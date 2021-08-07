Кремінь: Показ російськомовного кіно загрожує національній безпеці України
Трансляція російськомовних серіалів і фільмів загрожує національній безпеці України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мовної омбудсмен Тарас Кремінь заявив в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі.
Кремінь зазначив, що трансляція таких серіалів порушує чинне мовне законодавство, згідно з яким з 16 липня всі стрічки на телебаченні повинні демонструвати з українським дубляжем.
"Якщо виходити з позиції Конституційного Суду, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки і оборони України", - пояснив він.
За його словами, з порушниками намагаються боротися. Регулярні трансляції стрічок російською Кремень назвав системними порушеннями.
Раніше Кремінь заявля: "кого не влаштовує мовний закон, кого не влаштовує українська держава, - сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватимеся комфортно".
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соплеюсеріальчиком - нехай котиться в дупу. Разом із Кремінем та Конституційним судом.
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а НА ДЕЛЕ ----- ...??? .
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На деле -- РУСИФИКАЦЫЯ ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ !
Если оставить всем по одному нику, форум заглохнет.
".... Для мыслящего человека, который понимает ситуацию, кто за кем стоит и так далее. В этом отношении гораздо большую угрозу несет телевидение олигархов. Которое запутывает и уводит угрозы от них самих". Креминь занимает должность борца за украинскую мову - помните были при СССР должности "гордиться обществееным строем".... Работа в человека такая. И он преувеличивает угрозы, рисует апокалипсис. Однако такие процессы идут медленно, очень много инерции, как и сопротивления, как и злоупотребления... Как и не готовности делать грамотный перевод и приличную переозвучку не случайными голосами базарных торговок и ресторанных вышибал... Потом не принесет ли такое "ускорение" дополнительное напряжение между народами, населяющими Украину? К новому расколу между Востоком и Западом, Югом и Севером? Много примеров в новейшей истории Украины, когда подобная нетерпимость от профессиональных патриотов только горячо приветствовалась Кремлем.... "
В'ятрович Майдан влаштує? Їм же потім треба буде звітувати перед Заходом, що вони натворили, а Росія вкотре скористається моментом. А Кремль чекає, щоб влада похитнулася. КДБ їх вчило, що не треба багато зусиль, якщо можна витратити мало." -це
Соціолог Євген Головаха: Україна Зеленського - це 96-й квартал Согласен с https://censor.net/ua/user/490719, что ".... фильмы дийсно должны бути украинською. Це аксиома.". Но, без революционного завзяття и напора и не на пользу Кремлю. Не станем превращаться в полезных Кремлю идиотов. Не навреди!
Але коли я був у Ризі, то російськомовними там були лише кабельні/супутникові канали, на загальнодержавних всі передачі 100% ЛАТВІЙСЬКОЮ! Ось із кого слід брати приклад - і не тільки в питанні мови на телебаченні, а й в питанні так званих "нєграждан"!
".... Для мыслящего человека, который понимает ситуацию, кто за кем стоит и так далее. В этом отношении гораздо большую угрозу несет телевидение олигархов. Которое запутывает и уводит угрозы от них самих". Креминь занимает должность борца за украинскую мову - помните были при СССР должности "гордиться общественным строем".... Работа в человека такая. И он преувеличивает угрозы, рисует апокалипсис. Однако такие процессы идут медленно, очень много инерции, как и сопротивления, как и злоупотребления... Как и не готовности делать грамотный перевод и приличную переозвучку - не случайными голосами базарных торговок и ресторанных вышибал... Потом не принесет ли такое "ускорение" дополнительное напряжение между народами, населяющими Украину? К новому расколу между Востоком и Западом, Югом и Севером? Много примеров в новейшей истории Украины, когда подобная нетерпимость от "профессиональных патриЙотов только горячо приветствовалась Кремлем.... "
"В'ятрович Майдан влаштує? Їм же потім треба буде звітувати перед Заходом, що вони натворили, а Росія вкотре скористається моментом. А Кремль чекає, щоб влада похитнулася. КДБ їх вчило, що не треба багато зусиль, якщо можна витратити мало." -це
Соціолог Євген Головаха: Україна Зеленського - це 96-й квартал. Согласен с https://censor.net/ua/user/490719, что ".... фильмы дийсно должны бути украинською. Це аксиома.". Но, без революционного завзяття и напора и не на пользу Кремлю. Не станем превращаться в полезных Кремлю идиотов. Не навреди!