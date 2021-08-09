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Лукашенко: у Білорусі ніколи не було і не буде репресій

Лукашенко: у Білорусі ніколи не було і не буде репресій

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Білорусі ніколи не було і не буде репресій.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", коментуючи питання журналіста американського телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Жодних репресій не було і не буде в моїй країні. Тому що мені це не потрібно, мені це на шкоду. Я не стріляв собі в ногу, а тим більше в голову. Розгорнути в Білорусі репресії - це самого себе застрелити", - наголосив Лукашенко, додавши, що ніколи не перейде "цю межу і цей бар'єр".

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Нагадаємо, раніше Євросоюз закликав режим Лукашенка припинити репресивні дії в Білорусі.

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) репресії (1621)


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Топ коментарі
+23
и то правда - какие репресии? обыкновенный нацизм лукашенко
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09.08.2021 15:53
+12
фееричный долбо-б,причём неизлечимый.
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09.08.2021 15:57
+11
Только не нацизм, фашизм. Почему-то многие путают эти, в общем совершенно разные политические течения.
PS И да, Бенито Муссолини, которого усатый таракан довольно часто копирует, плохо кончил. Колхозник не боится повисеть, привязанный ногами на бензоколонке?
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09.08.2021 16:00
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и то правда - какие репресии? обыкновенный нацизм лукашенко
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09.08.2021 15:53 Відповісти
бо РБ - заповідник ескадронів смерті:
і нікто нє узнаєт, гдє могілка чия
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09.08.2021 15:55 Відповісти
Только не нацизм, фашизм. Почему-то многие путают эти, в общем совершенно разные политические течения.
PS И да, Бенито Муссолини, которого усатый таракан довольно часто копирует, плохо кончил. Колхозник не боится повисеть, привязанный ногами на бензоколонке?
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09.08.2021 16:00 Відповісти
Так он к тому времени уже расстрелянный был
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09.08.2021 16:02 Відповісти
Да, это многое меняет
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09.08.2021 16:04 Відповісти
Я не стрелял себе в ногу, а тем более в голову.Источник: https://censor.net/ru/n3281673 бо рожок к автомату не дали)
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09.08.2021 16:40 Відповісти
Ну хватит уже, давайте про корону лучше
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09.08.2021 15:53 Відповісти
Осталось услышать мнение лукашенки про коронавирис
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09.08.2021 15:54 Відповісти
Так у них им вроде никто и не болеет
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09.08.2021 16:03 Відповісти
ваще никто) там все переболели, а ведь врачи говорили, что часто перенесенная болезнь вызывает отупление, вот и результат)
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09.08.2021 16:42 Відповісти
Лукашенко: В Беларуси никогда не было и не будет репрессий - Цензор.НЕТ 3733
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09.08.2021 15:53 Відповісти
Да что ты?)) Во мразь синепалая
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09.08.2021 16:03 Відповісти
никогда не говори никогда - улыбнулся луке геббельс
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09.08.2021 15:56 Відповісти
Ну нафига здесь его бесконечные и бессмысленные сотрясания воздуха....
весь понедельник теперь насмарку.....
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09.08.2021 15:57 Відповісти
а у сябров 26 лет насмарку...
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09.08.2021 16:43 Відповісти
фееричный долбо-б,причём неизлечимый.
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09.08.2021 15:57 Відповісти
Будуть.
Коли повісять Лукашенка.
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09.08.2021 15:58 Відповісти
Не дивно. Всі правителі з авторитарним ухилом - паталогічні брехуни (рівень і градус ухилу - окрема розмова).
Порівняйте цього луку з нашим маленьким миршавим ******. Схоже?
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09.08.2021 15:59 Відповісти
весь "цензор" засрали высерами этого шизанутого диктатора. зачем? слейте уже в одну кучу все это дерьмо от лкуашеску, если вам так хочется его цитировать, но не нужно размазывать по всему сайту.
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09.08.2021 16:00 Відповісти
А еще сотрудники КГБ Беларуси отыскивают по всему миру беларусских оппозиционеров и реанимируют их!
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09.08.2021 16:11 Відповісти
У тебя уже целое кладбище убиенных и по лесам прикопаных...
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09.08.2021 16:13 Відповісти
харошшший ученик у фуйла...
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09.08.2021 16:27 Відповісти
А то что было то так,цветочки?😳 Ах ты ж старый ***(цензор) пиз****(цензор)ол!🤬
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09.08.2021 16:45 Відповісти
Брехня на брехне.. все сказано нелегитимным узурпатором Лукашенком.
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09.08.2021 17:28 Відповісти
Дісвітельно в Білорусії просто рай на землі,немає кращого правителя як бульбаш лукаш,прелесно!!!
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09.08.2021 17:58 Відповісти
Что б ты сдох в муках и вся твоя поганая семейка.
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09.08.2021 19:20 Відповісти
стандартный фашизм по-лукашенски....
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09.08.2021 19:29 Відповісти
Что бы тебя черти в аду так драли,как ты свой народ. Ушлепок бульбафюрер
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09.08.2021 20:16 Відповісти
"В Беларуси нет репрессий. А кто заикнется о репрессиях - понюхает фосгена в специальном лагере!"
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09.08.2021 21:25 Відповісти
 
 