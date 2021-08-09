Епідеміологічна ситуація в Україні дає змогу прийняти паломників-хасидів в Умані, - Кузін
В Умані завершують підготовку до безпечного приймання паломників-хасидів для цьогорічного святкування юдейського нового року (Рош га-Шана).
Про це заявив заступник Міністра охорони здоров’я — головний санітарний лікар України Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією у світі та своєчасна підготовка до цього святкування, дозволяє прийняти паломників, окрім цього й мешканці Умані активно вакцинуються — особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", - зазначив Кузін.
Свято відбудеться на початку вересня. Для того, аби підготуватися до масових заходів, уже підписана постанова Головного державного санітарного лікаря №6 від 28.07.2021 "Про затвердження протиепідемічних заходів під час здійснення міжнародного паломництва іноземними громадянами на території України на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)". Вона містить базові протиепідемічні вимоги до маскового режиму, температурного скринінгу, особливостей пасажироперевезення тощо.
Наприклад, під час перевезення вірян організованими групами, автомобільним чи залізничним транспортом, перевізник має організувати температурний скринінг усіх паломників та осіб, що їх супроводжують (далі — учасників перевезення). До перевезення не допускатимуться працівники та учасники перевезення, у яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2 °С або ознаки респіраторних захворювань.
Вхід на територію компактного скупчення паломників та місць паломництва буде дозволений за умови використання засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, після вимірювання температури безконтактним термометром.
Правила перетину кордону чітко визначені останніми змінами до постанови Кабінету Міністрів України № 1236.
Для безпеки, зменшення ризиків інфікування та чіткої навігації паломників МОЗ мобілізувало багатьох партнерів. Уже зараз:
- виробляються інформаційні матеріали для роздачі в аеропортах та в місті Умань;
- Товариство Червоного Хреста України залучило волонтерів з України та Ізраїлю для посилення спроможності експрес-тестування паломників.
- Центр громадського здоров’я виділив 19 тис. антисептиків та 190 тис. масок, уже найближчим часом їх доставлять до Умані;
- Очікується доставка 50 тисяч експрестестів для забезпечення тестування паломників.
"Ми робимо все можливе, щоби в’їзд та перебування паломників на території України були безпечними як для місцевих громадян, так і для тих, хто приїде. Наголошую, що саме вакцинація є єдиним ефективним способом запобігти тяжкому перебігу COVID-19 та смерті", — сказав Ігор Кузін.
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"Ну судя по статье там не только хасиды не хотели вакцинироваться...😀 так что не переживай...в Умань приедут вакцинировпнные хасиды..."
ПС я, в отличие от тебя, совсем не за себя переживаю.
Что до за себя или нет..то вам вакцинированным вроде бы переживать нечего...а мне не вакцинированному абсолютно пох...пусть приежают..
"Ортодоксальные хасиды все вакцинированные? Сомневаюсь."
https://censor.net/ru/comments/locate/3281688/01921433-****-7057-b959-86ae3164ebd2И данная статья вполне подтверждает мою точку зрения.
Что не так то?? Тем болен кузин обязательно проследит за этим...
Чего ты в панику то впал...??😀 привитый...и защищенный..😀
В Украине пока недостаточный уровень вакцинации от ковида, чтобы свободно принимать иностранных туристов, тем более в больших количествах.
А от чего паникуют привитые мне не ведомо..😀
Парадоксально...но факт...😀
Так что поводов для бояться у тебя быть не должно...😀
Відділ туризму Уманської міської ради:
За 2019 рік паломники поповнили бюджет країни більш ніж на 7 міліонів гривень, міський - майже, на 6 міліонів:
6 міліонів 770 тисяч гривень - податкові надходження до міського бюджету;
5 міліонів 364 тисяч гривень - до державного бюджету;
1 міліон 359 тисяч гривень - в пенсійний фонд;
650 тисяч гривень - до обласного бюджету.
Эпидзонирование Украины: в трех областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
К ипеням собачим вашіх жидів
и пусть празднуют у себя в Израиле - нам своих евреев хватает.