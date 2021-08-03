Помер ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець
У лікарні помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське".
Про це голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - повідомив він.
Ще вісім постраждалих перебувають у лікарнях Краматорська і Покровська.
Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень.
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