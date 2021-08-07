Литва за сутки вернула в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов
За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов. По гуманитарным причинам позволили пройти двум лицам - женщине с ребенком, им оказана медицинская помощь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на Департамент статистики и пограничную службу Литвы.
В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня – ночью и утром. До полудня вернули больше 160 человек. 5 мужчин находятся на нейтральной территории между Литвой и Беларусью. На белорусской стороне наблюдается увеличение числа пограничников.
В Шальчининкском районе пограничники по гуманитарным причинам разрешили пройти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку - оба они граждане Ирака. Были вызваны врачи скорой. Врачи доставили мигрантов в больницу.
Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия. По данным СОГГ, серьезных инцидентов не было. Пограничники работают дисциплинировано. Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись.
В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 4100 нелегальных мигрантов, большая часть - из Ирака.
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Да и вообще, попробуй сегодня ночью всю ночь в одной рубашке в чистом поле просидеть, замерзнуть насмерть не замерзнешь, но медицинская помощь уже может и понадобиться.
Или вы + 15 по Фаренгейту считаете?
. Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..
ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу . .
Дикие нравы...,
, а КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием своих спец-операцый.. . ..
. .
Ну, по крайней мере создается такое впечатление
Где они эти иракцев берут? Похоже их собирают по мокшанским болотам и централизованно везут в Беларусь...
PS Нелегальные мигранты на самолетах не летают - их во-первых на раз вычислить по паспортному контролю, а во-вторых банально дорого. Иракцы скорее всего попадают кружным путем, через Кавказ или Среднюю Азию, потом Россию, где на их перемещение закрывают глаза и прямо или косвенно помогают им в этом. Россия давно ведет подрывную миграционную политику в отношении ЕС, сначала создавая туда поток мигрантов, а потом раздувая ксенофобские настроения у населения.
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А от нєхєр пертися в північну країну арабам і неграм.
Сидіть вдома на пальмах, - їжте банани.
Навіщо напружуватись? - якщо воно саме виросте і впаде до рота...
А выкармливал их совок и помогал им воевать против врагов США