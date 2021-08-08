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Українця Василинчука визнано найкращим суддею боксерського турніру Олімпіади в Токіо, - федерація
Павло Василинчук - один з 36 арбітрів в суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020 і єдиний представник України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федерації боксу України.
"Суддя міжнародної категорії AIBA (3 зірки) Павло Василинчук з України визнаний найкращим суддею Олімпійських ігор-2020 у Токіо за версією оргкомітету олімпійського боксерського турніру!
Зазначимо, що Павло Василинчук був єдиним представником нашої країни з 36 арбітрів у суддівському міжнародному корпусі Токіо-2020. Загалом наш співвітчизник провів 10 боїв як рефері в ринзі та 32 поєдинки як член суддівської бригади", - йдеться в повідомленні.
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Дмитро Черних #470343
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