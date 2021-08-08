Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину

Новый посол государства Израиля Михаил Бродский прибыл в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства Израиля в Украине.

"Сегодня дипломаты посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаила Бродского", - говорится в нем.

Отмечается, что дипломаты поделились с ним настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

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