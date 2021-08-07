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Кремінь: Показ російськомовного кіно загрожує національній безпеці України

Кремінь: Показ російськомовного кіно загрожує національній безпеці України

Трансляція російськомовних серіалів і фільмів загрожує національній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мовної омбудсмен Тарас Кремінь заявив в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі.

Кремінь зазначив, що трансляція таких серіалів порушує чинне мовне законодавство, згідно з яким з 16 липня всі стрічки на телебаченні повинні демонструвати з українським дубляжем.

"Якщо виходити з позиції Конституційного Суду, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки і оборони України", - пояснив він.

За його словами, з порушниками намагаються боротися. Регулярні трансляції стрічок російською Кремень назвав системними порушеннями.

Також читайте: Минулого року в Україні закрилися 343 видавництва і 48 книгарень, - Кремінь

Раніше Кремінь заявля: "кого не влаштовує мовний закон, кого не влаштовує українська держава, - сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватимеся комфортно".

українська мова (833) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+37
Не скажіть, що це дрібниця... Такими фільмиками формують мислення виборця.
От хіба став би Бздєлєнський президентом, якби не скоти і слуга народу ?
Надто великий вплив культури на подальший розвиток держави.
Це ж уявіть - завдяки ТБ в нас у часи Майдану, війни, тисяч загиблих , з'явився байдужий до всього 73%відсотковий пласт " какая разніца".
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07.08.2021 10:52
+29
На Україну напала не Японія, не Америка чи Англія, а парашка, це якщо ви забули.
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07.08.2021 10:56
+24
Англійська мова це мова успіху і розвитку. Нарешті час ставати частиною світової економіки, а не затрапьозного руSSкого міру.
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07.08.2021 10:53
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Сторінка 3 з 3
Одна з основних функцій мови - КУЛЬТУРОНОСНА. У мові, як у дзеркалі, відображається ментальність народу, його світогляд, звичаї, вірування, система цінностей. Усе це не піддається простому перекладу на інші мови. "Я візьму той рушник, розстелю, наче долю" - це не "Возьму это полотенце"! Російські фільми насаджують в Україні русскій мір ефективніше, ніж це робив Гіркін.
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07.08.2021 11:18 Відповісти
Я візьму той рушник... Вы когда это произносите, то имеете ввиду кухонное или банное полотенце. В поэтическом значении полотенце будет покров, покрывало, платок.
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07.08.2021 11:51 Відповісти
Звідки знаєш русскій язик?
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07.08.2021 12:17 Відповісти
З 14го року живу за принципом "кацапське-нах#й".
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07.08.2021 11:22 Відповісти
В Українській мови матюків СкреПОНОСних нема зовсім...,зате на РАБссіі 25 000 Зєковской Фєньки Фєдора Достоєвского и Йосіфа Джугашвили Достоєвский атєць і класік рюсскай Фєнькі Тому Україна ніколи не була РАБсієй СкреПОНОСной
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07.08.2021 11:22 Відповісти
Кремінь: Показ російськомовного кіно загрожує національній безпеці України - Цензор.НЕТ 318
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07.08.2021 13:01 Відповісти
Ввімкни телевізор і подивись різні хати-на-тата, майстер-шефи, холостячки з супер-мамами, говорить Україна та інші бидло-передачі. Там один писк, особливо від "титульних", які вриваються в студію з таким матюччям, що кацапи від заздрощів лікті гризуть...
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07.08.2021 13:20 Відповісти
ПТН ПНХ і таке інше, але цей навіжений ідіот реально дістав. Якщо національна небезпека України така тендітна та вразлива, що її на раз-два приб'єш соплею серіальчиком - нехай котиться в дупу. Разом із Кремінем та Конституційним судом.
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07.08.2021 11:23 Відповісти
За кого голосував?
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07.08.2021 11:32 Відповісти
Зепил он, и лайкнули ему два тупых зепила
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08.08.2021 06:49 Відповісти
Кремінь: Показ російськомовного кіно загрожує національній безпеці України - Цензор.НЕТ 7765 РАБсіянская изба на курьих ногах пляшет Феньку Владимирский Централ...
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07.08.2021 11:35 Відповісти
Мавзоленоє стадо баранов Путлера будет дублировать фильмі для белорусов на белорюсскайц мове...фюрер Лукашеску не протів... браццкіє ж Народі
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07.08.2021 11:30 Відповісти
И все матерятся на русском...
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07.08.2021 11:33 Відповісти
Нуу... про матюки можна дискутувати, бо вони зустрічаються навіть у листі козаків султану, який написаний УКРАЇНСЬКОЮ! Там є фраза "і нашого х... я крюк", наприклад або "нехрещений лоб, мать твою в...б"
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07.08.2021 12:04 Відповісти
Похожэ 3э...... спецыально НА словах МАРАЗМАТИЧНО " ПЕРЕГИБАЮТ ПАЛКУ " .
-
а НА ДЕЛЕ ----- ...??? .
.
На деле -- РУСИФИКАЦЫЯ ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ !
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07.08.2021 11:35 Відповісти
Привет, многоликий!
Если оставить всем по одному нику, форум заглохнет.
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07.08.2021 11:38 Відповісти
73% баранов рюссифицировать Невозможно
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07.08.2021 11:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/201477 48%, от всего количества избирателей. Зе и его шоблу избрало меньшинство.
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07.08.2021 12:05 Відповісти
Рюсскава наречия не біло и нет в природе вместе с национальностью РЮсский,а староболгарский язік который Мацковия задроченная сЦАП ЦАРАПИЛа у Болгарии то совсем история всего лишь 19 века,когда немец Даль сочинил Словарь рюсскава Наречия в 1854 году...
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07.08.2021 11:46 Відповісти
Даль датчанин. «Словарь рюсскава Наречия в 1854 году» - фейк. Словаря с таким названием и таким годом издания не существовало в природе.
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07.08.2021 12:06 Відповісти
Треба щоб якийсь "Скотланд Ярд" вже нарешті розібрався, хто був замовником проекту "Русскій Міръ".
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07.08.2021 11:46 Відповісти
Фишка в том что Даль не знал рюсскава наречия и не говорил па-рюсски...,а его словарик КГБ СССр подделало так что сегодня эта Туфта выглядит как древвнерюсскае Дерьмо...
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07.08.2021 11:51 Відповісти
Постом выше Вы сказали, что Даль и придумал этот язык. Как же он его мог знать до этого?
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07.08.2021 11:54 Відповісти
Не звертайте уваги, то недоумкуватий неадекват. Воно від "лютої ненависті" цілодобово обісране і ліпить тут таку маячню, яка вже ні на яку голову не налазить. Цікаво, яким сенатором воно себе вважає? ******** американським чи ще давньоримським? І з ким в палаті воно лежить: з Леніним, Сталіним чи з самим Наполеоном?
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07.08.2021 13:32 Відповісти
Национальной безопастности в первую очередь угрожает низкий уровень жизни! Боритесь с этим.
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07.08.2021 11:55 Відповісти
Показ русскоязычного кино угрожает национальной безопасности Украины? Есть, очевидно, и другие угрозы. Вот https://censor.net/ua/user/490719 пишет

".... Для мыслящего человека, который понимает ситуацию, кто за кем стоит и так далее. В этом отношении гораздо большую угрозу несет телевидение олигархов. Которое запутывает и уводит угрозы от них самих". Креминь занимает должность борца за украинскую мову - помните были при СССР должности "гордиться обществееным строем".... Работа в человека такая. И он преувеличивает угрозы, рисует апокалипсис. Однако такие процессы идут медленно, очень много инерции, как и сопротивления, как и злоупотребления... Как и не готовности делать грамотный перевод и приличную переозвучку не случайными голосами базарных торговок и ресторанных вышибал... Потом не принесет ли такое "ускорение" дополнительное напряжение между народами, населяющими Украину? К новому расколу между Востоком и Западом, Югом и Севером? Много примеров в новейшей истории Украины, когда подобная нетерпимость от профессиональных патриотов только горячо приветствовалась Кремлем.... "
В'ятрович Майдан влаштує? Їм же потім треба буде звітувати перед Заходом, що вони натворили, а Росія вкотре скористається моментом. А Кремль чекає, щоб влада похитнулася. КДБ їх вчило, що не треба багато зусиль, якщо можна витратити мало." -це
Соціолог Євген Головаха: Україна Зеленського - це 96-й квартал Согласен с https://censor.net/ua/user/490719, что ".... фильмы дийсно должны бути украинською. Це аксиома.". Но, без революционного завзяття и напора и не на пользу Кремлю. Не станем превращаться в полезных Кремлю идиотов. Не навреди!
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07.08.2021 11:55 Відповісти
Не станем превращаться в полезных Кремлю русскоязычных идиотов!
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07.08.2021 12:00 Відповісти
Звичайно! В Україні живе багато інших народів. І вони спостерігають як ми поведемося з тими, які Ви називаєте русскоязычными. Треба бути делікатними до всіх - Україна понад усе. Буде мир між нашими народами і, з часом все стане на свої місця. Не дати нашим ворогам скористатися з "Divide et impera, разделяй и властвуй, разделяй, и ты будешь царить, разделяй, и ты станешь богат; разделяй, и ты обманешь людей, и ты ослепишь их рассудок, и ты насмеешься над ..." Знайдіть на УП Соціолог Євген Головаха: Україна Зеленського - це 96-й квартал.
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07.08.2021 12:24 Відповісти
"В Україні живе багато інших народів." - і всі ці народи, по твоєму, російськомовні...а канадський народ живе а Україні?
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07.08.2021 12:31 Відповісти
В Україні живе багато інших народів." - і всі ці народи, по твоєму, російськомовні...?
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07.08.2021 12:53 Відповісти
"вони спостерігають як ми поведемося з тими, які Ви називаєте русскоязычными." - не викручуйся, бо не викрутишся. Так живе в Україні канадський народ, чи ні?
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07.08.2021 13:09 Відповісти
Відповіді не буде аноніму віктор федорович 31ee1569 Займіться самоосвітою
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07.08.2021 13:16 Відповісти
Це ти зайнявся й геть згорів.
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07.08.2021 13:17 Відповісти
Через нашу делікатність з російськомовними, з нас увесь світ сміється, як з дурнів.
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07.08.2021 18:48 Відповісти
"Через нашу делікатність з російськомовними, з нас увесь світ сміється, як з дурнів?" - https://censor.net/ru/user/475824. Напевно одні здивовані, другі щиро стурбовані, інші співчувають, як же можна так легко попадатися в одні і ті ж пастки, - старі рани,- які активізують час від часу внутрішні і зовнішні вороги з метою поглиблення розколу суспільства, натравлювання одних громадян на інших, використовуючи мову, релігію, - належність до різних конфесій, - історію, традиції... Світ справді дивується: для чого Україні ще внутрішня холодна громадянська війна, якщо Україні нав'язано гарячу кровопролитну війну.
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07.08.2021 20:03 Відповісти
Бла-бла, ни о чем, зепил
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08.08.2021 06:52 Відповісти
За переписом в Україні 29,6% русскаязичних (це з Кримом і ОРДЛО, звісно), у Латвії - 26,9% - майже стільки ж...
Але коли я був у Ризі, то російськомовними там були лише кабельні/супутникові канали, на загальнодержавних всі передачі 100% ЛАТВІЙСЬКОЮ! Ось із кого слід брати приклад - і не тільки в питанні мови на телебаченні, а й в питанні так званих "нєграждан"!
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07.08.2021 12:07 Відповісти
Російськомовні нюхають КАКАін, п'ють КАКАколу, їдять КАЛбасу...
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07.08.2021 12:10 Відповісти
Все гастроли гастролеров из Мацковии должны быть только на мови.До особого указания.За ослушание -штраф по самое не балуй!Принять незамедлительно!!!
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07.08.2021 12:23 Відповісти
Кремінь: Показ російськомовного кіно загрожує національній безпеці України - Цензор.НЕТ 5171
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07.08.2021 13:00 Відповісти
Для україномовних громадян мовного питання не існує !!Мовне питання ,це параноїдна маячня москалів ,адептів "Русского мира" !!!)))
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07.08.2021 13:06 Відповісти
Діду, наскільки я пам"ятаю, ти тимчасово перефарбований кацап. Комсомольський і партквиток зберігаєш в надійному місці, на всяк випадок...
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07.08.2021 13:37 Відповісти
Ти впевнен що я був комсою та членом КПРС ??? )))
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07.08.2021 13:43 Відповісти
Так. Наразі найбільші "патріоти" та "совко- і кацапо- ненависники" якраз ті, хто в минулому жопу рвали за Леніна та партію, перефарбовані кацапи та інші пристосуванці. Формально членом КПРС ти, може, і не був, але що в душі був вірним ленінцем - 100%. Це аксіома, доведена фаріоншею, тягнибоком, турчиновим та іншими перефарбованими "(лже)патріотами"-пристосуванцями.
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07.08.2021 14:02 Відповісти
Не варто всіх під один грібенець !! Але кожен мислить по собі !! Що щіро вірив в перемогу комунізма??? ))
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07.08.2021 14:10 Відповісти
спокiйно - не всi...
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07.08.2021 14:12 Відповісти
І хрін, ким там вони були, головне - що вони роблять сьогодні. Так ти завтра наших захисників на фронті назвеш колишніми **********-футбольними фанатами чи колишніми антисоціальними елементами. Сам то з дисидентів, напевне, будеш?))))
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07.08.2021 14:27 Відповісти
Роблять сьогодні? А що вони робитимуть завтра, якщо, не дай Бог, "власть помєняєтся"? За кого стануть топити? Кому побіжать прислужувать? Запам"ятай раз і назавжди: люди, які вчора були за одних, сьогодні за інших, завтра стануть за ще інших, в залежності від зміни "лінії партії". Бо зрадництво в них в крові...
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07.08.2021 18:47 Відповісти
Враг... знавець- психолог ? Можливо закінчив курси? ти чувак що так шануєш кп сс ? міг би і з маленької , раз такий знавець...души Фаріон та тягнибока та інших бувших... Порада... іншим разом заглянядай в дзеркало...Можливо в них і є щось, але Вони нічого поганого не зробили і мають чітку свою думу, а тобі варто дещо в них хороше перейняти.
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07.08.2021 23:31 Відповісти
Если существованию мовы угрожают паршивые третьесортные сериалы для пустоголовой аудитории,то эта мова уже мертва,все это планы убийцы путина,разделить население Украины по какому то принципу и стравить.
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07.08.2021 13:21 Відповісти
Хто згорів нехай визначить форум. Тому повторюю своє "Показ русскоязычного кино угрожает национальной безопасности Украины? Есть, очевидно, и другие угрозы. Вот https://censor.net/ua/user/490719 пишет
".... Для мыслящего человека, который понимает ситуацию, кто за кем стоит и так далее. В этом отношении гораздо большую угрозу несет телевидение олигархов. Которое запутывает и уводит угрозы от них самих". Креминь занимает должность борца за украинскую мову - помните были при СССР должности "гордиться общественным строем".... Работа в человека такая. И он преувеличивает угрозы, рисует апокалипсис. Однако такие процессы идут медленно, очень много инерции, как и сопротивления, как и злоупотребления... Как и не готовности делать грамотный перевод и приличную переозвучку - не случайными голосами базарных торговок и ресторанных вышибал... Потом не принесет ли такое "ускорение" дополнительное напряжение между народами, населяющими Украину? К новому расколу между Востоком и Западом, Югом и Севером? Много примеров в новейшей истории Украины, когда подобная нетерпимость от "профессиональных патриЙотов только горячо приветствовалась Кремлем.... "
"В'ятрович Майдан влаштує? Їм же потім треба буде звітувати перед Заходом, що вони натворили, а Росія вкотре скористається моментом. А Кремль чекає, щоб влада похитнулася. КДБ їх вчило, що не треба багато зусиль, якщо можна витратити мало." -це
Соціолог Євген Головаха: Україна Зеленського - це 96-й квартал. Согласен с https://censor.net/ua/user/490719, что ".... фильмы дийсно должны бути украинською. Це аксиома.". Но, без революционного завзяття и напора и не на пользу Кремлю. Не станем превращаться в полезных Кремлю идиотов. Не навреди!
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07.08.2021 13:24 Відповісти
.Расея заканчивается и закончится там, где заканчивается ее, хоть и не ее вовсе, а у болгар украденный и присвоенный, как и вся украденная ее история, Изык....в Украине он должен и закончиться!...иначе Украину, в ближайшей перспективе, это ядовитая кислота, в себе и растворит!..., тоже касаемо и затихарившейся пока РПЦ в УКРАИНЕ, мощного ингридиента - усилителя, этой же кислоты! ...кто этого не понимает, тот или тупень клинический, или просто био мусор!
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07.08.2021 13:53 Відповісти
немцы уже все пережевали и выплюнули - ети казлы с большого пересера будут ету жвачку жевать нон стоп - детям все ето 100 раз самими перебреханое передадут..
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07.08.2021 14:21 Відповісти
товарищ жуков, когда гнал ваших мужиков под пулеметы, - очень надеялся на вас, товарищи бабы....
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07.08.2021 14:24 Відповісти
На зустрічі ветеранів один з батьків розповів пропозицію синів з передової. Вимагають визнати Квартал 95, який торгує своєю продукцією в РФ, отримує великі кошти, роялті, платить податки та квартплату в Криму агресору, СПОНСОРОМ АГРЕСОРА та ЗАБОРОНИТИ його виступ та показ в Україні. ЗЕ має зробити вибір - піти сам або повторити долю Януковича. Терпець у народа вривається бо рівень життя: в кого суп пустий, а в кого жемчуг мілкий не може тривати безмежно.
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07.08.2021 16:13 Відповісти
национальной безопасности угрожают идиоты во власти!!!!!я родился в Украине мои родители,бабушки и пробабушки здесь родились. Куда мне ехать ,если я думаю и рассуждаю на русском языке, а также хочу смотреть фильмы не решать всякой швали!(другое слово не могу написать). из за таких идиотов как вы,"Раша ТВ," все перекручивает и показывает как в Крыму так и на Донбассе.Очень хочется верить,что этот цирк закончится.Не для этого люди гибли на майдане!!!!!
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07.08.2021 16:23 Відповісти
Государство Украина давно уже стало не меньшим врагом для своих русскоязычных граждан, чем какой-нибудь Путин.
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07.08.2021 18:58 Відповісти
Їдь на рашу, там рускоязичним буде, як у мами за пазухою, а тут нам ваші москвороті фільми в печінках сидять.
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07.08.2021 19:00 Відповісти
Україна може існувати тільки,як україномовна і це добре розуміють вороги,але нажаль не всі громадяни України.
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07.08.2021 17:25 Відповісти
Это не есть кино- это чистой воды ПРОПАГАНДА.
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07.08.2021 17:46 Відповісти
Дави их Друже креминь.
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07.08.2021 17:47 Відповісти
єслі тібє хтота на стол насрьот ета будіт угражать тваєй жизні?
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07.08.2021 19:04 Відповісти
" что єнта за страна такая, расея, что українська мова в Україні им угражаєт"! А пачему в расеї нет украинамовних газет, єта не страна, а недострана палчаєтся. Скотоублюдія какая та.
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07.08.2021 19:06 Відповісти
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