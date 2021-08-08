Олимпийские игры в Токио официально завершились
В Токио в воскресенье прошла церемония закрытия Олимпийских игр, перенесенных с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По традиции по стадиону прошли спортсмены с флагами своих стран. Как и на церемонии открытия, зрителей на стадион не пускали, на трибунах присутствовали только представители официальных делегаций.
"Олимпиада в Токио стала Олимпиадой надежды, солидарности и мира", - сказал на церемонии глава МОК Томас Бах.
В конце выступления он объявил Олимпийские игры закрытыми и напомнил, что спортсмены всего мира съедутся через три года на следующие Игры в Париж.
В конце церемонии на стадионе погас олимпийский огонь.
Организаторы Игр в Токио заявляли, что темой церемонии закрытия станет "Worlds We Share" (с англ. "Наши общие миры"). По их словам, эта тема отображает олимпийский дух и "выражает идею того, что каждый из нас населяет свой собственный мир".
"Мы надеемся, что эта церемония сможет стать для каждого из нас моментом, чтобы подумать о том, что ждет нас в будущем", - отметили организаторы ранее в августе.
На церемонии закрытия традиционно принимающая Олимпиаду страна передает олимпийский флаг той стране, которая будет проводить следующие игры. Таким образом, Япония передает эстафету Франции - Париж в 2024 году примет ХХХIII Олимпийские игры. Флаг Олимпиады на церемонии приняла мэр Парижа Анна Идальго.
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поздравлять некого ))))
привет Махіm...!
А скоро ще параолімпійські ігри... готуйтесь до нового зе-спаму.
https://www.youtube.com/watch?v=63E760S1P_c
И-и-и...Пам-пам-пам-пам...
Встали на место, раз, два, три
Костя руку вверх поднял, Женя - ногу правую
Аркаша в носу не ковыряется, Сережа - молодец
Пам-пам-пам-пам, Сережа - молодец....
непринужденный флёр людоедства))
Если бы еще одна золотая медаль, результат можно было бы назвать отличным. Но так тоже неплохо.
Штаты красавцы - еще вчера отставали от Китая на 8 золотых, но за полтора дня выиграли 9 золотых и обогнали Китай по золоту!!!
И выиграли Олимпиаду.
Пьер де Кубэртен основатель современных Олипийских игр сказал сакраментальную Фразу...Главное не победа а участие...,но политиканы разных мастей начиная с 1952 года,когда советское дерьмо вперые допустили на Олимпийские игры,превратили Олипиады в соревнование между краснопузым быдлом и странами Запада...типа Соцсоревнование кто сильнее Капитализи и сраный социализм...
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_
https://twitter.com/luiza4kaLova_ https://twitter.com/luiza4kaLova_
Если спорт вне политики, то нахуа тогда нужно министерство спорта?
Нахуа комитет в ВР по делам молодёжи спорта?
В конце концов, нахуа спорту деньги из бюджета, который наполняется путём принятия политических решений? Пусть сами на себя зарабатывают.