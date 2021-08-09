УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8335 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 066 49

Епідеміологічна ситуація в Україні дає змогу прийняти паломників-хасидів в Умані, - Кузін

Епідеміологічна ситуація в Україні дає змогу прийняти паломників-хасидів в Умані, - Кузін

В Умані завершують підготовку до безпечного приймання паломників-хасидів для цьогорічного святкування юдейського нового року (Рош га-Шана).

Про це заявив заступник Міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією у світі та своєчасна підготовка до цього святкування, дозволяє прийняти паломників, окрім цього й мешканці Умані активно вакцинуються — особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", - зазначив Кузін.

Свято відбудеться на початку вересня. Для того, аби підготуватися до масових заходів, уже підписана постанова Головного державного санітарного лікаря №6 від 28.07.2021 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час здійснення міжнародного паломництва іноземними громадянами на території України на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)". Вона містить базові протиепідемічні вимоги до маскового режиму, температурного скринінгу, особливостей пасажироперевезення тощо.

Читайте також: На Рош га-Шана в Умань хасидів пускатимуть лише за наявності COVID-паспортів, - розмова Авакова та голови МВС Ізраїлю

Наприклад, під час перевезення вірян організованими групами, автомобільним чи залізничним транспортом, перевізник має організувати температурний скринінг усіх паломників та осіб, що їх супроводжують (далі — учасників перевезення). До перевезення не допускатимуться працівники та учасники перевезення, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань.

Вхід на територію компактного скупчення паломників та місць паломництва буде дозволений за умови використання засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, після вимірювання температури безконтактним термометром.

Правила перетину кордону чітко визначені останніми змінами до постанови Кабінету Міністрів України № 1236.

Для безпеки, зменшення ризиків інфікування та чіткої навігації паломників МОЗ мобілізувало багатьох партнерів. Уже зараз:

  • виробляються інформаційні матеріали для роздачі в аеропортах та в місті Умань;
  • Товариство Червоного Хреста України залучило волонтерів з України та Ізраїлю для посилення спроможності експрес-тестування паломників.
  • Центр громадського здоров’я виділив 19 тис. антисептиків та 190 тис. масок, уже найближчим часом їх доставлять до Умані;
  • Очікується доставка 50 тисяч експрестестів для забезпечення тестування паломників.

"Ми робимо все можливе, щоби в’їзд та перебування паломників на території України були безпечними як для місцевих громадян, так і для тих, хто приїде. Наголошую, що саме вакцинація є єдиним ефективним способом запобігти тяжкому перебігу COVID-19 та смерті", — сказав Ігор Кузін.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5389) хасиди (176) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Танунах
показати весь коментар
09.08.2021 16:27
+7
Чего ты переживаешь то..они же все вакцинированные..😀
показати весь коментар
09.08.2021 16:38
+6
Так может не пускать чтоб оставалась нормальная ситуация?
показати весь коментар
09.08.2021 16:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Танунах
показати весь коментар
09.08.2021 16:27 Відповісти
Чего ты переживаешь то..они же все вакцинированные..😀
показати весь коментар
09.08.2021 16:38 Відповісти
Ортодоксальные хасиды все вакцинированные? Сомневаюсь.
показати весь коментар
09.08.2021 16:39 Відповісти
И не сомневайся...это халявщики высшей пробы...на шару шо зошь сделают...и прививка не исключение..
показати весь коментар
09.08.2021 16:41 Відповісти
В недавней вспышке кори, ее по Нью-Йорку разносили именно непривитые хасиды.
показати весь коментар
09.08.2021 17:00 Відповісти
Так ведь прививки от кори на каждом углу не делают...😀
показати весь коментар
09.08.2021 17:11 Відповісти
https://apnews.com/article/health-york-north-america-us-news-ap-top-news-13ef6b7b83914b9b84ef8dc6e06d071b NEW YORK (AP) - Health officials Tuesday ordered nearly everyone in a heavily Orthodox Jewish New York City neighborhood to be vaccinated for measles or face fines, reviving a public-health strategy that experts say hasn't been used in the U.S. in recent memory.
показати весь коментар
09.08.2021 17:18 Відповісти
Ну судя по статье там не только хасиды не хотели вакцинироваться...😀 так что не переживай...в Умань приедут вакцинировпнные хасиды...
показати весь коментар
09.08.2021 17:28 Відповісти
В твоем посте логики нет.
показати весь коментар
09.08.2021 17:31 Відповісти
Это в твоих постах нет логики...ты вакцинированный...боишься вакцинированных...😀
показати весь коментар
09.08.2021 17:35 Відповісти
Вот тут логики нет
"Ну судя по статье там не только хасиды не хотели вакцинироваться...😀 так что не переживай...в Умань приедут вакцинировпнные хасиды..."

ПС я, в отличие от тебя, совсем не за себя переживаю.
показати весь коментар
09.08.2021 17:39 Відповісти
А ты статью ту внимательно читал?? Ну прочти еще раз...и покажи мне там предложение...что все до единого хасида в США и Йорке не вакцинированы от кори...

Что до за себя или нет..то вам вакцинированным вроде бы переживать нечего...а мне не вакцинированному абсолютно пох...пусть приежают..
показати весь коментар
09.08.2021 17:42 Відповісти
Я подтверждать будк свои слова, а не твои выдумки. Я писал:

"Ортодоксальные хасиды все вакцинированные? Сомневаюсь."
https://censor.net/ru/comments/locate/3281688/01921433-****-7057-b959-86ae3164ebd2И данная статья вполне подтверждает мою точку зрения.
показати весь коментар
09.08.2021 18:01 Відповісти
Так и я тебе написал...что приедут именно вакцинировпнные
Что не так то?? Тем болен кузин обязательно проследит за этим...
Чего ты в панику то впал...??😀 привитый...и защищенный..😀
показати весь коментар
09.08.2021 18:10 Відповісти
С чего ты взял, что я за себя боюсь? По себе судишь?
В Украине пока недостаточный уровень вакцинации от ковида, чтобы свободно принимать иностранных туристов, тем более в больших количествах.
показати весь коментар
09.08.2021 18:24 Відповісти
Кузин лучше знает...в каких количествах и кого принимать...😀
показати весь коментар
09.08.2021 18:29 Відповісти
Ты во всем полагаешься на мнение Кузина?
показати весь коментар
09.08.2021 18:35 Відповісти
А мне следует на твое мнение полагаться что ли?? С какого перепугу??😀
показати весь коментар
09.08.2021 18:37 Відповісти
У каждого должно быть свое мнение, которое он может логично обосновать. А у Вас логика на обе ноги хромает.
показати весь коментар
09.08.2021 18:44 Відповісти
У меня и есть свое мнение...логично обоснованное...приедут вакцинированные..или же тестированные...других не впустят...и потому никаких предпосылок для паники нет..
А от чего паникуют привитые мне не ведомо..😀
показати весь коментар
09.08.2021 18:47 Відповісти
Хасиды в целом против прививок. Так что они могут прибыть и с поддельными справками, а могут и с прорывными инфекциями сюда попасть. И если в Израиле это не критичная проблема, то с нашим низким уровнем вакцинации это капец.
показати весь коментар
09.08.2021 18:58 Відповісти
Ужас...😀 как страшно жить...
показати весь коментар
09.08.2021 19:20 Відповісти
С нашей степенью вакцинации у нас летальность ковида при массированном прорыве дельта-штамма будет как в Индии пару имесяцев назад. Это то, к чему ты настойчиво стремишься. Интересно, почему? Ты украинцев ненавидишь?
показати весь коментар
09.08.2021 21:25 Відповісти
Самое смешное это то...что вируса привитые боятся больше чем не привитые...
Парадоксально...но факт...😀
показати весь коментар
09.08.2021 18:14 Відповісти
Саме смешное, что ты это сам придумал и выдаешь за факт
показати весь коментар
09.08.2021 18:24 Відповісти
Мне пох на то сколько и кого приедет...а у тебя привитого истерика...это факт...😀
показати весь коментар
09.08.2021 18:30 Відповісти
Ты заинтересован в росте заболеваний и смертей украинцев, а я нет. Вот это факт.
показати весь коментар
09.08.2021 18:34 Відповісти
Рост заболеваемости будет при любых раскладах...США и Израиль тому пример...
показати весь коментар
09.08.2021 18:38 Відповісти
Так надо с ней бороться, а не способствовать ей.
показати весь коментар
09.08.2021 18:44 Відповісти
Эта борьба аналогична борьбе с ветряными мельницами..эффект тот же..
показати весь коментар
09.08.2021 18:49 Відповісти
В Израиле текущая летальность от ковида в 4 раза ниже, чем год назад.
показати весь коментар
09.08.2021 18:55 Відповісти
Ну и замечательно...а там и хасиды есть и много...
Так что поводов для бояться у тебя быть не должно...😀
показати весь коментар
09.08.2021 19:17 Відповісти
А с нашей степенью вакцинации у нас летальность ковида при массированном прорыве дельта-штамма будет как в Индии пару имесяцев назад. Это то, к чему ты настойчиво стремишься. Интересно, почему? Ты украинцев ненавидишь?
показати весь коментар
09.08.2021 21:24 Відповісти
Та ви шо, как таки да не принять истинных хозяев страны?! Низзя не принять...
показати весь коментар
09.08.2021 16:27 Відповісти
Так может не пускать чтоб оставалась нормальная ситуация?
показати весь коментар
09.08.2021 16:35 Відповісти
Нам би свого хасіда, чи хто він там,- буби якось здихатись. І празнуйте тоді ви в тій Умані, шо хочете. Разом із нами!)))
показати весь коментар
09.08.2021 16:39 Відповісти
У нас він не один.
показати весь коментар
09.08.2021 16:48 Відповісти
Звичайно. Я ж нє про головного поки що...)
показати весь коментар
09.08.2021 17:01 Відповісти
Правильно, в самый раз ее ухудшить, ненужными нам мероприятиями!
показати весь коментар
09.08.2021 16:40 Відповісти
Лучше от расии границу закрыть. Из расии больше дерьма лезет в Украину
показати весь коментар
09.08.2021 16:44 Відповісти
Цікаво, яку вигоду отримує Україна від хасидів?

Відділ туризму Уманської міської ради:
За 2019 рік паломники поповнили бюджет країни більш ніж на 7 міліонів гривень, міський - майже, на 6 міліонів:
6 міліонів 770 тисяч гривень - податкові надходження до міського бюджету;
5 міліонів 364 тисяч гривень - до державного бюджету;
1 міліон 359 тисяч гривень - в пенсійний фонд;
650 тисяч гривень - до обласного бюджету.
показати весь коментар
09.08.2021 16:58 Відповісти
Принять готовы, а готовы ли лечить больных после их приезда и разгребать кучи мусора в Умани?
показати весь коментар
09.08.2021 17:04 Відповісти
8 тысяч уже заехало, вчера толпа (душ 30) партизанскими тропами в парк пробивалась. чтоб не платить.
показати весь коментар
09.08.2021 17:45 Відповісти
Танунах!!!!!!
показати весь коментар
09.08.2021 17:47 Відповісти
Танунах!!!!!
Эпидзонирование Украины: в трех областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

К ипеням собачим вашіх жидів
показати весь коментар
09.08.2021 18:04 Відповісти
Собрать все святыни, к которым они приезжают, упаковать в контейнер
и пусть празднуют у себя в Израиле - нам своих евреев хватает.
показати весь коментар
10.08.2021 01:29 Відповісти
 
 