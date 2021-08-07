Олімпіада-2020: 15-річний українець Середа посів шосте місце зі стрибків у воду

На Олімпійських іграх в Токіо в фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки серед чоловіків 15-річний Олексій Середа, що представляв Україну, за підсумками шести стрибків показав результат 461.70 і посів шосте місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олімпійським чемпіоном став китаєць Юань Чао, срібло у його співвітчизника Джина Янга, а на третьому місці британець Томас Дейлі.

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"Півфінал стрибав в принципі нормально, але один стрибок завалив. У фіналі зібрався, але один стрибок також трохи завалив. Це безцінний досвід для мене, що потрапив до фіналу і показав такий результат. Не знаю, чому не пішов четвертий стрибок. На тренуваннях він мені важко дається, а коли на змаганнях стрибаю на адреналіні, легко дається.

За бронзу зачепитися було дуже важко. У третього місця сума майже на 100 балів більше, ніж у мене.

Відчуваю, що суперники на дві-три голови вищі. До Парижу потрібно підготуватися серйозніше, подивимося", - сказав Середа в ефірі UA-Перший, передає Спорт.юа.