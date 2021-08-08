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Новини Олімпіада-2020
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Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися

Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися

У Токіо в неділю відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор, перенесених з літа 2020 року на 2021-й через пандемію коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За традицією стадіоном пройшли спортсмени з прапорами своїх країн.  Як і на церемонії відкриття, глядачів на стадіон не пускали, на трибунах були присутні тільки представники офіційних делегацій.

"Олімпіада в Токіо стала Олімпіадою надії, солідарності й миру", - сказав на церемонії глава МОК Томас Бах.

В кінці виступу він оголосив Олімпійські ігри закритими і нагадав, що спортсмени всього світу з'їдуться через три роки на наступні Ігри в Париж.

В кінці церемонії на стадіоні погасло олімпійський вогонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту (оновлено)

 Організатори Ігор в Токіо заявляли, що темою церемонії закриття стане "Worlds We Share" (з англ. "Наші спільні світи"). За їхніми словами, ця тема відображає олімпійський дух і "висловлює ідею того, що кожен з нас населяє свій власний світ".

"Ми сподіваємося, що ця церемонія зможе стати для кожного з нас моментом, щоб подумати про те, що чекає нас в майбутньому", - зазначили організатори раніше в серпні.

На церемонії закриття традиційно приймаюча Олімпіаду країна передає олімпійський прапор тій країні, яка буде проводити такі ігри. Таким чином, Японія передає естафету Франції - Париж в 2024 році прийме ХХХIII Олімпійські ігри. Прапор Олімпіади на церемонії взяла мер Парижа Анна Ідальго.

закриття (162) Олімпіада (687)


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Топ коментарі
+18
Нарешті Шпендик відпочине від вітань.
А скоро ще параолімпійські ігри... готуйтесь до нового зе-спаму.
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08.08.2021 17:18
+17
ну вот...теперь нашефсё мы не услышим неделю )))
поздравлять некого ))))
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08.08.2021 17:15
+12
https://twitter.com/lazyneocortex Прелесть галлюцинаций https://twitter.com/lazyneocortex @lazyneocortex https://twitter.com/lazyneocortex/status/1424367399525027847 32 мин

непринужденный флёр людоедства))

Олимпийские игры в Токио официально завершились - Цензор.НЕТ 5128
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08.08.2021 17:23
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ну вот...теперь нашефсё мы не услышим неделю )))
поздравлять некого ))))
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08.08.2021 17:15 Відповісти
Та да. Такого "успеха" у нас не было за все время независимости. Интересно, оно видосик сбацает или нет?
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08.08.2021 17:22 Відповісти
Вот даже заинтересовал ты меня. Ну, обоснуй каким образом это заслуга Нелоха. Жду аж с нетерпением.
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08.08.2021 17:47 Відповісти
сейчас он отрыгнёт щи - и ответит...!
привет Махіm...!
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08.08.2021 18:02 Відповісти
Селямчик, друже!
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08.08.2021 18:06 Відповісти
Сам поплач! В 2016 році Україна була 31 в медальному заліку МОК, зараз 44-та!
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08.08.2021 20:11 Відповісти
Нарешті Шпендик відпочине від вітань.
А скоро ще параолімпійські ігри... готуйтесь до нового зе-спаму.
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08.08.2021 17:18 Відповісти
Там щодня гундєть буде треба, бо наші паралімпійці всі медалі зберуть, як завжди)))💛💙💪
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08.08.2021 17:34 Відповісти
Він спочатку у відпустку поїде, бо втомилось
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08.08.2021 19:52 Відповісти
А в Аргентине начался Суд на Аргентинской мукой Патрушева,типа Кокаин 400 кг был успешно доствлен на Мацковию...
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08.08.2021 17:19 Відповісти
Ну слава богу, а то місцеву публіку так корчило від перемог наших спортсменів, що навіть кацапів так не корчило.
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08.08.2021 17:21 Відповісти
Та да. Эту публику плющит просто треш.

https://www.youtube.com/watch?v=63E760S1P_c
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08.08.2021 17:28 Відповісти
у бубочки новые перемоги возле опы строят .шо ни делать-лишь бы бабки транжирить..это шоб армии меньше досталось.

Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися - Цензор.НЕТ 7990
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08.08.2021 17:44 Відповісти
Ребята, готовы?
И-и-и...Пам-пам-пам-пам...
Встали на место, раз, два, три
Костя руку вверх поднял, Женя - ногу правую
Аркаша в носу не ковыряется, Сережа - молодец
Пам-пам-пам-пам, Сережа - молодец....
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08.08.2021 18:33 Відповісти
https://twitter.com/lazyneocortex Прелесть галлюцинаций https://twitter.com/lazyneocortex @lazyneocortex https://twitter.com/lazyneocortex/status/1424367399525027847 32 мин

непринужденный флёр людоедства))

Олимпийские игры в Токио официально завершились - Цензор.НЕТ 5128
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08.08.2021 17:23 Відповісти
Симоньян Мильдоний перестала продавать...а в ГРУ можно даже Кокаин..Патрушев свидетель..
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08.08.2021 17:25 Відповісти
Вообще не понимаю, как духовноскрэпные супер-православные говноеды участвуют в этой языческой мерзости - Олимпийских Играх
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08.08.2021 17:32 Відповісти
Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися - Цензор.НЕТ 595
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08.08.2021 19:29 Відповісти
Жизнь продолжвется во всехъ ее ипостасях...кому то Кококаин,кому то цацки на грудь,а кому миллиарды долларов... в сутки...,всирамно Зеля чемпион Мира...
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08.08.2021 17:23 Відповісти
Фишка в том что государство РАБссия не участвовало в Олимпиаде,ни Флага ни Гимна ни названия РАБссия никто в Японии не видел этого дерьма...БРАВО ЯПОНИЯ...!!!
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08.08.2021 17:30 Відповісти
Какое-та аномальное количество бронзы у нас в этом году.
Если бы еще одна золотая медаль, результат можно было бы назвать отличным. Но так тоже неплохо.
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08.08.2021 17:42 Відповісти
як не дивно, але для психіки спортсмена бронза краще ніж срібло
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08.08.2021 17:51 Відповісти
Есть такое. Самые тяжкие -- 2 и 4 места.
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08.08.2021 17:52 Відповісти
так , срібло давить на психіку , але 80000 дол краще за 55000))) якось переживуть )))
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08.08.2021 18:26 Відповісти
все нормально, нечего казну и так пустую опустошать. Америка нищебродская может своим чемпионам 30000 платить, а вот Украина по 125000 не может пока)))
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08.08.2021 17:57 Відповісти
Кому шо, а кому жаба, денежная.
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08.08.2021 18:02 Відповісти
та то сарказм
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08.08.2021 18:07 Відповісти
qwest

Штаты красавцы - еще вчера отставали от Китая на 8 золотых, но за полтора дня выиграли 9 золотых и обогнали Китай по золоту!!!
И выиграли Олимпиаду.
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08.08.2021 17:44 Відповісти
Из истории..
Пьер де Кубэртен основатель современных Олипийских игр сказал сакраментальную Фразу...Главное не победа а участие...,но политиканы разных мастей начиная с 1952 года,когда советское дерьмо вперые допустили на Олимпийские игры,превратили Олипиады в соревнование между краснопузым быдлом и странами Запада...типа Соцсоревнование кто сильнее Капитализи и сраный социализм...
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08.08.2021 17:45 Відповісти
закрытие олимпиады, как и всё остальное - повод для зрады для местной слабоумной ботошоблы.
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08.08.2021 17:46 Відповісти
Why are you here?
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08.08.2021 18:28 Відповісти
Why are you here? - спросил ты сам себя и отключил впн.
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08.08.2021 18:35 Відповісти
USA всегда всей Сильней,Боже Храни Америку!!
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08.08.2021 17:47 Відповісти
44 сходинка в медальном заліку, 44 та!! Це повна ганьба! При цій зеленій владі навіть український спорт став повним інвалідом.
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08.08.2021 17:49 Відповісти
Пловец из США Майкл Фелпс с 2004 по 2016 годы завоевал 28 чемпионских олимпийских медалей.Вряд ли в 21 веке этот рекорд кто то превысит... Книга Рекордов Гиннесса ждет претендента...
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08.08.2021 17:51 Відповісти
Слава Україні,героям слава! Слава українським спортсменам! Путін-*****,воістину *****!
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08.08.2021 18:06 Відповісти
У Путлера кроме Якутии,горит уже Красноярский Край,Иркутская область...дым виден уже на Байкале...,но Путлер спасает Турцию...Воистину ДЕБИЛ...
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08.08.2021 18:11 Відповісти
У нкего мозги уже давно горят, с 2008 года начиная. Сгорели,почти,дотла!
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08.08.2021 19:37 Відповісти
та ёлки новых нарожают..... делов
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08.08.2021 20:24 Відповісти
Ватного бубку треба гнати сраною мітлою тільки за сльози Марини Килипко- стрибки з жердиною! Як цей мудак допустив таке? Це ж його рідний вид спорту, може жаба давила?!
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08.08.2021 18:14 Відповісти
Найменші за популярності Олімпійаькі ігри за всю новітню історію (-25%)! Я, особисто, взагалі не дивився.
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08.08.2021 18:27 Відповісти
в стране ,где война идет, грешно проводить какие то Игры! шо,слабо саботировать, суки,как в 80 году???
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08.08.2021 18:29 Відповісти
В Японії іде війна?!
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08.08.2021 18:31 Відповісти
я имею ввиду Украину, а шо, жа-пан уже отказалась от кушнаира и др. островов??? не думаю
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08.08.2021 18:35 Відповісти
Мирного Договора с Японией нет,поэтому РАБссия в состоянии войны с Японией....
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08.08.2021 18:34 Відповісти
Нормально выступили, даже хорошо. Несколько медалей из ожидаемых не взяли, но взяли немало там, где ожидали. Ну была бы одна не серебряная, а золотая, и гораздо выше место в рейтинге, но что бы это сказало об общей картине - ничего. Разве можно сказать, что Туркменистан с 1 серебром выступил лучше, чем Казахстан с 8 бронзами? А Туркменистан выше в таблице. В США государство напрямую вообще не спонсирует спорт, но результаты ведь отличные. Поэтому когда мы говорим, что государство тратит мало на спорт - это отголоски советского мышления. Что должно государство, так это не мешать и обеспечивать возможности - выделение земли без проволочек под спортивные комплексы, какие-то налоговые поблажки бизнесу, финансирующему спорт, и так далее.
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08.08.2021 18:37 Відповісти
А по факту Япония не признала итоги 2 Мировой войны...,император Японии кажись Хирохито,сказал Туфта это все...ваша филькина грамота...и правильно сделал...
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08.08.2021 18:37 Відповісти
Чергова ганебна для України спортивна подія. Вірніше, не для України, коли прапор держави, з повіслим на ньому дурачку Зеленському, несе співробітник ФСБ Єрмак, то це не Україна.

Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися - Цензор.НЕТ 140
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08.08.2021 19:11 Відповісти
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_



Если спорт вне политики, то нахуа тогда нужно министерство спорта?
Нахуа комитет в ВР по делам молодёжи спорта?
В конце концов, нахуа спорту деньги из бюджета, который наполняется путём принятия политических решений? Пусть сами на себя зарабатывают.
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08.08.2021 20:25 Відповісти
Баклан наш зелёный передохнет поздравления записывать.притомилось поди... Тварь
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08.08.2021 22:16 Відповісти
 
 