стабілізувати вестибуляцію,а потім скочити - і ніякий куплений суддя нічого б не зробив...
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08.08.2021 12:31 Ответить
Боксерський рівень Хижняка взагалі не дуже високий і до фіналу він дійшов скоріше не тому,що він дуже сильний,а завдяки не дуже сильним суперникам.та й і у фіналі суперник був приблизно такий же.тому долю першого місця вирішив один випадковий точний удар.нажаль
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08.08.2021 21:51 Ответить
Хыжняк - чемпион мира и Европы, побеждавший 61 поединок до этого подряд! 1й номер рейтинга в его весе! В полуфинале встретился с жесточайшим нокаутером филипинцем Марсьялем 2м номером в весе 69-75кг! Перебил его! А бразильцу действительно повезло пробраться в финал , в котором он в чистую летел , выкинул лакипанч и судья ему подыграл!
На цензоре нет модера адекватного , чтобы таких залетных тараканов-провокаторов как ты сразу же в бан отправлять!
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08.08.2021 22:41 Ответить
Наши не завезли "чемодан", а бразильцы завезли столько, что хватило отсечь от победы 1й номер рейтинга мира в этом весе , безоговорочного фаворита Олимпиады. Купленный рефери. Бразильскую власть можно понять - у них дела очень плохи в государстве с эпидемией и нужно как-то народ развлечь и отвлечь. Для этого им золото Олимпиады нужно было.
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08.08.2021 23:30 Ответить
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