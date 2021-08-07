Литва за сутки вернула в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов. По гуманитарным причинам позволили пройти двум лицам - женщине с ребенком, им оказана медицинская помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на Департамент статистики и пограничную службу Литвы.

В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня – ночью и утром. До полудня вернули больше 160 человек. 5 мужчин находятся на нейтральной территории между Литвой и Беларусью. На белорусской стороне наблюдается увеличение числа пограничников.

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В Шальчининкском районе пограничники по гуманитарным причинам разрешили пройти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку - оба они граждане Ирака. Были вызваны врачи скорой. Врачи доставили мигрантов в больницу.

Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия. По данным СОГГ, серьезных инцидентов не было. Пограничники работают дисциплинировано. Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись.

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В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 4100 нелегальных мигрантов, большая часть - из Ирака.





