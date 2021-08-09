Антитела от других коронавирусов помогают переболеть COVID-19 бессимптомно, - исследование
У людей, которые переболели COVID-19 без симптомов, нашли больше антител к другим коронавирусам, чем у тех, кто перенес болезнь с симптомами.
Это выяснили испанские исследователи во главе с Карлотой Добаньо из Университета Барселоны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.
Ученые изучили образцы крови 578 медицинских работников, чтобы понять, как долго в крови остаются антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 и как влияет на течение COVID-19 наличие антител к другим коронавирусам.
С апреля 2020 года по октябрь 2020 у участников брали кровь: в начале исследования, через месяц после первого забора, через 3 месяца после начала и через полгода после начала. В крови определяли антитела к коронавирусам, а данные о течении самого COVID-19 получали из опросов и электронных баз больниц.
Всего семейство коронавирусов включает 43 вида, которые поражают человека и животных. Для человека из них характерно 7, и не все они вызывают тяжелые пневмонии. Эти коронавирусы ответственны за 10% острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) ежегодно, поэтому антитела к ним обнаруживаются у многих людей, хотя точно неизвестно, сколько длится такая защита.
Ученые выяснили, что у людей с недавно перенесенной другой коронавирусной инфекцией снижается риск госпитализации и смерти от SARS-CoV-2.
Таким образом, антитела от других коронавирусов, как предполагается, защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение COVID-19.
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Болезнь - это и есть проявление симптомов.
Может быть бессимптомное носительство вируса, но это уже другая история.
А теперь голос, винторогий! Быстренько повторил человеческую речь, лапоть!
Ответ здесь https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/