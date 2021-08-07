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Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске

Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске

В Покровске (Донецкая обл.) в субботу, 7 августа, объявлен траур по горнякам, погибшим в результате взрыва в шахтоуправлении "Покровское" 31 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению группы в субботу, 31 июля во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 горняков. С ожогами различной степени тяжести они были доставлены в хирургическое отделение Покровской больницы интенсивного лечения и ожоговое отделение Краматорской городской больницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области произошел взрыв на шахте: 1 человек погиб, госпитализированы 10 горняков

От травм, несовместимых с жизнью, шестеро шахтеров скончались.

В больницах Покровска и Краматорска сейчас находятся четыре горняка. Состояние трех шахтеров удовлетворительное, еще одного – стабильно тяжелое.

Семьям погибших шахтеров шахтоуправление выплатит материальные компенсации и окажет финансовую помощь в организации похорон. Семьи пострадавших шахтеров также получат денежные компенсации, полную оплату лечения и реабилитации. Детям погибших и пострадавших горняков предприятие оплатит обучение в украинских вузах.

Также читайте: Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

"Группа "Метинвест" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтеров. Эта трагедия – невосполнимая утрата для компании и для всего города. Вечная память ушедшим", - говорится в сообщении.

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

взрыв (6728) траур (224) шахтеры (655) Донецкая область (9570) Покровск (583)


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Топ комментарии
+3
Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске - Цензор.НЕТ 1474

..
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07.08.2021 12:51
+3
Зеля знов поїде поспівчувати родинам загиблих шахтарів?Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске - Цензор.НЕТ 7325
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07.08.2021 12:56
+1
Он подарит им незабываемый видосик. Посмотрим как благодетель Ахметов позаботится о семьях погибших и раненых. Или Новинский попа московского на похороны пришлет и все на этом....
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07.08.2021 13:07
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Разве хозяин "Метинвеста" не татарин?Соболезнование семьям погибших.Не слышком ли дорогая цена за коксующийся уголь?Подумайте,взрывы на глубине почти один километр.Страшная смерть...
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07.08.2021 20:33 Ответить
Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске - Цензор.НЕТ 1474

..
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07.08.2021 12:51 Ответить
Зеля знов поїде поспівчувати родинам загиблих шахтарів?Траур по погибшим шахтерам объявлен в Покровске - Цензор.НЕТ 7325
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07.08.2021 12:56 Ответить
Он подарит им незабываемый видосик. Посмотрим как благодетель Ахметов позаботится о семьях погибших и раненых. Или Новинский попа московского на похороны пришлет и все на этом....
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07.08.2021 13:07 Ответить
А куда, кстати, девались видосики- гундосики? Видимо, Ленка подсказала, не дразнить народ.
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07.08.2021 13:19 Ответить
А тебе це коробить?
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07.08.2021 21:39 Ответить
№66
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07.08.2021 22:24 Ответить
Що подобається танцювати на кістках загиблих?
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07.08.2021 23:15 Ответить
Кому написал?
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08.08.2021 15:57 Ответить
Ахмет добрый,даже выразил сожаление.- Разве это не повод начать его деолигархизацию ? Хотя бы за нарушение условий труда погибших.
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07.08.2021 13:22 Ответить
Да что Вы? Разве можно трогать кормильца?
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07.08.2021 13:45 Ответить
Траур за загиблими шахтарями оголошенио в Покровську - Цензор.НЕТ 8722
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07.08.2021 14:01 Ответить
« Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты Малодушно помышляешь о смерти. »
М.Булгаков Мастер и Маргарита
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07.08.2021 17:10 Ответить
 
 