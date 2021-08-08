Новый посол Израиля Бродский прибыл в Украину
Новый посол государства Израиля Михаил Бродский прибыл в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства Израиля в Украине.
"Сегодня дипломаты посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаила Бродского", - говорится в нем.
Отмечается, что дипломаты поделились с ним настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.
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+15 Maxim Ak-Murza
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судя по одежде: эклектика и готовность воспринимать Укаину в переходном этапе..
Дайош банк Денді!
Дайош ринок "Патент" на місці Олімпійського!
Дайош Савлоху, Авдишева, Гірі Ісаїча з младшим камрадом Мішею Бродським!
73%, вы этим гордитесь?
Надо конкретизировать: один - это Миша-матрас, второй - это Миша-посол.