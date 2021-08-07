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Новини Олімпіада-2020
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Олімпіада-2020: 15-річний українець Середа посів шосте місце зі стрибків у воду

Олімпіада-2020: 15-річний українець Середа посів шосте місце зі стрибків у воду

На Олімпійських іграх в Токіо в фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків 15-річний Олексій Середа, що представляв Україну, за підсумками шести стрибків показав результат 461.70 і посів шосте місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олімпійським чемпіоном став китаєць Юань Чао, срібло у його співвітчизника Джина Янга, а на третьому місці британець Томас Дейлі.

Олімпіада-2020: 15-річний українець Середа посів шосте місце зі стрибків у воду 01

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"Півфінал стрибав в принципі нормально, але один стрибок завалив. У фіналі зібрався, але один стрибок також трохи завалив. Це безцінний досвід для мене, що потрапив до фіналу і показав такий результат. Не знаю, чому не пішов четвертий стрибок. На тренуваннях він мені важко дається, а коли на змаганнях стрибаю на адреналіні, легко дається.

За бронзу зачепитися було дуже важко. У третього місця сума майже на 100 балів більше, ніж у мене.

Відчуваю, що суперники на дві-три голови вищі. До Парижу потрібно підготуватися серйозніше, подивимося", - сказав Середа в ефірі UA-Перший, передає Спорт.юа.

Олімпіада (687) спорт (1617)


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Топ коментарі
+7
Ничего, и так хороший результат, все победы ещё впереди
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07.08.2021 11:42
+7
Всего 15 лет. У него все впереди.
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07.08.2021 11:43
+4
Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 4142

Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 5554
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07.08.2021 11:42
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Ничего, и так хороший результат, все победы ещё впереди
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07.08.2021 11:42 Відповісти
Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 4142

Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 5554
показати весь коментар
07.08.2021 11:42 Відповісти
Всего 15 лет. У него все впереди.
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07.08.2021 11:43 Відповісти
По сути 4 место! Мельдониевых - за борт!
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07.08.2021 11:47 Відповісти
Пугает жуткое отставание всех от китайцев.
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07.08.2021 11:49 Відповісти
пугает шо китайцы не могут создать двигатель для 5-го поколения истебилов. уже лет 30 как не могут)
японцы влегкую сделали свой самолет, а рашка и чайна тока сопят, а сделать не могут.
а то шо спортики у них клевые - так попробуй не беснуйся в спортзалах если иначе могут расстрелять)
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07.08.2021 11:52 Відповісти
У японцев тоже нет пока своего движка на истребитель.
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07.08.2021 11:58 Відповісти
значит Антиколорадос опять немного приврал(((
я просто этим говном не интересуюсь особо. а вот зачем Рашке эти все разработки - когда на нее никто не нападет просто потому шо она может так засрать планету шо 50 раз все вымрет, даже тараканы, даже Аллах. но ватники в болоте - гордятся вяличием. антицивилизация
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07.08.2021 12:14 Відповісти
юному дельфину (без обид) - букет из дельфиниумов !!!!..
Олімпіада-2020: 15-річний українець Середа посів шосте місце зі стрибків у воду - Цензор.НЕТ 3111

молодец !!!
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07.08.2021 12:09 Відповісти
Нормально! У него медали впереди.
Главное что страна 404 осталась без медалей,
в том числе предатель Бондар.
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07.08.2021 12:48 Відповісти
 
 