Кремінь: Показ російськомовного кіно загрожує національній безпеці України

Трансляція російськомовних серіалів і фільмів загрожує національній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мовної омбудсмен Тарас Кремінь заявив в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі.

Кремінь зазначив, що трансляція таких серіалів порушує чинне мовне законодавство, згідно з яким з 16 липня всі стрічки на телебаченні повинні демонструвати з українським дубляжем.

"Якщо виходити з позиції Конституційного Суду, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки і оборони України", - пояснив він.

За його словами, з порушниками намагаються боротися. Регулярні трансляції стрічок російською Кремень назвав системними порушеннями.

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Раніше Кремінь заявля: "кого не влаштовує мовний закон, кого не влаштовує українська держава, - сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватимеся комфортно".