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Новини Коронавірус і карантин
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Антитіла від інших коронавірусів допомагають перехворіти COVID-19 безсимптомно, - дослідження

Антитіла від інших коронавірусів допомагають перехворіти COVID-19 безсимптомно, - дослідження

У людей, які перехворіли COVID-19 безсимптомно, знайшли більшу кількість антитіл до інших коронавірусів, ніж у тих, які перенесли хворобу із симптомами.

Це з'ясували іспанські дослідники на чолі з Карлотою Добаньо з Університету Барселони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН". Результати дослідження опубліковані в Nature Communications.

Науковці дослідили зразки крові 578 медичних працівників, щоб зрозуміти, як довго в крові залишаються антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 і як впливає на перебіг COVID-19 наявність антитіл до інших коронавірусів.

З квітня по жовтень 2020 року в учасників брали кров: на початку дослідження, через місяць після першого забору, через 3 місяці після початку і через півроку після початку. У крові визначали антитіла до коронавірусів, а дані про перебіг власне COVID-19 отримували з опитувань і електронних баз лікарень.

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Загалом сімейство коронавірусів налічує 43 види, які вражають людину і тварин. Для людини з них характерно 7, і не всі вони викликають важкі пневмонії. Ці коронавіруси відповідальні за 10% гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) щорічно, тому антитіла до них виявляються у багатьох людей, хоча точно невідомо, скільки триває такий захист.

Науковці з'ясували, що в людей з нещодавно перенесеною іншою коронавірусною інфекцією знижується ризик госпіталізації та смерті від SARS-CoV-2.

Також дослідники виявили зворотну кореляцію, яка свідчить про те, що вже існуючі антитіла до коронавірусів спонукають організм виробляти менше антитіл до SARS-CoV-2.

Таким чином, антитіла від інших коронавірусів, як припускається, захищають при зараженні SARS-CoV-2 і забезпечують легший перебіг COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Тише-тише, еще не все вакцины распроданы )
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09.08.2021 16:11
+3
А где ж тогда фарммафия харчеваться будет?
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09.08.2021 17:24
+2
Как все изменилось, раньше бы сказали- не заболеть. Теперь даже не болея вы больны. Все больны и виноваты в болезнях других.
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09.08.2021 16:36
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Внезапно.
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09.08.2021 16:05 Відповісти
Тише-тише, еще не все вакцины распроданы )
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09.08.2021 16:11 Відповісти
Значит переболевшие ковид19 в дальнейшем тоже будут болеть бессимптомно.
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09.08.2021 16:14 Відповісти
"Болеть бессимптомно" это как "сухая вода"?
Болезнь - это и есть проявление симптомов.

Может быть бессимптомное носительство вируса, но это уже другая история.
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09.08.2021 19:27 Відповісти
Про це ще минулого року казали. І взагалі - перехресний імунінтет ніхто не відміняв. Обливайтеся й далі антисептиками і ховайтесь від шмарклів.
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09.08.2021 16:18 Відповісти
Викинь антисептики, не мий руки, злизуй з поручнів шмарклі.
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09.08.2021 17:34 Відповісти
Усі крайнощі однаково дебільні. Не ганьбися.
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09.08.2021 19:26 Відповісти
А кацапы забили на эту новость и продолжают жмуриться по 800 туш в день
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09.08.2021 16:20 Відповісти
Главное, чтобы врачи, выписывающие эти фальшивые диагнозы, исправно получали свои премии.
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09.08.2021 19:25 Відповісти
Главное, что кочегары в крематориях работают в три смены
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09.08.2021 19:32 Відповісти
Да ладно. А раньше крематории стояли без дела, ибо никто не умирал.
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09.08.2021 19:33 Відповісти
А сейчас ваша "естественная убыль" увеличилась на 60% в сравнении с прошлым годом
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09.08.2021 19:35 Відповісти
ваша
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09.08.2021 21:17 Відповісти
Не отнекивайся - ваша. На лаптестане
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09.08.2021 21:55 Відповісти
Не отнекивайся - ваша. На лаптестане
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09.08.2021 22:16 Відповісти
Слив засчитан, кацапчик
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09.08.2021 22:17 Відповісти
Слив засчитан, кацапчик
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09.08.2021 22:57 Відповісти
Из тебя, лапоть, стрелочник как из скульптур вашего якутского мастера пули

А теперь голос, винторогий! Быстренько повторил человеческую речь, лапоть!
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10.08.2021 00:26 Відповісти
Как все изменилось, раньше бы сказали- не заболеть. Теперь даже не болея вы больны. Все больны и виноваты в болезнях других.
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09.08.2021 16:36 Відповісти
И зачем всех тогда ширять принудительно?
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09.08.2021 16:37 Відповісти
А где ж тогда фарммафия харчеваться будет?
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09.08.2021 17:24 Відповісти
И зачем всех тогда ширять принудительно?

Ответ здесь https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
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09.08.2021 18:34 Відповісти
А можно например сделать и другой вывод: люди у которых много антител к другим коронавирусом - это просто люди с хорошей иммунной системой, их костный мозг отлично вырабатывает антитела ко всем патогенам, которые попадают к ним в организм и делает это на протяжении долгого времени. И не особо важно чем они там болели до этого, просто их иммунная система не спит и всегда "готова к бою". Допускаю, что если сделать соответствующие анализы, то там ещё окажется масса антител к куче других типов вирусов.
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09.08.2021 16:52 Відповісти
Антитела - это вообще, грубо говоря, сотая часть от всех имеющихся в человеческом организме механизмов иммунной защиты. Это всего лишь маркеры того, что человек переболел.
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09.08.2021 19:25 Відповісти
Короче: кто еще не заболел, тому файзеры-шмайзеры не нужны.
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09.08.2021 18:05 Відповісти
Да! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем! Обманите систему!!!

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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09.08.2021 19:39 Відповісти
Да ладно. Год назад об этом писал везде. Меня высмеяли и посоветовали надеть шапочку из фольги.
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09.08.2021 19:24 Відповісти
вы рузгий ? зачем ?
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10.08.2021 06:28 Відповісти
ты - дебил? мама в трауре всю жизнь?
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11.08.2021 00:05 Відповісти
 
 