Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин
В Умани завершают подготовку к безопасному приему паломников-хасидов для нынешнего празднования иудейского нового года (Рош га-Шана).
Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", - отметил Кузин.
Праздник состоится в начале сентября. Для того, чтобы подготовиться к массовым мероприятиям, уже подписано постановление Главного государственного санитарного врача №6 от 28.07.2021 "Об утверждении противоэпидемических мероприятий при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина в связи распространением коронавирусной болезни (СОVID- 19) ". Она содержит базовые противоэпидемические требования к масочному режиму, температурному скринингу, особенностям пассажироперевозки и тому подобное.
Например, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих (далее - участников перевозки). К перевозке не будут допускаться работники и участники перевозки, у которых при проведении температурного скрининга выявлена температура тела более 37,2 ° С или признаки респираторных заболеваний.
Вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, после измерения температуры бесконтактным термометром.
Правила пересечения границы четко определены последними изменениями в постановление Кабинета Министров Украины № 1236.
Для безопасности, уменьшения рисков инфицирования и четкой навигации паломников МЗ мобилизовало многих партнеров. Уже сейчас:
- производятся информационные материалы для раздачи в аэропортах и в городе Умань;
- Общество Красного Креста Украины привлекло волонтеров из Украины и Израиля для усиления способности экспресс-тестирование паломников;
- Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок, уже в ближайшее время их доставят в Умань;
- Ожидается доставка 50 тысяч експрестестив для обеспечения тестирования паломников.
"Мы делаем все возможное, чтобы въезд и пребывание паломников на территории Украины были безопасными как для местных граждан, так и для тех, кто приедет. Подчеркиваю, что именно вакцинация является единственным эффективным способом предотвратить тяжелом течении COVID-19 и смерти", - сказал Кузин.
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"Ну судя по статье там не только хасиды не хотели вакцинироваться...😀 так что не переживай...в Умань приедут вакцинировпнные хасиды..."
ПС я, в отличие от тебя, совсем не за себя переживаю.
Что до за себя или нет..то вам вакцинированным вроде бы переживать нечего...а мне не вакцинированному абсолютно пох...пусть приежают..
"Ортодоксальные хасиды все вакцинированные? Сомневаюсь."
https://censor.net/ru/comments/locate/3281688/01921433-****-7057-b959-86ae3164ebd2И данная статья вполне подтверждает мою точку зрения.
Что не так то?? Тем болен кузин обязательно проследит за этим...
Чего ты в панику то впал...??😀 привитый...и защищенный..😀
В Украине пока недостаточный уровень вакцинации от ковида, чтобы свободно принимать иностранных туристов, тем более в больших количествах.
А от чего паникуют привитые мне не ведомо..😀
Парадоксально...но факт...😀
Так что поводов для бояться у тебя быть не должно...😀
Відділ туризму Уманської міської ради:
За 2019 рік паломники поповнили бюджет країни більш ніж на 7 міліонів гривень, міський - майже, на 6 міліонів:
6 міліонів 770 тисяч гривень - податкові надходження до міського бюджету;
5 міліонів 364 тисяч гривень - до державного бюджету;
1 міліон 359 тисяч гривень - в пенсійний фонд;
650 тисяч гривень - до обласного бюджету.
Эпидзонирование Украины: в трех областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
К ипеням собачим вашіх жидів
и пусть празднуют у себя в Израиле - нам своих евреев хватает.