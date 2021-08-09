Лукашенко: В Беларуси никогда не было и не будет репрессий
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси никогда не было и не будет репрессий.
Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", комментируя вопрос журналиста американского телеканала CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Никаких репрессий не было, и не будет в моей стране никаких репрессий. Потому что мне это не нужно, мне это во вред. Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову. Развернуть в Беларуси репрессии - это самого себя застрелить", - подчеркнул Лукашенко, добавив, что никогда не перейдет "эту черту и этот барьер".
Напомним, ранее Евросоюз призвал режим Лукашенко положить конец репрессивным действиям в Беларуси.
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+23 Scorpman Y
показать весь комментарий09.08.2021 15:53
+12 юрий П #410481
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+11 Cheba AtWork
показать весь комментарий09.08.2021 16:00
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і нікто нє узнаєт, гдє могілка чия
PS И да, Бенито Муссолини, которого усатый таракан довольно часто копирует, плохо кончил. Колхозник не боится повисеть, привязанный ногами на бензоколонке?
весь понедельник теперь насмарку.....
Коли повісять Лукашенка.
Порівняйте цього луку з нашим маленьким миршавим ******. Схоже?