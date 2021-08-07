Креминь: Показ русскоязычного кино угрожает национальной безопасности Украины

Трансляция русскоязычных сериалов и фильмов угрожает национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил в эфире программы "Первые лица" на 24 канале.

Креминь отметил, что трансляция таких сериалов нарушает действующее языковое законодательство, согласно которому с 16 июля все ленты на телевидении должны демонстрировать с украинским дубляжом.

"Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", – пояснил он.

По его словам, с нарушителями пытаются бороться. Регулярные трансляции лент на русском Кремень назвал системными нарушениями.

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Раньше Креминь заявлял, что: "кого не устраивает... языковой закон, украинское государство, пожалуйста, сформулируйте это все перед своей отправкой куда-то в другие края, в другие страны, где, по вашему мнению, вы будете чувствовать себя комфортно".