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Новости Олимпиада-2020
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Украинец Василинчук признан лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады в Токио, - федерация

Украинец Василинчук признан лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады в Токио, - федерация

Павел Василинчук - один из 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020 и единственный представитель Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации бокса Украины.

"Судья международной категории AIBA (3 звезды) Павел Василинчук из Украины признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира!

Отметим, что Павел Василинчук был единственным представителем нашей страны с 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020. Всего наш соотечественник провел 10 боев в качестве рефери в ринге и 32 поединка в качестве члена судейской бригады", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олимпийские игры в Токио официально завершились

Автор: 

бокс (597) Олимпиада (1136) судья (2643)


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А ви кажете що в Україні доброчесних суддів немає !!!)))
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08.08.2021 18:34 Ответить
поменять бы както..... их из ринга на носилах выносить будут
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08.08.2021 18:47 Ответить
Вот и ответ на нокаут Хижняка,как и на гол Англии.Тогда Бахрамов получил "Золотой свисток."И как могла наша боксерская федерация разрешить поставить в ринг судью филиппинца?
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08.08.2021 18:37 Ответить
тоже здорово!!! грацаньки!!!
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08.08.2021 18:46 Ответить
а бразильцы против - найкращий, тот, кто в поединке с Хижняком подарил победу их счастливо потерпевшему..)(
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08.08.2021 19:01 Ответить
Два внеплановые но приятные достижения Украины на Токийских ОИ: судья Василинчук и самая красивая спортсменка - Дарья Билодид!
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08.08.2021 22:41 Ответить
 
 