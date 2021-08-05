Помер шостий шахтар, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

У лікарні Краматорська (Донецька обл.) помер шостий гірник, який постраждав унаслідок вибуху в шахтоуправлінні "Покровське" 31 липня.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп "Батьківщини" Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

"З лікарні Краматорська повідомили про смерть ще одного гірника. О 12:20 зупинилося серце шостого шахтаря, постраждалого внаслідок вибуху на шахті "Покровське"", - написав Волинець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від вибуху на шахті в Донецькій області збільшилася до п'яти: в лікарні померли ще двоє шахтарів, - Волинець

Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень. Пізніше кількість загиблих збільшилася до трьох. У ніч із 4 на 5 серпня в опіковому відділенні лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху в шахті "Покровське".