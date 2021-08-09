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Лукашенко наговорив собі на Гаагу, - речниця Тіхановської Красуліна

Лукашенко наговорив собі на Гаагу, - речниця Тіхановської Красуліна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підвищує ставки в боротьбі з опозицією.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" речниця голови опозиції Білорусі Світлани Тіхановської Анна Красуліна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не знаю, що він там говорить, кажуть, свідчить проти себе, що був готовий запросити російські війська, якщо раптом станеться силове протистояння. Але зараз собі наговорить на Гаагу, все нормально. У нього немає хороших ходів, йому доводиться ескалювати насильство все більше і більше, і це шлях в нікуди. Ми розуміємо, що найближчим часом він змушений буде здавати крісло президента", — сказала вона.

За словами Красуліної, дедалі більше людей отримують сигнали про те, що їх можуть почати переслідувати.

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"З кожним днем Лукашенко повинен продовжувати насильство і репресії, бо якщо він зупиниться, то, значить, слабак, по-перше. По-друге, тут же виникнуть демонстрації та марші. Кожен день він повинен постійно піднімати ставки. Він їх щодня підвищує, і що відбувається? Він зачепив вже всіх, включаючи журналістів, тепер зачіпає спортсменів, які не мали ніяких особливих політичних амбіцій, просто хотіли, щоб їх поважали, просто дівчина покритикувала своє спортивне начальство, причому справедливо. І отримала неадекватну відповідь. Це означає, що всі спортсмени отримали сигнал: спорт не поза політикою, кожен з вас може бути викрадений і поміщений за ґрати", — сказала вона.

Автор: 

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) Тіхановська (389)


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09.08.2021 16:01 Відповісти
Закидайте його квітами. Так переможете, ага.
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09.08.2021 16:01 Відповісти
Ну, если кактусами в горшках...
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09.08.2021 16:13 Відповісти
А пусть ее работодатель приедет и сопроводит Луку в Гаагу. А то в Прибалтике рассказывать беларусам как им жить - все храбрые...))
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09.08.2021 16:09 Відповісти
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся.
Ды суціш ты сваю прэс-лахудру. Растлумач гэтай курве, што Гаага страшная тым, каго туды ў кайданах прыцягнуць.
А пакуль што я буду сядзець не ў Гаазе, а дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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09.08.2021 16:19 Відповісти
И много ты таких "наговоривших" в Гааге видела? Шо-то я кроме Милошевича, который устроил реальный геноцид с тысячными жертвами, никаких диктаторов в Гааге не припоминаю. Выдавать желаемое за действительное не лучшая стратегия.
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09.08.2021 16:58 Відповісти
Пусть Чаушеску вспомнит. Урод.
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09.08.2021 18:13 Відповісти
Гаага для лукадрища это курорт . Привязать его веревкой к машине и протащить по улицам .
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09.08.2021 19:14 Відповісти
И СВОЕМУ СТАРШЕМУ СЫНУ ТО ЖЕ !)
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10.08.2021 03:50 Відповісти
 
 