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Помер ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

Помер ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець

У лікарні помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське".

Про це голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське", - повідомив він.

Ще вісім постраждалих перебувають у лікарнях Краматорська і Покровська.

Також читайте: 31-річний гірник загинув на шахті у Кривому Розі

Помер ще один гірник, який постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області, - Волинець 01

Нагадаємо, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень.

Автор: 

Волинець Михайло (97) смерть (6741) шахтарі (537)


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Закрывают шахты - жалуются . Травмируются и погибают - жалуются .
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03.08.2021 19:22 Відповісти
Вам виднее.
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03.08.2021 19:38 Відповісти
Это всегда была опасная и крайне трудная работа, но людей ведь от этого жаль не меньше?
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04.08.2021 01:36 Відповісти
всё...теперь миша,нарэшти,застрилыть ахметку на дуэли...
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03.08.2021 19:24 Відповісти
Родным искренние соболезнования. Невозможно говорить об этом без боли. Светлая память!
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03.08.2021 21:39 Відповісти
я как слышу "донецкий шахтер", так в голове ТА ИДИ ВЫ НАХКУЙ
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03.08.2021 23:27 Відповісти
Какой ужас... Соболезнования родным и близким, сил им в такое время, чтоб выдержать это горе
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04.08.2021 01:35 Відповісти
 
 