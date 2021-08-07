Олимпиада-2020: 15-летний украинец Середа занял шестое место по прыжкам в воду
На Олимпийских играх в Токио в финале соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин представлявший Украину 15-летний Алексей Середа по итогам шести прыжков показал результат 461.70 и занял шестое место.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Олимпийским чемпионом стал китаец Юань Чао, серебро у его соотечественника Джина Янга, а на третьем месте британец Томас Дэйли.
"Полуфинал прыгал в принципе нормально, но один прыжок завалил. В финале собрался, но один прыжок также немного завалил. Это бесценный опыт для меня, что попал в финал и показал такой результат. Не знаю, почему не пошел четвертый прыжок. На тренировках он мне тяжело дается, а когда на соревнованиях прыгаю на адреналине, легко дается.
За бронзу зацепиться было очень тяжело. У третьего места сумма почти на 100 баллов больше, чем у меня.
Чувствую, что соперники на две-три головы выше. К Парижу нужно подготовиться серьезнее, посмотрим", - сказал Середа в эфире UA-Перший, передает Спорт.юа.
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японцы влегкую сделали свой самолет, а рашка и чайна тока сопят, а сделать не могут.
а то шо спортики у них клевые - так попробуй не беснуйся в спортзалах если иначе могут расстрелять)
я просто этим говном не интересуюсь особо. а вот зачем Рашке эти все разработки - когда на нее никто не нападет просто потому шо она может так засрать планету шо 50 раз все вымрет, даже тараканы, даже Аллах. но ватники в болоте - гордятся вяличием. антицивилизация
молодец !!!
Главное что страна 404 осталась без медалей,
в том числе предатель Бондар.