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Новини
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Помер шостий шахтар, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

Помер шостий шахтар, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

У лікарні Краматорська (Донецька обл.) помер шостий гірник, який постраждав унаслідок вибуху в шахтоуправлінні "Покровське" 31 липня.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп "Батьківщини" Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"З лікарні Краматорська повідомили про смерть ще одного гірника. О 12:20 зупинилося серце шостого шахтаря, постраждалого внаслідок вибуху на шахті "Покровське"", - написав Волинець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від вибуху на шахті в Донецькій області збільшилася до п'яти: в лікарні померли ще двоє шахтарів, - Волинець

Помер шостий шахтар, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець 01

Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень. Пізніше кількість загиблих збільшилася до трьох. У ніч із 4 на 5 серпня в опіковому відділенні лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху в шахті "Покровське".

Автор: 

вибух (4440) Волинець Михайло (97) смерть (6742) шахта (703) шахтарі (537) Донецька область (8368)


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Топ коментарі
+11
Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец - Цензор.НЕТ 9046
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05.08.2021 13:50
+11
Мовчить презік.
Мовчать менеджери Метінвесту Ахмєта, якому належить шахта.

https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

час назад в ожоговом отделении больницы Краматорска умер шестой шахтер.
Метинвесту по…й,
они готовят праздничный концерт на День города.
Власти Покровска, где вода дается 8 часов в сутки, потратит 2 млн гривен, чтобы привезти на День шахтера группу Мозги и Мирзояна
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05.08.2021 13:56
+7
Первое заседание СНБО новоиспеченный преЗЕк созвал после взрыва на шахте во Львовской области с гибелью двоих горняков. На их похороны кодло молодых реформаторов во главе с Зе и Богданом ехало и весело фотографировалось с шаурмой во ртах. А на СНБО Зеля сурово наступил брови и сообщил, что принятые им меры раз и навсегда остановили катастрофы на шахтах, которые развела предыдущая злочинная власть.
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05.08.2021 14:24
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Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец - Цензор.НЕТ 9046
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05.08.2021 13:50 Відповісти
Мовчить презік.
Мовчать менеджери Метінвесту Ахмєта, якому належить шахта.

https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

час назад в ожоговом отделении больницы Краматорска умер шестой шахтер.
Метинвесту по…й,
они готовят праздничный концерт на День города.
Власти Покровска, где вода дается 8 часов в сутки, потратит 2 млн гривен, чтобы привезти на День шахтера группу Мозги и Мирзояна
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05.08.2021 13:56 Відповісти
А что говорить, кроме соболезнований? Слова хриплого как-то вернут людей? Наоборот даже хорошо, что он молчит, в последнее время он такую чушь молотит, что уж пусть лучше не хайпует на трагедии.
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05.08.2021 18:41 Відповісти
Первое заседание СНБО новоиспеченный преЗЕк созвал после взрыва на шахте во Львовской области с гибелью двоих горняков. На их похороны кодло молодых реформаторов во главе с Зе и Богданом ехало и весело фотографировалось с шаурмой во ртах. А на СНБО Зеля сурово наступил брови и сообщил, что принятые им меры раз и навсегда остановили катастрофы на шахтах, которые развела предыдущая злочинная власть.
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05.08.2021 14:24 Відповісти
Зеленский уже не новоиспеченный) Ну и потом, все наши президенты - лицемеры. Достойных, настоящих еще не было... может, когда-то и будет)
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05.08.2021 18:49 Відповісти
боже, что ж это такое..., я помню в Донецке до войны был крутой ожоговый центр с крутым оборудованием, где оно теперь все..., это большая катастрофа и жертв много..., надо объявить день траура хотя бы на региональном уровне...
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05.08.2021 14:32 Відповісти
Там половину под ковид отвели. В прошлом сезоне. Техника после 12-го года не обновлялась, как и здания.
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05.08.2021 19:15 Відповісти
Мои соболезнования. К сожалению, профессия шахтёра всегда граничила и, пожалуй, будет граничить с рисками. Очень жаль людей. Безумно...
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05.08.2021 18:40 Відповісти
В Англии, когда устали жалеть людей, взяли и позакрывали все угольные шахты. Правда там еще сыграли роль массовые протесты и забастовки, вплоть до применения оружия. Но Тетчер сказала и сделала.)))
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05.08.2021 19:37 Відповісти
Ради приличия я-бы и про медицину упомянул постреформутную. Как в анекдоте -
-С реформой медицины ознакомился. Все нормально и просто. Активированный уголь в тумбочке, а оборудование в соседней области.
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05.08.2021 19:35 Відповісти
Значить, опіки люди отримали дуже великі. Сильно постраждали.
Боляче. Глибокі співчуття рідним.
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05.08.2021 20:41 Відповісти
 
 