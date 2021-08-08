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Новости Олимпиада-2020
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Олимпийские игры в Токио официально завершились

Олимпийские игры в Токио официально завершились

В Токио в воскресенье прошла церемония закрытия Олимпийских игр, перенесенных с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По традиции по стадиону прошли спортсмены с флагами своих стран. Как и на церемонии открытия, зрителей на стадион не пускали, на трибунах присутствовали только представители официальных делегаций.

"Олимпиада в Токио стала Олимпиадой надежды, солидарности и мира", - сказал на церемонии глава МОК Томас Бах.

В конце выступления он объявил Олимпийские игры закрытыми и напомнил, что спортсмены всего мира съедутся через три года на следующие Игры в Париж.

В конце церемонии на стадионе погас олимпийский огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта (Обновлено)

Организаторы Игр в Токио заявляли, что темой церемонии закрытия станет "Worlds We Share" (с англ. "Наши общие миры"). По их словам, эта тема отображает олимпийский дух и "выражает идею того, что каждый из нас населяет свой собственный мир".

"Мы надеемся, что эта церемония сможет стать для каждого из нас моментом, чтобы подумать о том, что ждет нас в будущем", - отметили организаторы ранее в августе.

На церемонии закрытия традиционно принимающая Олимпиаду страна передает олимпийский флаг той стране, которая будет проводить следующие игры. Таким образом, Япония передает эстафету Франции - Париж в 2024 году примет ХХХIII Олимпийские игры. Флаг Олимпиады на церемонии приняла мэр Парижа Анна Идальго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды", - Зеленский поздравил спортсменов с завоеванными медалями

закрытие (114) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+18
Нарешті Шпендик відпочине від вітань.
А скоро ще параолімпійські ігри... готуйтесь до нового зе-спаму.
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08.08.2021 17:18
+17
ну вот...теперь нашефсё мы не услышим неделю )))
поздравлять некого ))))
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08.08.2021 17:15
+12
https://twitter.com/lazyneocortex Прелесть галлюцинаций https://twitter.com/lazyneocortex @lazyneocortex https://twitter.com/lazyneocortex/status/1424367399525027847 32 мин

непринужденный флёр людоедства))

Олимпийские игры в Токио официально завершились - Цензор.НЕТ 5128
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08.08.2021 17:23
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ну вот...теперь нашефсё мы не услышим неделю )))
поздравлять некого ))))
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08.08.2021 17:15 Ответить
Та да. Такого "успеха" у нас не было за все время независимости. Интересно, оно видосик сбацает или нет?
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08.08.2021 17:22 Ответить
Вот даже заинтересовал ты меня. Ну, обоснуй каким образом это заслуга Нелоха. Жду аж с нетерпением.
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08.08.2021 17:47 Ответить
сейчас он отрыгнёт щи - и ответит...!
привет Махіm...!
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08.08.2021 18:02 Ответить
Селямчик, друже!
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08.08.2021 18:06 Ответить
Сам поплач! В 2016 році Україна була 31 в медальному заліку МОК, зараз 44-та!
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08.08.2021 20:11 Ответить
Нарешті Шпендик відпочине від вітань.
А скоро ще параолімпійські ігри... готуйтесь до нового зе-спаму.
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08.08.2021 17:18 Ответить
Там щодня гундєть буде треба, бо наші паралімпійці всі медалі зберуть, як завжди)))💛💙💪
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08.08.2021 17:34 Ответить
Він спочатку у відпустку поїде, бо втомилось
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08.08.2021 19:52 Ответить
А в Аргентине начался Суд на Аргентинской мукой Патрушева,типа Кокаин 400 кг был успешно доствлен на Мацковию...
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08.08.2021 17:19 Ответить
Ну слава богу, а то місцеву публіку так корчило від перемог наших спортсменів, що навіть кацапів так не корчило.
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08.08.2021 17:21 Ответить
Та да. Эту публику плющит просто треш.

https://www.youtube.com/watch?v=63E760S1P_c
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08.08.2021 17:28 Ответить
у бубочки новые перемоги возле опы строят .шо ни делать-лишь бы бабки транжирить..это шоб армии меньше досталось.

Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися - Цензор.НЕТ 7990
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08.08.2021 17:44 Ответить
Ребята, готовы?
И-и-и...Пам-пам-пам-пам...
Встали на место, раз, два, три
Костя руку вверх поднял, Женя - ногу правую
Аркаша в носу не ковыряется, Сережа - молодец
Пам-пам-пам-пам, Сережа - молодец....
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08.08.2021 18:33 Ответить
https://twitter.com/lazyneocortex Прелесть галлюцинаций https://twitter.com/lazyneocortex @lazyneocortex https://twitter.com/lazyneocortex/status/1424367399525027847 32 мин

непринужденный флёр людоедства))

Олимпийские игры в Токио официально завершились - Цензор.НЕТ 5128
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08.08.2021 17:23 Ответить
Симоньян Мильдоний перестала продавать...а в ГРУ можно даже Кокаин..Патрушев свидетель..
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08.08.2021 17:25 Ответить
Вообще не понимаю, как духовноскрэпные супер-православные говноеды участвуют в этой языческой мерзости - Олимпийских Играх
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08.08.2021 17:32 Ответить
Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися - Цензор.НЕТ 595
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08.08.2021 19:29 Ответить
Жизнь продолжвется во всехъ ее ипостасях...кому то Кококаин,кому то цацки на грудь,а кому миллиарды долларов... в сутки...,всирамно Зеля чемпион Мира...
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08.08.2021 17:23 Ответить
Фишка в том что государство РАБссия не участвовало в Олимпиаде,ни Флага ни Гимна ни названия РАБссия никто в Японии не видел этого дерьма...БРАВО ЯПОНИЯ...!!!
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08.08.2021 17:30 Ответить
Какое-та аномальное количество бронзы у нас в этом году.
Если бы еще одна золотая медаль, результат можно было бы назвать отличным. Но так тоже неплохо.
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08.08.2021 17:42 Ответить
як не дивно, але для психіки спортсмена бронза краще ніж срібло
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08.08.2021 17:51 Ответить
Есть такое. Самые тяжкие -- 2 и 4 места.
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08.08.2021 17:52 Ответить
так , срібло давить на психіку , але 80000 дол краще за 55000))) якось переживуть )))
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08.08.2021 18:26 Ответить
все нормально, нечего казну и так пустую опустошать. Америка нищебродская может своим чемпионам 30000 платить, а вот Украина по 125000 не может пока)))
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08.08.2021 17:57 Ответить
Кому шо, а кому жаба, денежная.
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08.08.2021 18:02 Ответить
та то сарказм
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08.08.2021 18:07 Ответить
qwest

Штаты красавцы - еще вчера отставали от Китая на 8 золотых, но за полтора дня выиграли 9 золотых и обогнали Китай по золоту!!!
И выиграли Олимпиаду.
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08.08.2021 17:44 Ответить
Из истории..
Пьер де Кубэртен основатель современных Олипийских игр сказал сакраментальную Фразу...Главное не победа а участие...,но политиканы разных мастей начиная с 1952 года,когда советское дерьмо вперые допустили на Олимпийские игры,превратили Олипиады в соревнование между краснопузым быдлом и странами Запада...типа Соцсоревнование кто сильнее Капитализи и сраный социализм...
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08.08.2021 17:45 Ответить
закрытие олимпиады, как и всё остальное - повод для зрады для местной слабоумной ботошоблы.
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08.08.2021 17:46 Ответить
Why are you here?
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08.08.2021 18:28 Ответить
Why are you here? - спросил ты сам себя и отключил впн.
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08.08.2021 18:35 Ответить
USA всегда всей Сильней,Боже Храни Америку!!
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08.08.2021 17:47 Ответить
44 сходинка в медальном заліку, 44 та!! Це повна ганьба! При цій зеленій владі навіть український спорт став повним інвалідом.
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08.08.2021 17:49 Ответить
Пловец из США Майкл Фелпс с 2004 по 2016 годы завоевал 28 чемпионских олимпийских медалей.Вряд ли в 21 веке этот рекорд кто то превысит... Книга Рекордов Гиннесса ждет претендента...
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08.08.2021 17:51 Ответить
Слава Україні,героям слава! Слава українським спортсменам! Путін-*****,воістину *****!
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08.08.2021 18:06 Ответить
У Путлера кроме Якутии,горит уже Красноярский Край,Иркутская область...дым виден уже на Байкале...,но Путлер спасает Турцию...Воистину ДЕБИЛ...
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08.08.2021 18:11 Ответить
У нкего мозги уже давно горят, с 2008 года начиная. Сгорели,почти,дотла!
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08.08.2021 19:37 Ответить
та ёлки новых нарожают..... делов
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08.08.2021 20:24 Ответить
Ватного бубку треба гнати сраною мітлою тільки за сльози Марини Килипко- стрибки з жердиною! Як цей мудак допустив таке? Це ж його рідний вид спорту, може жаба давила?!
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08.08.2021 18:14 Ответить
Найменші за популярності Олімпійаькі ігри за всю новітню історію (-25%)! Я, особисто, взагалі не дивився.
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08.08.2021 18:27 Ответить
в стране ,где война идет, грешно проводить какие то Игры! шо,слабо саботировать, суки,как в 80 году???
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08.08.2021 18:29 Ответить
В Японії іде війна?!
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08.08.2021 18:31 Ответить
я имею ввиду Украину, а шо, жа-пан уже отказалась от кушнаира и др. островов??? не думаю
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08.08.2021 18:35 Ответить
Мирного Договора с Японией нет,поэтому РАБссия в состоянии войны с Японией....
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08.08.2021 18:34 Ответить
Нормально выступили, даже хорошо. Несколько медалей из ожидаемых не взяли, но взяли немало там, где ожидали. Ну была бы одна не серебряная, а золотая, и гораздо выше место в рейтинге, но что бы это сказало об общей картине - ничего. Разве можно сказать, что Туркменистан с 1 серебром выступил лучше, чем Казахстан с 8 бронзами? А Туркменистан выше в таблице. В США государство напрямую вообще не спонсирует спорт, но результаты ведь отличные. Поэтому когда мы говорим, что государство тратит мало на спорт - это отголоски советского мышления. Что должно государство, так это не мешать и обеспечивать возможности - выделение земли без проволочек под спортивные комплексы, какие-то налоговые поблажки бизнесу, финансирующему спорт, и так далее.
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08.08.2021 18:37 Ответить
А по факту Япония не признала итоги 2 Мировой войны...,император Японии кажись Хирохито,сказал Туфта это все...ваша филькина грамота...и правильно сделал...
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08.08.2021 18:37 Ответить
Чергова ганебна для України спортивна подія. Вірніше, не для України, коли прапор держави, з повіслим на ньому дурачку Зеленському, несе співробітник ФСБ Єрмак, то це не Україна.

Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися - Цензор.НЕТ 140
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08.08.2021 19:11 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_



Если спорт вне политики, то нахуа тогда нужно министерство спорта?
Нахуа комитет в ВР по делам молодёжи спорта?
В конце концов, нахуа спорту деньги из бюджета, который наполняется путём принятия политических решений? Пусть сами на себя зарабатывают.
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08.08.2021 20:25 Ответить
Баклан наш зелёный передохнет поздравления записывать.притомилось поди... Тварь
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08.08.2021 22:16 Ответить
 
 