Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів

За минулу добу литовські прикордонники повернули до Білорусі майже 250 нелегальних мігрантів. З гуманітарних причин дозволили пройти двом особам - жінці з дитиною, їм надано медичну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi з посиланням на Департамент статистики та прикордонну службу Литви.

У п'ятницю прикордонники активно повертали мігрантів у першій половині дня - вночі і вранці. До полудня повернули більше 160 осіб. 5 людей перебувають на нейтральній території між Литвою і Білоруссю. На білоруській стороні спостерігається збільшення кількості прикордонників.

У Шальчининському районі прикордонники з гуманітарних причин дозволили пройти в Литву жінці і неповнолітній дитині - обидва вони громадяни Іраку. Були викликані лікарі швидкої. Лікарі доставили мігрантів у лікарню.

З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермію. За даними СОГГ, серйозних інцидентів не було. Прикордонники працюють дисципліновано. Спецзасоби, насильницькі дії і вогнепальну зброю не застосовували.

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Цього року через Білорусь до Литви прийшло понад 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.





