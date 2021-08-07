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Новини
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Траур за загиблими шахтарями оголошенио в Покровську

Траур за загиблими шахтарями оголошенио в Покровську

У Покровську (Донецька обл.) у суботу, 7 серпня, оголошено жалобу за гірниками, чиї життя забрала аварія на шахті Шахтоуправління "Покровське".

Про це повідомляє Цезор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням групи "Метінвест", 31 липня під час виконання буропідривних робіт на горизонті 815 метрів на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух, унаслідок якого постраждали 10 гірників. З опіками різного ступеня тяжкості їх доставили в хірургічне відділення Покровської лікарні інтенсивного лікування та опікове відділення Краматорської міської лікарні.

Від травм, несумісних із життям, шестеро шахтарів померли.

У лікарнях Покровська і Краматорська зараз лежать чотири гірники. Стан трьох шахтарів задовільний, ще одного – стабільно важкий.

Сім'ям загиблих шахтарів шахтоуправління виплатить матеріальні компенсації і надасть фінансову допомогу в організації похорону. Сім'ї постраждалих шахтарів також отримають грошові компенсації, повну оплату лікування та реабілітації. Дітям загиблих та постраждалих гірників підприємство оплатить навчання в українських вишах.

"Група "Метінвест" висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих шахтарів. Ця трагедія - непоправна втрата для компанії і для всього міста. Вічна пам'ять тим, хто пішов", - йдеться в повідомленні.

Ш/у "Покровське" (раніше - "Червоноармійська-Західна №1") - найбільший в Україні виробник коксівного вугілля.

Також читайте: Помер шостий шахтар, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

вибух (4441) жалоба (162) шахтарі (537) Донецька область (8386) Покровськ (615)


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Топ коментарі
+3
Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске - Цензор.НЕТ 1474

..
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07.08.2021 12:51
+3
Зеля знов поїде поспівчувати родинам загиблих шахтарів?Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске - Цензор.НЕТ 7325
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07.08.2021 12:56
+1
Он подарит им незабываемый видосик. Посмотрим как благодетель Ахметов позаботится о семьях погибших и раненых. Или Новинский попа московского на похороны пришлет и все на этом....
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07.08.2021 13:07
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Разве хозяин "Метинвеста" не татарин?Соболезнование семьям погибших.Не слышком ли дорогая цена за коксующийся уголь?Подумайте,взрывы на глубине почти один километр.Страшная смерть...
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07.08.2021 20:33 Відповісти
Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске - Цензор.НЕТ 1474

..
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07.08.2021 12:51 Відповісти
Зеля знов поїде поспівчувати родинам загиблих шахтарів?Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске - Цензор.НЕТ 7325
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07.08.2021 12:56 Відповісти
Он подарит им незабываемый видосик. Посмотрим как благодетель Ахметов позаботится о семьях погибших и раненых. Или Новинский попа московского на похороны пришлет и все на этом....
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07.08.2021 13:07 Відповісти
А куда, кстати, девались видосики- гундосики? Видимо, Ленка подсказала, не дразнить народ.
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07.08.2021 13:19 Відповісти
А тебе це коробить?
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07.08.2021 21:39 Відповісти
№66
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07.08.2021 22:24 Відповісти
Що подобається танцювати на кістках загиблих?
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07.08.2021 23:15 Відповісти
Кому написал?
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08.08.2021 15:57 Відповісти
Ахмет добрый,даже выразил сожаление.- Разве это не повод начать его деолигархизацию ? Хотя бы за нарушение условий труда погибших.
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07.08.2021 13:22 Відповісти
Да что Вы? Разве можно трогать кормильца?
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07.08.2021 13:45 Відповісти
Траур за загиблими шахтарями оголошенио в Покровську - Цензор.НЕТ 8722
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07.08.2021 14:01 Відповісти
« Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты Малодушно помышляешь о смерти. »
М.Булгаков Мастер и Маргарита
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07.08.2021 17:10 Відповісти
 
 