Лукашенко: у Білорусі ніколи не було і не буде репресій
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Білорусі ніколи не було і не буде репресій.
Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", коментуючи питання журналіста американського телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Жодних репресій не було і не буде в моїй країні. Тому що мені це не потрібно, мені це на шкоду. Я не стріляв собі в ногу, а тим більше в голову. Розгорнути в Білорусі репресії - це самого себе застрелити", - наголосив Лукашенко, додавши, що ніколи не перейде "цю межу і цей бар'єр".
Нагадаємо, раніше Євросоюз закликав режим Лукашенка припинити репресивні дії в Білорусі.
Топ коментарі
+23 Scorpman Y
показати весь коментар09.08.2021 15:53
+12 юрий П #410481
показати весь коментар09.08.2021 15:57
+11 Cheba AtWork
показати весь коментар09.08.2021 16:00
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і нікто нє узнаєт, гдє могілка чия
PS И да, Бенито Муссолини, которого усатый таракан довольно часто копирует, плохо кончил. Колхозник не боится повисеть, привязанный ногами на бензоколонке?
весь понедельник теперь насмарку.....
Коли повісять Лукашенка.
Порівняйте цього луку з нашим маленьким миршавим ******. Схоже?