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Новини
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Минулого року в Україні закрилися 343 видавництва і 48 книгарень, - Кремінь

Минулого року в Україні закрилися 343 видавництва і 48 книгарень, - Кремінь

Українська книга потребує постійної масштабної державної підтримки, а за підсумками минулого року в країні припинили свою діяльність 343 видавництва і 48 книгарень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуку повідомляє уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"За підсумками 2020 року припинили свою діяльність 343 видавництва та 48 книгарень. Це доволі кричуща цифра. Окрім того, за даними Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, через кризу 2020 року галузь зменшила обсяги виробництва книжкової продукції порівняно з 2019-м роком за назвами на 23,3% і за сумарним накладом – на 34,3%", - наголосив Кремінь.

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Він нагадав, що із 16 липня 2021 року почала діяти 26 стаття Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання державної мови у сфері книговидання та книгорозповсюдження.

За словами уповноваженого, чітке дотримання цієї статті призведе до поліпшення ситуації на книжковому ринку. Отже, частка книжкових видань державною мовою в загальній кількості назв книжкових видань, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50%.

Кремінь нагадав, що ця вимога поширюється на всі книжкові магазини та інші заклади, що здійснюють книгорозповсюдження, крім тих, які здійснюють розповсюдження книжкових видань виключно офіційними мовами Європейського Союзу, державною мовою і/або словників і розмовників з іноземних мов, підручників з вивчення іноземних мов, а також спеціалізовані книжкові магазини, створені для реалізації прав корінних народів, національних меншин України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремінь закликав олімпійців національної збірної під час виступів на Олімпіаді спілкуватися українською мовою: Це зміцнення нашої державності

"Для української книжки зараз нелегкі часи. Але давайте не забувати, що в сучасному світі книга - це інтелектуальні інвестиції в наше майбутнє", - зазначив уповноважений із захисту державної мови.

Минулого року в Україні закрилися 343 видавництва і 48 книгарень, - Кремінь 01
Минулого року в Україні закрилися 343 видавництва і 48 книгарень, - Кремінь 02

Автор: 

книги (444) українська мова (833) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+19
конкретно я как мелкий издатель и пострадал. Не скрою издательство не большое и состояло из 26 человек со мной. Прошлый год был ад!!! Никакой помощи не получили, а только проверок больше пришло и срать они хотели на запрет проверок. В результате залез еще больше в долги, чтоб закрыться. Людей по соглашению уволил, теперь работаю наемным сотрудникам и знаете что поменялось??? Я начал спать, впервые с 2005 года с семьей съездили в отпуск. К чему я это пишу?? Если у Вас нет кума, свата брата в госсорганах, не создавайте здесь ничего!!! От слова совсем. Вы будете жить в своем офисе, Вас будут драть кому не лень, вы будете тратить деньги на суды, а главное свою жизнь на непробиваемых мудаков и никто Вам кроме проблем ничего не подбросит.
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04.08.2021 09:35
+15
Согласен! В эпичной киноленте мастерски изображены бессмертные быдлованы Будько, по-своему милые и обаятельные. Красной нитью через весь киношедевр проходит идея вечного доминирования наглого быдла над образованными, интеллигентыми людьми, беспомощными перед хамством люмпена. Внушаемые недалекому зрителю светлые идеи "не будь умным, будь наглым", "понавыучивали вас на свои головы", "интилигент сраный" дают надежду, что в скором будущем мы получим цельное, монолитное общество скотов и *******.
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04.08.2021 09:35
+12
Правильно. Нефиг читать всякое. Всем смотреть Квартал и Сваты! Это кладезь мудрости и вечных ценностей - быдлизма, какойразницы и благосостояния Студии Квартал-95
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04.08.2021 09:20
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проблему можно было решить на карантине очень просто. каждому гражданину страны от 18 лет на виртуальный счет 500 грн. с возможностью потратить только на украино-язычную книжную продукцию. Отследить легко через ISBN книги. Это бы реально вдохнуло жизнь в отрасль. Но этого не сделали. И не нужно рассказывать мне про Зебилов и прочих, в книжной палате Украины за 16 лет все замы на местах. **** 4 президенты сменилось, а рожи нет. В 2013 году на Североамериканском рынке стали появляться интерактивные книги. Мне эта идея очень понравилась и к 2015 году, получилось сделать продукт для развития детей!! Заявился на выставку Книжная Ярмарка Львов. Места для реальных Украинских издательств были в самой жопе. Все нормальные были отданы под "Издательства" которые тупо перевили с русского на Украинский язык. Догадываетесь кому Роялти за интелектуалку пошли???? 2015 осень Львов война уже шла по полной. Я в этом бизнесе с 2005 года. ******** при "патриоте" Ющенко, полнейшее ******** при Яныке, предательство Украинского производителя при Порошенко и выжженное поле при хрипуне. Вы сидите тут ссорьтесь кто больший "патриот", в то время, как 100% Украинские закрываются.
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04.08.2021 12:43 Відповісти
Озвучуйте аудіокниги , бо не всі мають час читати . А в ютубі повно кацапської озвучки , а української немає зовсім . Де наші забужки , шклярі , кокотюхи та жадани і чим займаються - незрозуміло .
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04.08.2021 13:46 Відповісти
Мы живём в УССР с жёлто-синим флагом и тризубом - экономическая и политическая власть осталась в тех же руках.
Тут не реформы нужны.
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04.08.2021 13:49 Відповісти
я редко пишу коменты, сегодня прям меня прорвало т.к для меня бизнес в сфере издательства больной вопрос. Последнее время часто вспоминаю слова Шевчука из песни "Разговор на войне". Очень подходит в нынешнее время Ему кричал я посмотри
На эти сучьи рожи
Им всё до фонаря горит
Страна в придачу тоже.

Нас завтра снова продадут
Пойдём на урожаи
А он в ответ брось баламут
Господь нас уважает
А он в ответ брось баламут
Господь нас уважает

Всё по нулям уже видна
Дыра большого срама
Живёт подачками страна
Продавшего всё хама

Их либеральные зады
Засрали наши флаги
Ни баб ни водки ни еды
Лишь тёмные овраги
Ни баб ни водки ни еды
Лишь тёмные овраги
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04.08.2021 13:57 Відповісти
Хуже не будет...
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07.08.2021 13:07 Відповісти
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