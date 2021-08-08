2 170 6
Украинец Василинчук признан лучшим судьей боксерского турнира Олимпиады в Токио, - федерация
Павел Василинчук - один из 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020 и единственный представитель Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Федерации бокса Украины.
"Судья международной категории AIBA (3 звезды) Павел Василинчук из Украины признан лучшим судьей Олимпийских игр-2020 в Токио по версии оргкомитета олимпийского боксерского турнира!
Отметим, что Павел Василинчук был единственным представителем нашей страны с 36 арбитров в судейском международном корпусе Токио-2020. Всего наш соотечественник провел 10 боев в качестве рефери в ринге и 32 поединка в качестве члена судейской бригады", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий08.08.2021 18:34 Ответить Мне нравится 8
Dima qwe
показать весь комментарий08.08.2021 18:47 Ответить Мне нравится 0
Борис Бойда
показать весь комментарий08.08.2021 18:37 Ответить Мне нравится 2
Dima qwe
показать весь комментарий08.08.2021 18:46 Ответить Мне нравится 0
Danilo Kosmina #241992
показать весь комментарий08.08.2021 19:01 Ответить Мне нравится 6
Георгий Иванов #118601
показать весь комментарий08.08.2021 22:41 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль