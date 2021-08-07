Боксер Хижняк, доминируя весь поединок, проиграл нокаутом в финале Олимпиады. ВИДЕО

25-летний украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весовой категории до 75 кг, проиграл финальный поединок на Олимпийских играх в Токио и завоевал для Украины серебро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Его соперником был Хеберт Соуза из Бразилии.

Первые два раунда Хижняк уверенно доминировал. В третьем раунде наш "полтавский танк" также действовал первым номером. Все шло к уверенной победе, однако в середине раунда идущий вперед Александр пропустил один мощный удар навстречу, упал в нокдаун. Рефери принял весьма спорное решение и сразу же остановил бой.

Напомним, в поединке 1/8 финала Хижняк уверенно победил по очкам 24-летнего японца Юито Мориваки (5–0). В 1/4 финала Олимпиады Хижняк не без проблем разобрался с 21-летним доминиканским боксером Эури Седеньо Мартинесом (4–1).

Соперником Хижняка по полуфиналу был Эумир Марсьяль, который выступает за Филиппины. Хижняк совершил камбэк (3:2) и получил право на участие в финальном поединке.

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