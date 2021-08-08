Украинец Василинчук признан лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады в Токио, - федерация

Павел Василинчук - один из 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020 и единственный представитель Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации бокса Украины.

"Судья международной категории AIBA (3 звезды) Павел Василинчук из Украины признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира!

Отметим, что Павел Василинчук был единственным представителем нашей страны с 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020. Всего наш соотечественник провел 10 боев в качестве рефери в ринге и 32 поединка в качестве члена судейской бригады", - говорится в сообщении.

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