Помер ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

У лікарні помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське".

Про це голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - повідомив він.

Ще вісім постраждалих перебувають у лікарнях Краматорська і Покровська.

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Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень.