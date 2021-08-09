Лукашенко наговорив собі на Гаагу, - речниця Тіхановської Красуліна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підвищує ставки в боротьбі з опозицією.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" речниця голови опозиції Білорусі Світлани Тіхановської Анна Красуліна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не знаю, що він там говорить, кажуть, свідчить проти себе, що був готовий запросити російські війська, якщо раптом станеться силове протистояння. Але зараз собі наговорить на Гаагу, все нормально. У нього немає хороших ходів, йому доводиться ескалювати насильство все більше і більше, і це шлях в нікуди. Ми розуміємо, що найближчим часом він змушений буде здавати крісло президента", — сказала вона.

За словами Красуліної, дедалі більше людей отримують сигнали про те, що їх можуть почати переслідувати.

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"З кожним днем Лукашенко повинен продовжувати насильство і репресії, бо якщо він зупиниться, то, значить, слабак, по-перше. По-друге, тут же виникнуть демонстрації та марші. Кожен день він повинен постійно піднімати ставки. Він їх щодня підвищує, і що відбувається? Він зачепив вже всіх, включаючи журналістів, тепер зачіпає спортсменів, які не мали ніяких особливих політичних амбіцій, просто хотіли, щоб їх поважали, просто дівчина покритикувала своє спортивне начальство, причому справедливо. І отримала неадекватну відповідь. Це означає, що всі спортсмени отримали сигнал: спорт не поза політикою, кожен з вас може бути викрадений і поміщений за ґрати", — сказала вона.