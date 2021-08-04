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Помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

Помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

Помер третій гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" в селищі Удачне Покровського району.

Про це в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

Потерпілий перебував в опіковому відділенні лікарні №3 в Краматорську. Врятувати його медикам не вдалося, сьогодні вночі він помер.

Помер третій гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець 01

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Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень.

Автор: 

Волинець Михайло (97) смерть (6742) шахтарі (537) Донецька область (8357)


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Хреново.
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04.08.2021 22:09 Відповісти
Горе.
Жаль людей.
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05.08.2021 00:28 Відповісти
Царство небесное, земля пухом! Всем родным соболезнования
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05.08.2021 15:05 Відповісти
Соболезнования родным и близким!
Светлая память погибшим ребятам!
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05.08.2021 19:15 Відповісти
Мои глубочайшие соболезнования. Страшная трагедия. Светлая память...
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06.08.2021 01:59 Відповісти
 
 