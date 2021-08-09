Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин

В Умани завершают подготовку к безопасному приему паломников-хасидов для нынешнего празднования иудейского нового года (Рош га-Шана).

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", - отметил Кузин.

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Праздник состоится в начале сентября. Для того, чтобы подготовиться к массовым мероприятиям, уже подписано постановление Главного государственного санитарного врача №6 от 28.07.2021 "Об утверждении противоэпидемических мероприятий при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина в связи распространением коронавирусной болезни (СОVID- 19) ". Она содержит базовые противоэпидемические требования к масочному режиму, температурному скринингу, особенностям пассажироперевозки и тому подобное.

Например, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих (далее - участников перевозки). К перевозке не будут допускаться работники и участники перевозки, у которых при проведении температурного скрининга выявлена температура тела более 37,2 ° С или признаки респираторных заболеваний.

Вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, после измерения температуры бесконтактным термометром.

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Правила пересечения границы четко определены последними изменениями в постановление Кабинета Министров Украины № 1236.

Для безопасности, уменьшения рисков инфицирования и четкой навигации паломников МЗ мобилизовало многих партнеров. Уже сейчас:

- производятся информационные материалы для раздачи в аэропортах и ​​в городе Умань;

- Общество Красного Креста Украины привлекло волонтеров из Украины и Израиля для усиления способности экспресс-тестирование паломников;

- Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок, уже в ближайшее время их доставят в Умань;

- Ожидается доставка 50 тысяч експрестестив для обеспечения тестирования паломников.

"Мы делаем все возможное, чтобы въезд и пребывание паломников на территории Украины были безопасными как для местных граждан, так и для тех, кто приедет. Подчеркиваю, что именно вакцинация является единственным эффективным способом предотвратить тяжелом течении COVID-19 и смерти", - сказал Кузин.