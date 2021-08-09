Антитіла від інших коронавірусів допомагають перехворіти COVID-19 безсимптомно, - дослідження
У людей, які перехворіли COVID-19 безсимптомно, знайшли більшу кількість антитіл до інших коронавірусів, ніж у тих, які перенесли хворобу із симптомами.
Це з'ясували іспанські дослідники на чолі з Карлотою Добаньо з Університету Барселони, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН". Результати дослідження опубліковані в Nature Communications.
Науковці дослідили зразки крові 578 медичних працівників, щоб зрозуміти, як довго в крові залишаються антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2 і як впливає на перебіг COVID-19 наявність антитіл до інших коронавірусів.
З квітня по жовтень 2020 року в учасників брали кров: на початку дослідження, через місяць після першого забору, через 3 місяці після початку і через півроку після початку. У крові визначали антитіла до коронавірусів, а дані про перебіг власне COVID-19 отримували з опитувань і електронних баз лікарень.
Загалом сімейство коронавірусів налічує 43 види, які вражають людину і тварин. Для людини з них характерно 7, і не всі вони викликають важкі пневмонії. Ці коронавіруси відповідальні за 10% гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) щорічно, тому антитіла до них виявляються у багатьох людей, хоча точно невідомо, скільки триває такий захист.
Науковці з'ясували, що в людей з нещодавно перенесеною іншою коронавірусною інфекцією знижується ризик госпіталізації та смерті від SARS-CoV-2.
Також дослідники виявили зворотну кореляцію, яка свідчить про те, що вже існуючі антитіла до коронавірусів спонукають організм виробляти менше антитіл до SARS-CoV-2.
Таким чином, антитіла від інших коронавірусів, як припускається, захищають при зараженні SARS-CoV-2 і забезпечують легший перебіг COVID-19.
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Болезнь - это и есть проявление симптомов.
Может быть бессимптомное носительство вируса, но это уже другая история.
А теперь голос, винторогий! Быстренько повторил человеческую речь, лапоть!
Ответ здесь https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/