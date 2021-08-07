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Новости Олимпиада-2020
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Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду

Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду

На Олимпийских играх в Токио в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин представлявший Украину 15-летний Алексей Середа по итогам шести прыжков показал результат 461.70 и занял шестое место.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Олимпийским чемпионом стал китаец Юань Чао, серебро у его соотечественника Джина Янга, а на третьем месте британец Томас Дэйли.

Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду 01

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"Полуфинал прыгал в принципе нормально, но один прыжок завалил. В финале собрался, но один прыжок также немного завалил. Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат. Не знаю, почему не пошел четвертый прыжок. На тренировках он мне тяжело дается, а когда на соревнованиях прыгаю на адреналине, легко дается.

За бронзу зацепиться было очень тяжело. У третьего места сумма почти на 100 баллов больше, чем у меня.

Чувствую, что соперники на две-три головы выше. К Парижу нужно подготовиться серьезнее, посмотрим", - сказал Середа в эфире UA-Перший, передает Спорт.юа.

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2425)


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Топ комментарии
+7
Ничего, и так хороший результат, все победы ещё впереди
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07.08.2021 11:42
+7
Всего 15 лет. У него все впереди.
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07.08.2021 11:43
+4
Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 4142

Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 5554
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07.08.2021 11:42
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Ничего, и так хороший результат, все победы ещё впереди
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07.08.2021 11:42 Ответить
Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 4142

Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду - Цензор.НЕТ 5554
показать весь комментарий
07.08.2021 11:42 Ответить
Всего 15 лет. У него все впереди.
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07.08.2021 11:43 Ответить
По сути 4 место! Мельдониевых - за борт!
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07.08.2021 11:47 Ответить
Пугает жуткое отставание всех от китайцев.
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07.08.2021 11:49 Ответить
пугает шо китайцы не могут создать двигатель для 5-го поколения истебилов. уже лет 30 как не могут)
японцы влегкую сделали свой самолет, а рашка и чайна тока сопят, а сделать не могут.
а то шо спортики у них клевые - так попробуй не беснуйся в спортзалах если иначе могут расстрелять)
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07.08.2021 11:52 Ответить
У японцев тоже нет пока своего движка на истребитель.
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07.08.2021 11:58 Ответить
значит Антиколорадос опять немного приврал(((
я просто этим говном не интересуюсь особо. а вот зачем Рашке эти все разработки - когда на нее никто не нападет просто потому шо она может так засрать планету шо 50 раз все вымрет, даже тараканы, даже Аллах. но ватники в болоте - гордятся вяличием. антицивилизация
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07.08.2021 12:14 Ответить
юному дельфину (без обид) - букет из дельфиниумов !!!!..
Олімпіада-2020: 15-річний українець Середа посів шосте місце зі стрибків у воду - Цензор.НЕТ 3111

молодец !!!
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07.08.2021 12:09 Ответить
Нормально! У него медали впереди.
Главное что страна 404 осталась без медалей,
в том числе предатель Бондар.
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07.08.2021 12:48 Ответить
 
 