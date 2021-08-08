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Новини Олімпіада-2020
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Українця Василинчука визнано найкращим суддею боксерського турніру Олімпіади в Токіо, - федерація

Українця Василинчука визнано найкращим суддею боксерського турніру Олімпіади в Токіо, - федерація

Павло Василинчук - один з 36 арбітрів в суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020 і єдиний представник України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федерації боксу України.

"Суддя міжнародної категорії AIBA (3 зірки) Павло Василинчук з України визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 у Токіо за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру!

Зазначимо, що Павло Василинчук був єдиним представником нашої країни з 36 арбітрів у суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020. Загалом наш співвітчизник провів 10 боїв як рефері в ринзі та 32 поєдинки як член суддівської бригади", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Олімпійські ігри в Токіо офіційно завершилися

бокс (168) Олімпіада (687) суддя (1579)


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А ви кажете що в Україні доброчесних суддів немає !!!)))
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08.08.2021 18:34 Відповісти
поменять бы както..... их из ринга на носилах выносить будут
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08.08.2021 18:47 Відповісти
Вот и ответ на нокаут Хижняка,как и на гол Англии.Тогда Бахрамов получил "Золотой свисток."И как могла наша боксерская федерация разрешить поставить в ринг судью филиппинца?
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08.08.2021 18:37 Відповісти
тоже здорово!!! грацаньки!!!
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08.08.2021 18:46 Відповісти
а бразильцы против - найкращий, тот, кто в поединке с Хижняком подарил победу их счастливо потерпевшему..)(
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08.08.2021 19:01 Відповісти
Два внеплановые но приятные достижения Украины на Токийских ОИ: судья Василинчук и самая красивая спортсменка - Дарья Билодид!
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08.08.2021 22:41 Відповісти
 
 