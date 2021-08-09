РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4028 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 659 29

Антитела от других коронавирусов помогают переболеть COVID-19 бессимптомно, - исследование

Антитела от других коронавирусов помогают переболеть COVID-19 бессимптомно, - исследование

У людей, которые переболели COVID-19 без симптомов, нашли больше антител к другим коронавирусам, чем у тех, кто перенес болезнь с симптомами.

Это выяснили испанские исследователи во главе с Карлотой Добаньо из Университета Барселоны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН". Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Ученые изучили образцы крови 578 медицинских работников, чтобы понять, как долго в крови остаются антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 и как влияет на течение COVID-19 наличие антител к другим коронавирусам.

С апреля 2020 года по октябрь 2020 у участников брали кровь: в начале исследования, через месяц после первого забора, через 3 месяца после начала и через полгода после начала. В крови определяли антитела к коронавирусам, а данные о течении самого COVID-19 получали из опросов и электронных баз больниц.

Читайте: Эпидзонирование Украины: в трех областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Всего семейство коронавирусов включает 43 вида, которые поражают человека и животных. Для человека из них характерно 7, и не все они вызывают тяжелые пневмонии. Эти коронавирусы ответственны за 10% острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) ежегодно, поэтому антитела к ним обнаруживаются у многих людей, хотя точно неизвестно, сколько длится такая защита.

Ученые выяснили, что у людей с недавно перенесенной другой коронавирусной инфекцией снижается риск госпитализации и смерти от SARS-CoV-2.

Также читайте: Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, - Минздрав

Таким образом, антитела от других коронавирусов, как предполагается, защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение COVID-19.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Тише-тише, еще не все вакцины распроданы )
показать весь комментарий
09.08.2021 16:11
+3
А где ж тогда фарммафия харчеваться будет?
показать весь комментарий
09.08.2021 17:24
+2
Как все изменилось, раньше бы сказали- не заболеть. Теперь даже не болея вы больны. Все больны и виноваты в болезнях других.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Внезапно.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:05 Ответить
Тише-тише, еще не все вакцины распроданы )
показать весь комментарий
09.08.2021 16:11 Ответить
Значит переболевшие ковид19 в дальнейшем тоже будут болеть бессимптомно.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:14 Ответить
"Болеть бессимптомно" это как "сухая вода"?
Болезнь - это и есть проявление симптомов.

Может быть бессимптомное носительство вируса, но это уже другая история.
показать весь комментарий
09.08.2021 19:27 Ответить
Про це ще минулого року казали. І взагалі - перехресний імунінтет ніхто не відміняв. Обливайтеся й далі антисептиками і ховайтесь від шмарклів.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:18 Ответить
Викинь антисептики, не мий руки, злизуй з поручнів шмарклі.
показать весь комментарий
09.08.2021 17:34 Ответить
Усі крайнощі однаково дебільні. Не ганьбися.
показать весь комментарий
09.08.2021 19:26 Ответить
А кацапы забили на эту новость и продолжают жмуриться по 800 туш в день
показать весь комментарий
09.08.2021 16:20 Ответить
Главное, чтобы врачи, выписывающие эти фальшивые диагнозы, исправно получали свои премии.
показать весь комментарий
09.08.2021 19:25 Ответить
Главное, что кочегары в крематориях работают в три смены
показать весь комментарий
09.08.2021 19:32 Ответить
Да ладно. А раньше крематории стояли без дела, ибо никто не умирал.
показать весь комментарий
09.08.2021 19:33 Ответить
А сейчас ваша "естественная убыль" увеличилась на 60% в сравнении с прошлым годом
показать весь комментарий
09.08.2021 19:35 Ответить
ваша
показать весь комментарий
09.08.2021 21:17 Ответить
Не отнекивайся - ваша. На лаптестане
показать весь комментарий
09.08.2021 21:55 Ответить
Не отнекивайся - ваша. На лаптестане
показать весь комментарий
09.08.2021 22:16 Ответить
Слив засчитан, кацапчик
показать весь комментарий
09.08.2021 22:17 Ответить
Слив засчитан, кацапчик
показать весь комментарий
09.08.2021 22:57 Ответить
Из тебя, лапоть, стрелочник как из скульптур вашего якутского мастера пули

А теперь голос, винторогий! Быстренько повторил человеческую речь, лапоть!
показать весь комментарий
10.08.2021 00:26 Ответить
Как все изменилось, раньше бы сказали- не заболеть. Теперь даже не болея вы больны. Все больны и виноваты в болезнях других.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:36 Ответить
И зачем всех тогда ширять принудительно?
показать весь комментарий
09.08.2021 16:37 Ответить
А где ж тогда фарммафия харчеваться будет?
показать весь комментарий
09.08.2021 17:24 Ответить
И зачем всех тогда ширять принудительно?

Ответ здесь https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
показать весь комментарий
09.08.2021 18:34 Ответить
А можно например сделать и другой вывод: люди у которых много антител к другим коронавирусом - это просто люди с хорошей иммунной системой, их костный мозг отлично вырабатывает антитела ко всем патогенам, которые попадают к ним в организм и делает это на протяжении долгого времени. И не особо важно чем они там болели до этого, просто их иммунная система не спит и всегда "готова к бою". Допускаю, что если сделать соответствующие анализы, то там ещё окажется масса антител к куче других типов вирусов.
показать весь комментарий
09.08.2021 16:52 Ответить
Антитела - это вообще, грубо говоря, сотая часть от всех имеющихся в человеческом организме механизмов иммунной защиты. Это всего лишь маркеры того, что человек переболел.
показать весь комментарий
09.08.2021 19:25 Ответить
Короче: кто еще не заболел, тому файзеры-шмайзеры не нужны.
показать весь комментарий
09.08.2021 18:05 Ответить
Да! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем! Обманите систему!!!

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
показать весь комментарий
09.08.2021 19:39 Ответить
Да ладно. Год назад об этом писал везде. Меня высмеяли и посоветовали надеть шапочку из фольги.
показать весь комментарий
09.08.2021 19:24 Ответить
вы рузгий ? зачем ?
показать весь комментарий
10.08.2021 06:28 Ответить
ты - дебил? мама в трауре всю жизнь?
показать весь комментарий
11.08.2021 00:05 Ответить
 
 