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Лукашенко: В Беларуси никогда не было и не будет репрессий

Лукашенко: В Беларуси никогда не было и не будет репрессий

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси никогда не было и не будет репрессий.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", комментируя вопрос журналиста американского телеканала CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову. Развернуть в Беларуси репрессии - это самого себя застрелить", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что никогда не перейдет "эту черту и этот барьер".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - США: Вы творите беспредел во всех местах мира, а мне говорите о репрессиях

Напомним, ранее Евросоюз призвал режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси.

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+23
и то правда - какие репресии? обыкновенный нацизм лукашенко
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09.08.2021 15:53
+12
фееричный долбо-б,причём неизлечимый.
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09.08.2021 15:57
+11
Только не нацизм, фашизм. Почему-то многие путают эти, в общем совершенно разные политические течения.
PS И да, Бенито Муссолини, которого усатый таракан довольно часто копирует, плохо кончил. Колхозник не боится повисеть, привязанный ногами на бензоколонке?
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09.08.2021 16:00
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и то правда - какие репресии? обыкновенный нацизм лукашенко
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09.08.2021 15:53 Ответить
бо РБ - заповідник ескадронів смерті:
і нікто нє узнаєт, гдє могілка чия
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09.08.2021 15:55 Ответить
Только не нацизм, фашизм. Почему-то многие путают эти, в общем совершенно разные политические течения.
PS И да, Бенито Муссолини, которого усатый таракан довольно часто копирует, плохо кончил. Колхозник не боится повисеть, привязанный ногами на бензоколонке?
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09.08.2021 16:00 Ответить
Так он к тому времени уже расстрелянный был
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09.08.2021 16:02 Ответить
Да, это многое меняет
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09.08.2021 16:04 Ответить
Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову.Источник: https://censor.net/ru/n3281673 бо рожок к автомату не дали)
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09.08.2021 16:40 Ответить
Ну хватит уже, давайте про корону лучше
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09.08.2021 15:53 Ответить
Осталось услышать мнение лукашенки про коронавирис
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09.08.2021 15:54 Ответить
Так у них им вроде никто и не болеет
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09.08.2021 16:03 Ответить
ваще никто) там все переболели, а ведь врачи говорили, что часто перенесенная болезнь вызывает отупление, вот и результат)
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09.08.2021 16:42 Ответить
Лукашенко: В Беларуси никогда не было и не будет репрессий - Цензор.НЕТ 3733
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09.08.2021 15:53 Ответить
Да что ты?)) Во мразь синепалая
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09.08.2021 16:03 Ответить
никогда не говори никогда - улыбнулся луке геббельс
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09.08.2021 15:56 Ответить
Ну нафига здесь его бесконечные и бессмысленные сотрясания воздуха....
весь понедельник теперь насмарку.....
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09.08.2021 15:57 Ответить
а у сябров 26 лет насмарку...
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09.08.2021 16:43 Ответить
фееричный долбо-б,причём неизлечимый.
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09.08.2021 15:57 Ответить
Будуть.
Коли повісять Лукашенка.
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09.08.2021 15:58 Ответить
Не дивно. Всі правителі з авторитарним ухилом - паталогічні брехуни (рівень і градус ухилу - окрема розмова).
Порівняйте цього луку з нашим маленьким миршавим ******. Схоже?
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09.08.2021 15:59 Ответить
весь "цензор" засрали высерами этого шизанутого диктатора. зачем? слейте уже в одну кучу все это дерьмо от лкуашеску, если вам так хочется его цитировать, но не нужно размазывать по всему сайту.
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09.08.2021 16:00 Ответить
А еще сотрудники КГБ Беларуси отыскивают по всему миру беларусских оппозиционеров и реанимируют их!
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09.08.2021 16:11 Ответить
У тебя уже целое кладбище убиенных и по лесам прикопаных...
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09.08.2021 16:13 Ответить
харошшший ученик у фуйла...
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09.08.2021 16:27 Ответить
А то что было то так,цветочки?😳 Ах ты ж старый ***(цензор) пиз****(цензор)ол!🤬
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09.08.2021 16:45 Ответить
Брехня на брехне.. все сказано нелегитимным узурпатором Лукашенком.
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09.08.2021 17:28 Ответить
Дісвітельно в Білорусії просто рай на землі,немає кращого правителя як бульбаш лукаш,прелесно!!!
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09.08.2021 17:58 Ответить
Что б ты сдох в муках и вся твоя поганая семейка.
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09.08.2021 19:20 Ответить
стандартный фашизм по-лукашенски....
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09.08.2021 19:29 Ответить
Что бы тебя черти в аду так драли,как ты свой народ. Ушлепок бульбафюрер
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09.08.2021 20:16 Ответить
"В Беларуси нет репрессий. А кто заикнется о репрессиях - понюхает фосгена в специальном лагере!"
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09.08.2021 21:25 Ответить
 
 