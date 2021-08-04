Минулого року в Україні закрилися 343 видавництва і 48 книгарень, - Кремінь

Українська книга потребує постійної масштабної державної підтримки, а за підсумками минулого року в країні припинили свою діяльність 343 видавництва і 48 книгарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"За підсумками 2020 року припинили свою діяльність 343 видавництва та 48 книгарень. Це доволі кричуща цифра. Окрім того, за даними Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, через кризу 2020 року галузь зменшила обсяги виробництва книжкової продукції порівняно з 2019-м роком за назвами на 23,3% і за сумарним накладом – на 34,3%", - наголосив Кремінь.

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Він нагадав, що із 16 липня 2021 року почала діяти 26 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови у сфері книговидання та книгорозповсюдження.

За словами уповноваженого, чітке дотримання цієї статті призведе до поліпшення ситуації на книжковому ринку. Отже, частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50%.

Кремінь нагадав, що ця вимога поширюється на всі книжкові магазини та інші заклади, що здійснюють книгорозповсюдження, крім тих, які здійснюють розповсюдження книжкових видань виключно офіційними мовами Європейського Союзу, державною мовою і/або словників і розмовників з іноземних мов, підручників з вивчення іноземних мов, а також спеціалізовані книжкові магазини, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин України.

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"Для української книжки зараз нелегкі часи. Але давайте не забувати, що в сучасному світі книга - це інтелектуальні інвестиції в наше майбутнє", - зазначив уповноважений із захисту державної мови.



