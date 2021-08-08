МОЗ чекає офіційних результатів дослідження щодо застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19, - Кузін
У Міністерстві охорони здоров'я України очікують результатів наукових досліджень щодо бустерної дози вакцини проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Є офіційна заява ВООЗ із приводу третьої дози. ВООЗ не підтримала введення третьої, так званої бустерної дози. І саме чому? Зараз є єдина офіційна заява фармацевтичного сектору компанії Pfizer про те, що третя бустерна доза начебто ефективна. Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо. І вони мають бути наприкінці серпня. Це результати про ефективність введення так званої бустерної або додаткової дози. Тому зараз фінального рішення не ухвалено", – зазначив він.
За його словами, така дискусія ведеться, деякі результати країн показують, що додаткова підсилююча імунізація може бути "потенційно більш ефективною".
Будь ласка, зачекайте...
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Источник: https://censor.net/ru/n3281454
Да уж...ВРОДЕ...😀...и это говорит ВРОДЕ бы врач...😀
Газеты читай, млять!
А там написано, что ВОЗ против тертьей дозы вакцины потому, что бедным странам вакцины не хватет, и нефиг богатым себе третью делать, а нужно отдать её бедным.
А не по медицинским причинам!