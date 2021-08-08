РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4416 посетителей онлайн
Новости
12 066 64

Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

Новый посол государства Израиля Михаил Бродский прибыл в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства Израиля в Украине.

"Сегодня дипломаты посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаила Бродского", - говорится в нем.

Отмечается, что дипломаты поделились с ним настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Тернополя Надал - послу Израиля: Семья Шухевича во время войны спасла еврейскую девочку

Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину 01

Автор: 

Израиль (1918) Лион Джоэль (15) Бродский посол (30)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Политика Израэля формулируется так....У этого Абрама - своя програма. Плевать они хотели на весь Мир. Делают так, как выгодно им.
показать весь комментарий
08.08.2021 19:39
+11
Мойша Бродський тепер посол?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:14
+6
Я теж так подумав... Думав мєтнувся туди сюди і вже БАЦ пАсол...
показать весь комментарий
08.08.2021 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мойша Бродський тепер посол?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:14 Ответить
Я теж так подумав... Думав мєтнувся туди сюди і вже БАЦ пАсол...
показать весь комментарий
08.08.2021 19:16 Ответить
Це інший Бродський ,з Пітера родом !!!)))
показать весь комментарий
08.08.2021 19:18 Ответить
Але прізвище вказує на українські коріння !!)))
показать весь комментарий
08.08.2021 19:19 Ответить
пряний посол )
показать весь комментарий
08.08.2021 19:25 Ответить
какой посол?! этот Жыд с Ямской в Киеве! я его лично в 80м полоскал в Лыбедухе! посол ёпта...
показать весь комментарий
08.08.2021 19:48 Ответить
Это не тот о ком ты говоришь.
показать весь комментарий
08.08.2021 21:33 Ответить
Руденко ты какого года рождения? когда я Бродского макал бестолковкой в гавноречке ты наверно ещё цыцку мамину сосала
показать весь комментарий
08.08.2021 21:48 Ответить
Нам ного старше тебя ,я армию отслужила а на тебя еще только хрен дро ..ли
показать весь комментарий
08.08.2021 22:48 Ответить
Врешь на ходу?Ну-ну....
показать весь комментарий
09.08.2021 04:17 Ответить
хотел бы у Бродского спросить где его жена Роза Коган?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:51 Ответить
Та теперь наш местный конечно загордится---ногой открывать будет дверь главную в посольстве! Наймёт убогих покрикивать---*смотрите-смотрите как похожи---не братья ли они по маме?*. Или по призванию.
показать весь комментарий
08.08.2021 20:04 Ответить
ай вэй Мойша теперь стал большой человек
показать весь комментарий
08.08.2021 23:15 Ответить
С новым послом, вместо неоднозначных заяв предыдущего, увидим импульс для развития экономических и военно-технических связей или как?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:15 Ответить
новый посол - тот что в середине..
судя по одежде: эклектика и готовность воспринимать Укаину в переходном этапе..
показать весь комментарий
08.08.2021 19:25 Ответить
Ну, почему у наших людей всегда одно желание ？ А именно, ЗАПРЫГНУТЬ К КОМУ－ЛИБО НА РУЧКИ.....🙂В 30лет нужно становиться уже взрослым....🙂Не？
показать весь комментарий
08.08.2021 19:59 Ответить
А я было растерялся---ну кто тут? По тёткам конечно легче было---кто наша. Но прочёв слово *эклектика* у вас в коменте---всё стало на свои места---сойдёт и такой. Тем более есть и местный у нас такой же---за дублёра пусть возьмут в посольство. оно и за пол ставки будет щёки раздувать!
показать весь комментарий
08.08.2021 20:10 Ответить
там наших нет!.. вы растерялись!
показать весь комментарий
08.08.2021 21:07 Ответить
Фух, Нарешті Ізраїль Голдомор визнає.
показать весь комментарий
08.08.2021 19:26 Ответить
повний тезка?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:29 Ответить
Антисемитизмом повеяло.Плюрализм?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:30 Ответить
если его нет, а не то, что мало, то какой же это плюрализм?
показать весь комментарий
08.08.2021 19:37 Ответить
Политика Израэля формулируется так....У этого Абрама - своя програма. Плевать они хотели на весь Мир. Делают так, как выгодно им.
показать весь комментарий
08.08.2021 19:39 Ответить
За що кіпіш,панове???)))
показать весь комментарий
08.08.2021 20:12 Ответить
Вєрньом всьо взад!
Дайош банк Денді!
Дайош ринок "Патент" на місці Олімпійського!
Дайош Савлоху, Авдишева, Гірі Ісаїча з младшим камрадом Мішею Бродським!
показать весь комментарий
08.08.2021 20:01 Ответить
краще послухати що розкаже місцевий єврей ані ізраїльтянин. ізраїльтянин посадова особа в міждержавний відносинах - для нас пусте місце. ми знаємо що за птах - Ізраїль і їм краще щоб ми співали під росіянську сопілку . . . . як і турки - разом ми більший ринок для їхнього виробництва.
показать весь комментарий
08.08.2021 20:08 Ответить
Израиль продал Эстонии какое то оружие,что РАБссия в шоке... Ссыте Мавзолейные? Правильно делаете...
показать весь комментарий
08.08.2021 20:12 Ответить
Spike? Это на порядок круче, чем Javelin.
показать весь комментарий
09.08.2021 17:50 Ответить
Киевский бизнесмен Михаил Бродский не имеет оьношения к этому послу...дятлы мавзолейные..
показать весь комментарий
08.08.2021 20:15 Ответить
Бизнесмен? У нас все олигархи бизнесмены, все корупционеры -бизнесмены, все евреи бизнесмены. Сказать что бродский -бизнесмен, это не сказать ничего. Он по умолчанию уже бизнесмен.
показать весь комментарий
08.08.2021 21:41 Ответить
Мало хто вже пам'ятає, але своє презЕденство Зеленський почав із закону про виплати пенсій євреям.
показать весь комментарий
08.08.2021 20:16 Ответить
Главное какую пенсию! В 30 раз больше чем пенсионерам украинцам!
показать весь комментарий
08.08.2021 21:37 Ответить
Дехто пам'ятає навіт те, чого не було.
показать весь комментарий
09.08.2021 17:52 Ответить
А мацой пригощали?
показать весь комментарий
08.08.2021 20:19 Ответить
Тот самый https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михаил Бродский ?
показать весь комментарий
08.08.2021 20:59 Ответить
То чуство, когда посол Израиля лучше разбирается и национальной одежде украинцев, чем президент Украины.
73%, вы этим гордитесь?
показать весь комментарий
08.08.2021 21:07 Ответить
А можно я за Израиль погоржусь?
показать весь комментарий
09.08.2021 17:54 Ответить
Когда-нибудь евреи и шмарклю пришлют к нам послом, чтобы не забывали, who is who.
показать весь комментарий
08.08.2021 21:35 Ответить
Мы таки запутаемся в этих Михаилах Бродских.
Надо конкретизировать: один - это Миша-матрас, второй - это Миша-посол.
показать весь комментарий
09.08.2021 00:48 Ответить
я сподіваюсь, що цей посол не буде таким ідіотом як попередній!
показать весь комментарий
09.08.2021 01:29 Ответить
 
 