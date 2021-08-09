Лукашенко наговорил себе на Гаагу, - пресс-секретарь Тихановской Красулина

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко повышает ставки в борьбе с оппозицией.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" пресс-секретарь главы оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Анна Красулина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, что он там говорит, говорят, свидетельствует против себя, что был готов пригласить российские войска, если вдруг произойдет силовое противостояние. Но сейчас себе наговорит на Гаагу, все нормально. У него нет хороших ходов, ему приходится эскалировать насилие все больше и больше, и это путь в никуда. Мы понимаем, что в ближайшее время он вынужден будет сдавать кресло президента", — сказала она.

По словам Красулиной, все больше людей получают сигналы о том, что их могут начать преследовать.

Читайте: Лукашенко: В Беларуси никогда не было и не будет репрессий

"С каждым днем Лукашенко должен продолжать насилие и репрессии, потому что если он остановится, то, значит, слабак, во-первых. Во-вторых, тут же возникнут демонстрации и марши. Каждый день он должен постоянно поднимать ставки. Он их каждый день повышает, и что происходит? Он задел уже всех, включая журналистов, теперь задевает спортсменов, которые не имели никаких особых политических амбиций, просто хотели, чтобы их уважали, просто девушка покритиковала свое спортивное начальство, причем по делу. И получила неадекватный ответ. Это означает, что все спортсмены получили сигнал: спорт не вне политики, каждый из вас может быть похищен и помещен за решетку", - сказала она.

Также читайте: У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко