Олімпіада-2020: 15-річний українець Середа посів шосте місце зі стрибків у воду
На Олімпійських іграх в Токіо в фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків 15-річний Олексій Середа, що представляв Україну, за підсумками шести стрибків показав результат 461.70 і посів шосте місце.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Олімпійським чемпіоном став китаєць Юань Чао, срібло у його співвітчизника Джина Янга, а на третьому місці британець Томас Дейлі.
"Півфінал стрибав в принципі нормально, але один стрибок завалив. У фіналі зібрався, але один стрибок також трохи завалив. Це безцінний досвід для мене, що потрапив до фіналу і показав такий результат. Не знаю, чому не пішов четвертий стрибок. На тренуваннях він мені важко дається, а коли на змаганнях стрибаю на адреналіні, легко дається.
За бронзу зачепитися було дуже важко. У третього місця сума майже на 100 балів більше, ніж у мене.
Відчуваю, що суперники на дві-три голови вищі. До Парижу потрібно підготуватися серйозніше, подивимося", - сказав Середа в ефірі UA-Перший, передає Спорт.юа.
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японцы влегкую сделали свой самолет, а рашка и чайна тока сопят, а сделать не могут.
а то шо спортики у них клевые - так попробуй не беснуйся в спортзалах если иначе могут расстрелять)
я просто этим говном не интересуюсь особо. а вот зачем Рашке эти все разработки - когда на нее никто не нападет просто потому шо она может так засрать планету шо 50 раз все вымрет, даже тараканы, даже Аллах. но ватники в болоте - гордятся вяличием. антицивилизация
молодец !!!
Главное что страна 404 осталась без медалей,
в том числе предатель Бондар.