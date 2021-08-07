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Литва за сутки вернула в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов

Литва за сутки вернула в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь почти 250 нелегальных мигрантов. По гуманитарным причинам позволили пройти двум лицам - женщине с ребенком, им оказана медицинская помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Delfi со ссылкой на Департамент статистики и пограничную службу Литвы.

В пятницу пограничники активно возвращали мигрантов в первой половине дня – ночью и утром. До полудня вернули больше 160 человек. 5 мужчин находятся на нейтральной территории между Литвой и Беларусью. На белорусской стороне наблюдается увеличение числа пограничников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МВД стран Евросоюза проведут экстренное заседание по ситуации с мигрантами из Беларуси 18 августа

В Шальчининкском районе пограничники по гуманитарным причинам разрешили пройти в Литву женщине и несовершеннолетнему ребенку - оба они граждане Ирака. Были вызваны врачи скорой. Врачи доставили мигрантов в больницу.

Выяснилось, что несовершеннолетний замерз, у него диагностирована гипотермия. По данным СОГГ, серьезных инцидентов не было. Пограничники работают дисциплинировано. Спецсредства, насильственные действия и огнестрельное оружие не применялись.

Также читайте: Литва решила построить четырехметровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе

В этом году через Беларусь в Литву пришло больше 4100 нелегальных мигрантов, большая часть - из Ирака.


Беларусь (7888) Литва (2450) мигранты (981)


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Топ комментарии
+16
Гібридна війна Московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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07.08.2021 13:01
+11
А хоча б підсрачників дали на пам"ять?
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07.08.2021 13:00
+11
лукашенко бере приклад з північного фашиста ботоксного, пакостить де може
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07.08.2021 13:02
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А хоча б підсрачників дали на пам"ять?
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07.08.2021 13:00 Ответить
в Беларуси дадут
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07.08.2021 14:10 Ответить
В Бєларусі їх по новій до кордону підвезуть...
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07.08.2021 14:18 Ответить
Гібридна війна Московської орди з євроцивілізацією триває !!!)))
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07.08.2021 13:01 Ответить
лукашенко бере приклад з північного фашиста ботоксного, пакостить де може
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07.08.2021 13:02 Ответить
Мудіщев лише втілює в життя кремлівський сценарій розвитку Беларусі !!! Лука ,це лялька кремлівського лялькового балагана !!!))))
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07.08.2021 13:08 Ответить
"почти 250" - т.е. некоторых вернула частями?
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07.08.2021 13:03 Ответить
И где же тот несовершеннолетний замерз?? Лето на дворе..Его в беларусской губернии в холодильнике держали что ли??
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07.08.2021 13:03 Ответить
Ночью прохладно, сегодня ночью в Литве было +15. А жители Ирака скорее привычны к +55, чем к +15
Да и вообще, попробуй сегодня ночью всю ночь в одной рубашке в чистом поле просидеть, замерзнуть насмерть не замерзнешь, но медицинская помощь уже может и понадобиться.
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07.08.2021 13:08 Ответить
Медпомощь при +15 по Цельсию?
Или вы + 15 по Фаренгейту считаете?
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07.08.2021 14:55 Ответить
Если еще и калорийно не накормить - то запросто
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07.08.2021 15:47 Ответить
Да, медпомощь при +15 по Цельсию. Если нет возможности активно двигаться, и нет соответствующей одежды, за 4-6 часов ты замерзнешь. Можешь проверить на себе. Одевай футболку, шорты, садись на балконе на стул, и жди рассвета.
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08.08.2021 07:52 Ответить
Усатого подонка надо наказать и Украина должна объединится вместе со странами Балтии и Польшей, ******* усатую тварь!
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07.08.2021 13:07 Ответить
Турция заподозрила РФ в поджегах своих курортов. .

. Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА ..

ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу . .

Дикие нравы...,

, а КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием своих спец-операцый.. . ..
. .
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07.08.2021 13:09 Ответить
Vot teper xoroso rabotajet.Vsex obratno v Belorus,pust tam prosit ubezyce.. U nix samix budet problemi s temi nelegalami,oni vet golodnyje,jest bolnyje ix nado budet kormit,nado zyljio dat takze
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07.08.2021 13:09 Ответить
Их там скорее в концлагерь поместят и голодом заморят. А может сразу утилизируют.
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07.08.2021 14:23 Ответить
Беларусь - крупнейший экспортер киви, крупная морская держава, крупный экспортер форели и лосося. И в ней живут в основном иракцы.
Ну, по крайней мере создается такое впечатление
Где они эти иракцев берут? Похоже их собирают по мокшанским болотам и централизованно везут в Беларусь...
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07.08.2021 13:11 Ответить
А болота Беларусі аж кишять креветками !!!)))
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07.08.2021 13:22 Ответить
Из Ирака в Минск есть прямой авиарейс.
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07.08.2021 14:24 Ответить
И? Какой самолет там летает, с вместимостью 250 человек?
PS Нелегальные мигранты на самолетах не летают - их во-первых на раз вычислить по паспортному контролю, а во-вторых банально дорого. Иракцы скорее всего попадают кружным путем, через Кавказ или Среднюю Азию, потом Россию, где на их перемещение закрывают глаза и прямо или косвенно помогают им в этом. Россия давно ведет подрывную миграционную политику в отношении ЕС, сначала создавая туда поток мигрантов, а потом раздувая ксенофобские настроения у населения.
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08.08.2021 07:58 Ответить
Там были рейсы из трёх или четырёх городов. Но сейчас их приостановили по согласованию с ЕС. Эти мигранты платят за переправку в ЕС несколько тысяч баксов. Это же хорошо организованный бизнес.
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08.08.2021 12:17 Ответить
нашли портал в болотах и теперь перемещаются, 100%)))
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07.08.2021 18:59 Ответить
Какой привет, такой ответ.
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07.08.2021 13:29 Ответить
А сразу нельзя было?
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07.08.2021 13:38 Ответить
Везите нелегалов со всей Европы и в БелУсрусь их, типа они оттуда в Литву припёрлись.
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07.08.2021 13:59 Ответить
а что мешало евротормозам все эти недели выгонять к епеням собачим беженцев? Нахена их было "пригревать"? Дали песдюлей вывели за периметр, отсчитали до 100, кто не успел убежать - стрелять на поражение.
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07.08.2021 14:13 Ответить
Потому что евротормоза.
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07.08.2021 14:25 Ответить
еврозапроданцы, ****....
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07.08.2021 14:43 Ответить
Хотели же по- человечески. Но поняли через пару дней - это война. Гибридная.
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07.08.2021 15:37 Ответить
З'ясувалося, що неповнолітній замерз, у нього діагностовано гіпотермію

************
А от нєхєр пертися в північну країну арабам і неграм.
Сидіть вдома на пальмах, - їжте банани.
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07.08.2021 15:20 Ответить
вже нема там бананів - кацапи все розбмобили
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07.08.2021 15:54 Ответить
Банани ростуть самі, - через те негри такі ліниві.
Навіщо напружуватись? - якщо воно саме виросте і впаде до рота...
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07.08.2021 16:04 Ответить
Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів - Цензор.НЕТ 5765
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07.08.2021 16:07 Ответить
Это в местах где пальмы не ростут, то срывают барсетки
Литва за добу повернула в Білорусь майже 250 нелегальних мігрантів - Цензор.НЕТ 4442
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07.08.2021 16:18 Ответить
Как раз разбомбили штаты, после того как Хуссейн оборзел и вторгся в соседний кувейт...А потом еще раз штаты после того когда придурок применил химоружие против курдов...
А выкармливал их совок и помогал им воевать против врагов США
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07.08.2021 16:15 Ответить
Жидкий хлор (насколько я помню, именно им поливали курдов) одновременно является и химоружием, и распространенным продуктом химической промышленности. Как его можно найти или не найти? А наливные бомбы советского производства даже несколько раз попадали в кадры информационных агентств, вызывая офигевание специалистов в этом деле.
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08.08.2021 08:04 Ответить
Э нет, к моменту вторжения США в Ирак там в экономике уже была полная жопа. Последний раз, когда Ирак можно было назвать благополучной страной, были 70-е прошлого века.
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08.08.2021 08:01 Ответить
От звірі,фашисти,не пускають мирних мігрантів,не кормлять ,не пити не дають-а ще демократична Еуропа.,відгородились колючкою...
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07.08.2021 18:11 Ответить
 
 