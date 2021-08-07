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Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів

Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів

За минулу добу литовські прикордонники повернули до Білорусі майже 250 нелегальних мігрантів. З гуманітарних причин дозволили пройти двом особам - жінці з дитиною, їм надано медичну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi з посиланням на Департамент статистики та прикордонну службу Литви.

У п'ятницю прикордонники активно повертали мігрантів у першій половині дня - вночі і вранці. До полудня повернули більше 160 осіб.  5 людей перебувають на нейтральній території між Литвою і Білоруссю. На білоруській стороні спостерігається збільшення кількості прикордонників.

У Шальчининському районі прикордонники з гуманітарних причин дозволили пройти в Литву жінці і неповнолітній дитині - обидва вони громадяни Іраку. Були викликані лікарі швидкої. Лікарі доставили мігрантів у лікарню.

З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермію. За даними СОГГ, серйозних інцидентів не було. Прикордонники працюють дисципліновано. Спецзасоби, насильницькі дії і вогнепальну зброю не застосовували.

Також читайте: Латвійські прикордонники затримали три групи нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Цього року через Білорусь до Литви прийшло понад 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.



Білорусь (7926) Литва (2386) мігранти (1109)


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Топ коментарі
+16
Гібридна війна Московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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07.08.2021 13:01
+11
А хоча б підсрачників дали на пам"ять?
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07.08.2021 13:00
+11
лукашенко бере приклад з північного фашиста ботоксного, пакостить де може
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07.08.2021 13:02
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А хоча б підсрачників дали на пам"ять?
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07.08.2021 13:00 Відповісти
в Беларуси дадут
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07.08.2021 14:10 Відповісти
В Бєларусі їх по новій до кордону підвезуть...
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07.08.2021 14:18 Відповісти
Гібридна війна Московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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07.08.2021 13:01 Відповісти
лукашенко бере приклад з північного фашиста ботоксного, пакостить де може
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07.08.2021 13:02 Відповісти
Мудіщев лише втілює в життя кремлівський сценарій розвитку Беларусі !!! Лука ,це лялька кремлівського лялькового балагана !!!))))
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07.08.2021 13:08 Відповісти
"почти 250" - т.е. некоторых вернула частями?
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07.08.2021 13:03 Відповісти
И где же тот несовершеннолетний замерз?? Лето на дворе..Его в беларусской губернии в холодильнике держали что ли??
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07.08.2021 13:03 Відповісти
Ночью прохладно, сегодня ночью в Литве было +15. А жители Ирака скорее привычны к +55, чем к +15
Да и вообще, попробуй сегодня ночью всю ночь в одной рубашке в чистом поле просидеть, замерзнуть насмерть не замерзнешь, но медицинская помощь уже может и понадобиться.
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07.08.2021 13:08 Відповісти
Медпомощь при +15 по Цельсию?
Или вы + 15 по Фаренгейту считаете?
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07.08.2021 14:55 Відповісти
Если еще и калорийно не накормить - то запросто
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07.08.2021 15:47 Відповісти
Да, медпомощь при +15 по Цельсию. Если нет возможности активно двигаться, и нет соответствующей одежды, за 4-6 часов ты замерзнешь. Можешь проверить на себе. Одевай футболку, шорты, садись на балконе на стул, и жди рассвета.
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08.08.2021 07:52 Відповісти
Усатого подонка надо наказать и Украина должна объединится вместе со странами Балтии и Польшей, ******* усатую тварь!
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07.08.2021 13:07 Відповісти
Турция заподозрила РФ в поджегах своих курортов. .

. Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..

ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу . .

Дикие нравы...,

, а КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием своих спец-операцый.. . ..
. .
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07.08.2021 13:09 Відповісти
Vot teper xoroso rabotajet.Vsex obratno v Belorus,pust tam prosit ubezyce.. U nix samix budet problemi s temi nelegalami,oni vet golodnyje,jest bolnyje ix nado budet kormit,nado zyljio dat takze
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07.08.2021 13:09 Відповісти
Их там скорее в концлагерь поместят и голодом заморят. А может сразу утилизируют.
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07.08.2021 14:23 Відповісти
Беларусь - крупнейший экспортер киви, крупная морская держава, крупный экспортер форели и лосося. И в ней живут в основном иракцы.
Ну, по крайней мере создается такое впечатление
Где они эти иракцев берут? Похоже их собирают по мокшанским болотам и централизованно везут в Беларусь...
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07.08.2021 13:11 Відповісти
А болота Беларусі аж кишять креветками !!!)))
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07.08.2021 13:22 Відповісти
Из Ирака в Минск есть прямой авиарейс.
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07.08.2021 14:24 Відповісти
И? Какой самолет там летает, с вместимостью 250 человек?
PS Нелегальные мигранты на самолетах не летают - их во-первых на раз вычислить по паспортному контролю, а во-вторых банально дорого. Иракцы скорее всего попадают кружным путем, через Кавказ или Среднюю Азию, потом Россию, где на их перемещение закрывают глаза и прямо или косвенно помогают им в этом. Россия давно ведет подрывную миграционную политику в отношении ЕС, сначала создавая туда поток мигрантов, а потом раздувая ксенофобские настроения у населения.
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08.08.2021 07:58 Відповісти
Там были рейсы из трёх или четырёх городов. Но сейчас их приостановили по согласованию с ЕС. Эти мигранты платят за переправку в ЕС несколько тысяч баксов. Это же хорошо организованный бизнес.
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08.08.2021 12:17 Відповісти
нашли портал в болотах и теперь перемещаются, 100%)))
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07.08.2021 18:59 Відповісти
Какой привет, такой ответ.
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07.08.2021 13:29 Відповісти
А сразу нельзя было?
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07.08.2021 13:38 Відповісти
Везите нелегалов со всей Европы и в БелУсрусь их, типа они оттуда в Литву припёрлись.
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07.08.2021 13:59 Відповісти
а что мешало евротормозам все эти недели выгонять к епеням собачим беженцев? Нахена их было "пригревать"? Дали песдюлей вывели за периметр, отсчитали до 100, кто не успел убежать - стрелять на поражение.
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07.08.2021 14:13 Відповісти
Потому что евротормоза.
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07.08.2021 14:25 Відповісти
еврозапроданцы, ****....
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07.08.2021 14:43 Відповісти
Хотели же по- человечески. Но поняли через пару дней - это война. Гибридная.
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07.08.2021 15:37 Відповісти
З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермію

************
А от нєхєр пертися в північну країну арабам і неграм.
Сидіть вдома на пальмах, - їжте банани.
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07.08.2021 15:20 Відповісти
вже нема там бананів - кацапи все розбмобили
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07.08.2021 15:54 Відповісти
Банани ростуть самі, - через те негри такі ліниві.
Навіщо напружуватись? - якщо воно саме виросте і впаде до рота...
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07.08.2021 16:04 Відповісти
Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів - Цензор.НЕТ 5765
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07.08.2021 16:07 Відповісти
Это в местах где пальмы не ростут, то срывают барсетки
Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів - Цензор.НЕТ 4442
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07.08.2021 16:18 Відповісти
Как раз разбомбили штаты, после того как Хуссейн оборзел и вторгся в соседний кувейт...А потом еще раз штаты после того когда придурок применил химоружие против курдов...
А выкармливал их совок и помогал им воевать против врагов США
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07.08.2021 16:15 Відповісти
Жидкий хлор (насколько я помню, именно им поливали курдов) одновременно является и химоружием, и распространенным продуктом химической промышленности. Как его можно найти или не найти? А наливные бомбы советского производства даже несколько раз попадали в кадры информационных агентств, вызывая офигевание специалистов в этом деле.
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08.08.2021 08:04 Відповісти
Э нет, к моменту вторжения США в Ирак там в экономике уже была полная жопа. Последний раз, когда Ирак можно было назвать благополучной страной, были 70-е прошлого века.
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08.08.2021 08:01 Відповісти
От звірі,фашисти,не пускають мирних мігрантів,не кормлять ,не пити не дають-а ще демократична Еуропа.,відгородились колючкою...
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07.08.2021 18:11 Відповісти
 
 