Новий посол Ізраїлю Бродський прибув до України

Новий посол держави Ізраїлю Міхаель Бродський прибув в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці посольства Ізраїлю в Україні.

"Сьогодні дипломати Посольства Ізраїлю в Україні зустріли нашого нового посла Міхаеля Бродського.

Дипломати поділились справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю!" - йдеться у повідомленні.

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