Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду

На Олимпийских играх в Токио в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин представлявший Украину 15-летний Алексей Середа по итогам шести прыжков показал результат 461.70 и занял шестое место.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Олимпийским чемпионом стал китаец Юань Чао, серебро у его соотечественника Джина Янга, а на третьем месте британец Томас Дэйли.

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"Полуфинал прыгал в принципе нормально, но один прыжок завалил. В финале собрался, но один прыжок также немного завалил. Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат. Не знаю, почему не пошел четвертый прыжок. На тренировках он мне тяжело дается, а когда на соревнованиях прыгаю на адреналине, легко дается.

За бронзу зацепиться было очень тяжело. У третьего места сумма почти на 100 баллов больше, чем у меня.

Чувствую, что соперники на две-три головы выше. К Парижу нужно подготовиться серьезнее, посмотрим", - сказал Середа в эфире UA-Перший, передает Спорт.юа.