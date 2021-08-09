Лукашенко: В Беларуси никогда не было и не будет репрессий

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси никогда не было и не будет репрессий.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", комментируя вопрос журналиста американского телеканала CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову. Развернуть в Беларуси репрессии - это самого себя застрелить", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что никогда не перейдет "эту черту и этот барьер".

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Напомним, ранее Евросоюз призвал режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси.