Лукашенко: у Білорусі ніколи не було і не буде репресій

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що в Білорусі ніколи не було і не буде репресій.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", коментуючи питання журналіста американського телеканалу CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Жодних репресій не було і не буде в моїй країні. Тому що мені це не потрібно, мені це на шкоду. Я не стріляв собі в ногу, а тим більше в голову. Розгорнути в Білорусі репресії - це самого себе застрелити", - наголосив Лукашенко, додавши, що ніколи не перейде "цю межу і цей бар'єр".

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Нагадаємо, раніше Євросоюз закликав режим Лукашенка припинити репресивні дії в Білорусі.