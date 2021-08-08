Новий посол Ізраїлю Бродський прибув до України
Новий посол держави Ізраїлю Міхаель Бродський прибув в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці посольства Ізраїлю в Україні.
"Сьогодні дипломати Посольства Ізраїлю в Україні зустріли нашого нового посла Міхаеля Бродського.
Дипломати поділились справжніми українськими традиціями та висловили надію на подальшу ефективну співпрацю!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар08.08.2021 19:39
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+6 Злий Грицько
показати весь коментар08.08.2021 19:16
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судя по одежде: эклектика и готовность воспринимать Укаину в переходном этапе..
Дайош банк Денді!
Дайош ринок "Патент" на місці Олімпійського!
Дайош Савлоху, Авдишева, Гірі Ісаїча з младшим камрадом Мішею Бродським!
73%, вы этим гордитесь?
Надо конкретизировать: один - это Миша-матрас, второй - это Миша-посол.