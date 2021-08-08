Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися

У Токіо в неділю відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор, перенесених з літа 2020 року на 2021-й через пандемію коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За традицією стадіоном пройшли спортсмени з прапорами своїх країн. Як і на церемонії відкриття, глядачів на стадіон не пускали, на трибунах були присутні тільки представники офіційних делегацій.

"Олімпіада в Токіо стала Олімпіадою надії, солідарності й миру", - сказав на церемонії глава МОК Томас Бах.

В кінці виступу він оголосив Олімпійські ігри закритими і нагадав, що спортсмени всього світу з'їдуться через три роки на наступні Ігри в Париж.

В кінці церемонії на стадіоні погасло олімпійський вогонь.

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Організатори Ігор в Токіо заявляли, що темою церемонії закриття стане "Worlds We Share" (з англ. "Наші спільні світи"). За їхніми словами, ця тема відображає олімпійський дух і "висловлює ідею того, що кожен з нас населяє свій власний світ".

"Ми сподіваємося, що ця церемонія зможе стати для кожного з нас моментом, щоб подумати про те, що чекає нас в майбутньому", - зазначили організатори раніше в серпні.

На церемонії закриття традиційно приймаюча Олімпіаду країна передає олімпійський прапор тій країні, яка буде проводити такі ігри. Таким чином, Японія передає естафету Франції - Париж в 2024 році прийме ХХХIII Олімпійські ігри. Прапор Олімпіади на церемонії взяла мер Парижа Анна Ідальго.