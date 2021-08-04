Помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

Помер третій гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" в селищі Удачне Покровського району.

Про це в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

Потерпілий перебував в опіковому відділенні лікарні №3 в Краматорську. Врятувати його медикам не вдалося, сьогодні вночі він помер.

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Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень.