Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів
За минулу добу литовські прикордонники повернули до Білорусі майже 250 нелегальних мігрантів. З гуманітарних причин дозволили пройти двом особам - жінці з дитиною, їм надано медичну допомогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi з посиланням на Департамент статистики та прикордонну службу Литви.
У п'ятницю прикордонники активно повертали мігрантів у першій половині дня - вночі і вранці. До полудня повернули більше 160 осіб. 5 людей перебувають на нейтральній території між Литвою і Білоруссю. На білоруській стороні спостерігається збільшення кількості прикордонників.
У Шальчининському районі прикордонники з гуманітарних причин дозволили пройти в Литву жінці і неповнолітній дитині - обидва вони громадяни Іраку. Були викликані лікарі швидкої. Лікарі доставили мігрантів у лікарню.
З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермію. За даними СОГГ, серйозних інцидентів не було. Прикордонники працюють дисципліновано. Спецзасоби, насильницькі дії і вогнепальну зброю не застосовували.
Цього року через Білорусь до Литви прийшло понад 4100 нелегальних мігрантів, більшість - з Іраку.
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Да и вообще, попробуй сегодня ночью всю ночь в одной рубашке в чистом поле просидеть, замерзнуть насмерть не замерзнешь, но медицинская помощь уже может и понадобиться.
Или вы + 15 по Фаренгейту считаете?
. Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..
ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу . .
Дикие нравы...,
, а КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием своих спец-операцый.. . ..
. .
Ну, по крайней мере создается такое впечатление
Где они эти иракцев берут? Похоже их собирают по мокшанским болотам и централизованно везут в Беларусь...
PS Нелегальные мигранты на самолетах не летают - их во-первых на раз вычислить по паспортному контролю, а во-вторых банально дорого. Иракцы скорее всего попадают кружным путем, через Кавказ или Среднюю Азию, потом Россию, где на их перемещение закрывают глаза и прямо или косвенно помогают им в этом. Россия давно ведет подрывную миграционную политику в отношении ЕС, сначала создавая туда поток мигрантов, а потом раздувая ксенофобские настроения у населения.
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А от нєхєр пертися в північну країну арабам і неграм.
Сидіть вдома на пальмах, - їжте банани.
Навіщо напружуватись? - якщо воно саме виросте і впаде до рота...
А выкармливал их совок и помогал им воевать против врагов США