Антитела от других коронавирусов помогают переболеть COVID-19 бессимптомно, - исследование

У людей, которые переболели COVID-19 без симптомов, нашли больше антител к другим коронавирусам, чем у тех, кто перенес болезнь с симптомами.

Это выяснили испанские исследователи во главе с Карлотой Добаньо из Университета Барселоны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Ученые изучили образцы крови 578 медицинских работников, чтобы понять, как долго в крови остаются антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 и как влияет на течение COVID-19 наличие антител к другим коронавирусам.

С апреля 2020 года по октябрь 2020 у участников брали кровь: в начале исследования, через месяц после первого забора, через 3 месяца после начала и через полгода после начала. В крови определяли антитела к коронавирусам, а данные о течении самого COVID-19 получали из опросов и электронных баз больниц.

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Всего семейство коронавирусов включает 43 вида, которые поражают человека и животных. Для человека из них характерно 7, и не все они вызывают тяжелые пневмонии. Эти коронавирусы ответственны за 10% острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) ежегодно, поэтому антитела к ним обнаруживаются у многих людей, хотя точно неизвестно, сколько длится такая защита.

Ученые выяснили, что у людей с недавно перенесенной другой коронавирусной инфекцией снижается риск госпитализации и смерти от SARS-CoV-2.

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Таким образом, антитела от других коронавирусов, как предполагается, защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение COVID-19.