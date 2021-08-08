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Новий посол Ізраїлю Бродський прибув до України

Новий посол держави Ізраїлю Міхаель Бродський прибув в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці посольства Ізраїлю в Україні.

"Сьогодні дипломати Посольства Ізраїлю в Україні зустріли нашого нового посла Міхаеля Бродського.

Дипломати поділились справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю!" - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ізраїль відновив обов'язкове носіння масок на вулицях

Новий посол Ізраїлю Бродський прибув до України 01

Ізраїль (1635) Ліон Йоель (15) Бродський посол (37)


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Топ коментарі
+15
Политика Израэля формулируется так....У этого Абрама - своя програма. Плевать они хотели на весь Мир. Делают так, как выгодно им.
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08.08.2021 19:39
+11
Мойша Бродський тепер посол?
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08.08.2021 19:14
+6
Я теж так подумав... Думав мєтнувся туди сюди і вже БАЦ пАсол...
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08.08.2021 19:16
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Мойша Бродський тепер посол?
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08.08.2021 19:14 Відповісти
Я теж так подумав... Думав мєтнувся туди сюди і вже БАЦ пАсол...
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08.08.2021 19:16 Відповісти
Це інший Бродський ,з Пітера родом !!!)))
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08.08.2021 19:18 Відповісти
Але прізвище вказує на українські коріння !!)))
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08.08.2021 19:19 Відповісти
пряний посол )
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08.08.2021 19:25 Відповісти
какой посол?! этот Жыд с Ямской в Киеве! я его лично в 80м полоскал в Лыбедухе! посол ёпта...
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08.08.2021 19:48 Відповісти
Это не тот о ком ты говоришь.
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08.08.2021 21:33 Відповісти
Руденко ты какого года рождения? когда я Бродского макал бестолковкой в гавноречке ты наверно ещё цыцку мамину сосала
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08.08.2021 21:48 Відповісти
Нам ного старше тебя ,я армию отслужила а на тебя еще только хрен дро ..ли
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08.08.2021 22:48 Відповісти
Врешь на ходу?Ну-ну....
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09.08.2021 04:17 Відповісти
хотел бы у Бродского спросить где его жена Роза Коган?
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08.08.2021 19:51 Відповісти
Та теперь наш местный конечно загордится---ногой открывать будет дверь главную в посольстве! Наймёт убогих покрикивать---*смотрите-смотрите как похожи---не братья ли они по маме?*. Или по призванию.
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08.08.2021 20:04 Відповісти
ай вэй Мойша теперь стал большой человек
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08.08.2021 23:15 Відповісти
С новым послом, вместо неоднозначных заяв предыдущего, увидим импульс для развития экономических и военно-технических связей или как?
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08.08.2021 19:15 Відповісти
новый посол - тот что в середине..
судя по одежде: эклектика и готовность воспринимать Укаину в переходном этапе..
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08.08.2021 19:25 Відповісти
Ну, почему у наших людей всегда одно желание ？ А именно, ЗАПРЫГНУТЬ К КОМУ－ЛИБО НА РУЧКИ.....🙂В 30лет нужно становиться уже взрослым....🙂Не？
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08.08.2021 19:59 Відповісти
А я было растерялся---ну кто тут? По тёткам конечно легче было---кто наша. Но прочёв слово *эклектика* у вас в коменте---всё стало на свои места---сойдёт и такой. Тем более есть и местный у нас такой же---за дублёра пусть возьмут в посольство. оно и за пол ставки будет щёки раздувать!
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08.08.2021 20:10 Відповісти
там наших нет!.. вы растерялись!
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08.08.2021 21:07 Відповісти
Фух, Нарешті Ізраїль Голдомор визнає.
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08.08.2021 19:26 Відповісти
повний тезка?
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08.08.2021 19:29 Відповісти
Антисемитизмом повеяло.Плюрализм?
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08.08.2021 19:30 Відповісти
если его нет, а не то, что мало, то какой же это плюрализм?
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08.08.2021 19:37 Відповісти
Политика Израэля формулируется так....У этого Абрама - своя програма. Плевать они хотели на весь Мир. Делают так, как выгодно им.
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08.08.2021 19:39 Відповісти
За що кіпіш,панове???)))
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08.08.2021 20:12 Відповісти
Вєрньом всьо взад!
Дайош банк Денді!
Дайош ринок "Патент" на місці Олімпійського!
Дайош Савлоху, Авдишева, Гірі Ісаїча з младшим камрадом Мішею Бродським!
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08.08.2021 20:01 Відповісти
краще послухати що розкаже місцевий єврей ані ізраїльтянин. ізраїльтянин посадова особа в міждержавний відносинах - для нас пусте місце. ми знаємо що за птах - Ізраїль і їм краще щоб ми співали під росіянську сопілку . . . . як і турки - разом ми більший ринок для їхнього виробництва.
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08.08.2021 20:08 Відповісти
Израиль продал Эстонии какое то оружие,что РАБссия в шоке... Ссыте Мавзолейные? Правильно делаете...
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08.08.2021 20:12 Відповісти
Spike? Это на порядок круче, чем Javelin.
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09.08.2021 17:50 Відповісти
Киевский бизнесмен Михаил Бродский не имеет оьношения к этому послу...дятлы мавзолейные..
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08.08.2021 20:15 Відповісти
Бизнесмен? У нас все олигархи бизнесмены, все корупционеры -бизнесмены, все евреи бизнесмены. Сказать что бродский -бизнесмен, это не сказать ничего. Он по умолчанию уже бизнесмен.
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08.08.2021 21:41 Відповісти
Мало хто вже пам'ятає, але своє презЕденство Зеленський почав із закону про виплати пенсій євреям.
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08.08.2021 20:16 Відповісти
Главное какую пенсию! В 30 раз больше чем пенсионерам украинцам!
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08.08.2021 21:37 Відповісти
Дехто пам'ятає навіт те, чого не було.
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09.08.2021 17:52 Відповісти
А мацой пригощали?
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08.08.2021 20:19 Відповісти
Тот самый https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Бродский ?
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08.08.2021 20:59 Відповісти
То чуство, когда посол Израиля лучше разбирается и национальной одежде украинцев, чем президент Украины.
73%, вы этим гордитесь?
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08.08.2021 21:07 Відповісти
А можно я за Израиль погоржусь?
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09.08.2021 17:54 Відповісти
Когда-нибудь евреи и шмарклю пришлют к нам послом, чтобы не забывали, who is who.
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08.08.2021 21:35 Відповісти
Мы таки запутаемся в этих Михаилах Бродских.
Надо конкретизировать: один - это Миша-матрас, второй - это Миша-посол.
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09.08.2021 00:48 Відповісти
я сподіваюсь, що цей посол не буде таким ідіотом як попередній!
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09.08.2021 01:29 Відповісти
 
 