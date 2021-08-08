Олимпийские игры в Токио официально завершились

В Токио в воскресенье прошла церемония закрытия Олимпийских игр, перенесенных с лета 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По традиции по стадиону прошли спортсмены с флагами своих стран. Как и на церемонии открытия, зрителей на стадион не пускали, на трибунах присутствовали только представители официальных делегаций.

"Олимпиада в Токио стала Олимпиадой надежды, солидарности и мира", - сказал на церемонии глава МОК Томас Бах.

В конце выступления он объявил Олимпийские игры закрытыми и напомнил, что спортсмены всего мира съедутся через три года на следующие Игры в Париж.

В конце церемонии на стадионе погас олимпийский огонь.

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Организаторы Игр в Токио заявляли, что темой церемонии закрытия станет "Worlds We Share" (с англ. "Наши общие миры"). По их словам, эта тема отображает олимпийский дух и "выражает идею того, что каждый из нас населяет свой собственный мир".

"Мы надеемся, что эта церемония сможет стать для каждого из нас моментом, чтобы подумать о том, что ждет нас в будущем", - отметили организаторы ранее в августе.

На церемонии закрытия традиционно принимающая Олимпиаду страна передает олимпийский флаг той стране, которая будет проводить следующие игры. Таким образом, Япония передает эстафету Франции - Париж в 2024 году примет ХХХIII Олимпийские игры. Флаг Олимпиады на церемонии приняла мэр Парижа Анна Идальго.

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