Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися
У Токіо в неділю відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор, перенесених з літа 2020 року на 2021-й через пандемію коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За традицією стадіоном пройшли спортсмени з прапорами своїх країн. Як і на церемонії відкриття, глядачів на стадіон не пускали, на трибунах були присутні тільки представники офіційних делегацій.
"Олімпіада в Токіо стала Олімпіадою надії, солідарності й миру", - сказав на церемонії глава МОК Томас Бах.
В кінці виступу він оголосив Олімпійські ігри закритими і нагадав, що спортсмени всього світу з'їдуться через три роки на наступні Ігри в Париж.
В кінці церемонії на стадіоні погасло олімпійський вогонь.
Організатори Ігор в Токіо заявляли, що темою церемонії закриття стане "Worlds We Share" (з англ. "Наші спільні світи"). За їхніми словами, ця тема відображає олімпійський дух і "висловлює ідею того, що кожен з нас населяє свій власний світ".
"Ми сподіваємося, що ця церемонія зможе стати для кожного з нас моментом, щоб подумати про те, що чекає нас в майбутньому", - зазначили організатори раніше в серпні.
На церемонії закриття традиційно приймаюча Олімпіаду країна передає олімпійський прапор тій країні, яка буде проводити такі ігри. Таким чином, Японія передає естафету Франції - Париж в 2024 році прийме ХХХIII Олімпійські ігри. Прапор Олімпіади на церемонії взяла мер Парижа Анна Ідальго.
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поздравлять некого ))))
привет Махіm...!
А скоро ще параолімпійські ігри... готуйтесь до нового зе-спаму.
https://www.youtube.com/watch?v=63E760S1P_c
И-и-и...Пам-пам-пам-пам...
Встали на место, раз, два, три
Костя руку вверх поднял, Женя - ногу правую
Аркаша в носу не ковыряется, Сережа - молодец
Пам-пам-пам-пам, Сережа - молодец....
непринужденный флёр людоедства))
Если бы еще одна золотая медаль, результат можно было бы назвать отличным. Но так тоже неплохо.
Штаты красавцы - еще вчера отставали от Китая на 8 золотых, но за полтора дня выиграли 9 золотых и обогнали Китай по золоту!!!
И выиграли Олимпиаду.
Пьер де Кубэртен основатель современных Олипийских игр сказал сакраментальную Фразу...Главное не победа а участие...,но политиканы разных мастей начиная с 1952 года,когда советское дерьмо вперые допустили на Олимпийские игры,превратили Олипиады в соревнование между краснопузым быдлом и странами Запада...типа Соцсоревнование кто сильнее Капитализи и сраный социализм...
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_
https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_
Если спорт вне политики, то нахуа тогда нужно министерство спорта?
Нахуа комитет в ВР по делам молодёжи спорта?
В конце концов, нахуа спорту деньги из бюджета, который наполняется путём принятия политических решений? Пусть сами на себя зарабатывают.