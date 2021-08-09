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Лукашенко наговорил себе на Гаагу, - пресс-секретарь Тихановской Красулина

Лукашенко наговорил себе на Гаагу, - пресс-секретарь Тихановской Красулина

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко повышает ставки в борьбе с оппозицией.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" пресс-секретарь главы оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Анна Красулина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, что он там говорит, говорят, свидетельствует против себя, что был готов пригласить российские войска, если вдруг произойдет силовое противостояние. Но сейчас себе наговорит на Гаагу, все нормально. У него нет хороших ходов, ему приходится эскалировать насилие все больше и больше, и это путь в никуда. Мы понимаем, что в ближайшее время он вынужден будет сдавать кресло президента", — сказала она.

По словам Красулиной, все больше людей получают сигналы о том, что их могут начать преследовать.

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"С каждым днем Лукашенко должен продолжать насилие и репрессии, потому что если он остановится, то, значит, слабак, во-первых. Во-вторых, тут же возникнут демонстрации и марши. Каждый день он должен постоянно поднимать ставки. Он их каждый день повышает, и что происходит? Он задел уже всех, включая журналистов, теперь задевает спортсменов, которые не имели никаких особых политических амбиций, просто хотели, чтобы их уважали, просто девушка покритиковала свое спортивное начальство, причем по делу. И получила неадекватный ответ. Это означает, что все спортсмены получили сигнал: спорт не вне политики, каждый из вас может быть похищен и помещен за решетку", - сказала она.

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Автор: 

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09.08.2021 16:01 Ответить
Закидайте його квітами. Так переможете, ага.
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09.08.2021 16:01 Ответить
Ну, если кактусами в горшках...
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09.08.2021 16:13 Ответить
А пусть ее работодатель приедет и сопроводит Луку в Гаагу. А то в Прибалтике рассказывать беларусам как им жить - все храбрые...))
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09.08.2021 16:09 Ответить
Бацька Лука Святлане Тіханоўской:
"Святуля, ты не тузайся.
Ды суціш ты сваю прэс-лахудру. Растлумач гэтай курве, што Гаага страшная тым, каго туды ў кайданах прыцягнуць.
А пакуль што я буду сядзець не ў Гаазе, а дырэктарам Беларусі, а ты ўсім на Захадзе рассказуй, ​​як важна мяне зрынуць і пад гэтую справу патрабуй павелічэння грантаў, за якія ні ў чым сабе не адмаўляй. Можаш пагуляцца - тыпу Канстытуцыю скласці, каб было мне чым дупу падцірать. Ці яшчэ якую забаву задумаць - і мне добра, і табе не кісла."
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09.08.2021 16:19 Ответить
И много ты таких "наговоривших" в Гааге видела? Шо-то я кроме Милошевича, который устроил реальный геноцид с тысячными жертвами, никаких диктаторов в Гааге не припоминаю. Выдавать желаемое за действительное не лучшая стратегия.
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09.08.2021 16:58 Ответить
Пусть Чаушеску вспомнит. Урод.
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09.08.2021 18:13 Ответить
Гаага для лукадрища это курорт . Привязать его веревкой к машине и протащить по улицам .
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09.08.2021 19:14 Ответить
И СВОЕМУ СТАРШЕМУ СЫНУ ТО ЖЕ !)
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10.08.2021 03:50 Ответить
 
 