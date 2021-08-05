Помер шостий шахтар, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець
У лікарні Краматорська (Донецька обл.) помер шостий гірник, який постраждав унаслідок вибуху в шахтоуправлінні "Покровське" 31 липня.
Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України, нардеп "Батьківщини" Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.
"З лікарні Краматорська повідомили про смерть ще одного гірника. О 12:20 зупинилося серце шостого шахтаря, постраждалого внаслідок вибуху на шахті "Покровське"", - написав Волинець.
Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень. Пізніше кількість загиблих збільшилася до трьох. У ніч із 4 на 5 серпня в опіковому відділенні лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху в шахті "Покровське".
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Мовчать менеджери Метінвесту Ахмєта, якому належить шахта.
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час назад в ожоговом отделении больницы Краматорска умер шестой шахтер.
Метинвесту по…й,
они готовят праздничный концерт на День города.
Власти Покровска, где вода дается 8 часов в сутки, потратит 2 млн гривен, чтобы привезти на День шахтера группу Мозги и Мирзояна
-С реформой медицины ознакомился. Все нормально и просто. Активированный уголь в тумбочке, а оборудование в соседней области.
Боляче. Глибокі співчуття рідним.