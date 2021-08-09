Епідеміологічна ситуація в Україні дає змогу прийняти паломників-хасидів в Умані, - Кузін

В Умані завершують підготовку до безпечного приймання паломників-хасидів для цьогорічного святкування юдейського нового року (Рош га-Шана).

Про це заявив заступник Міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією у світі та своєчасна підготовка до цього святкування, дозволяє прийняти паломників, окрім цього й мешканці Умані активно вакцинуються — особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", - зазначив Кузін.

Свято відбудеться на початку вересня. Для того, аби підготуватися до масових заходів, уже підписана постанова Головного державного санітарного лікаря №6 від 28.07.2021 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час здійснення міжнародного паломництва іноземними громадянами на території України на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)". Вона містить базові протиепідемічні вимоги до маскового режиму, температурного скринінгу, особливостей пасажироперевезення тощо.

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Наприклад, під час перевезення вірян організованими групами, автомобільним чи залізничним транспортом, перевізник має організувати температурний скринінг усіх паломників та осіб, що їх супроводжують (далі — учасників перевезення). До перевезення не допускатимуться працівники та учасники перевезення, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань.

Вхід на територію компактного скупчення паломників та місць паломництва буде дозволений за умови використання засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, після вимірювання температури безконтактним термометром.

Правила перетину кордону чітко визначені останніми змінами до постанови Кабінету Міністрів України № 1236.

Для безпеки, зменшення ризиків інфікування та чіткої навігації паломників МОЗ мобілізувало багатьох партнерів. Уже зараз:

виробляються інформаційні матеріали для роздачі в аеропортах та в місті Умань;

Товариство Червоного Хреста України залучило волонтерів з України та Ізраїлю для посилення спроможності експрес-тестування паломників.

Центр громадського здоров’я виділив 19 тис. антисептиків та 190 тис. масок, уже найближчим часом їх доставлять до Умані;

Очікується доставка 50 тисяч експрестестів для забезпечення тестування паломників.

"Ми робимо все можливе, щоби в’їзд та перебування паломників на території України були безпечними як для місцевих громадян, так і для тих, хто приїде. Наголошую, що саме вакцинація є єдиним ефективним способом запобігти тяжкому перебігу COVID-19 та смерті", — сказав Ігор Кузін.