Помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець
Помер третій гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" в селищі Удачне Покровського району.
Про це в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.
Потерпілий перебував в опіковому відділенні лікарні №3 в Краматорську. Врятувати його медикам не вдалося, сьогодні вночі він помер.
Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень.
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