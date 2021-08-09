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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин

Эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет принять паломников-хасидов в Умани, - Кузин

В Умани завершают подготовку к безопасному приему паломников-хасидов для нынешнего празднования иудейского нового года (Рош га-Шана).

Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Сейчас эпидемиологическая ситуация в Украине, высокие уровни охвата вакцинацией в мире и своевременная подготовка к этому празднованию, позволяет принять паломников, кроме этого и жители Умани активно прививаются - особенно это касается работников гостинично-ресторанной сферы", - отметил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 5 тыс. хасидских паломников уже прибыли в Умань

Праздник состоится в начале сентября. Для того, чтобы подготовиться к массовым мероприятиям, уже подписано постановление Главного государственного санитарного врача №6 от 28.07.2021 "Об утверждении противоэпидемических мероприятий при осуществлении международного паломничества иностранными гражданами на территории Украины на период карантина в связи распространением коронавирусной болезни (СОVID- 19) ". Она содержит базовые противоэпидемические требования к масочному режиму, температурному скринингу, особенностям пассажироперевозки и тому подобное.

Например, при перевозке верующих организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом, перевозчик должен организовать температурный скрининг всех паломников и лиц, их сопровождающих (далее - участников перевозки). К перевозке не будут допускаться работники и участники перевозки, у которых при проведении температурного скрининга выявлена температура тела более 37,2 ° С или признаки респираторных заболеваний.

Вход на территорию компактного скопления паломников и мест паломничества будет разрешен при условии использования средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот, после измерения температуры бесконтактным термометром.

Также читайте: В разбившемся на Прикарпатье самолете погибли хасиды, - еврейская община

Правила пересечения границы четко определены последними изменениями в постановление Кабинета Министров Украины № 1236.

Для безопасности, уменьшения рисков инфицирования и четкой навигации паломников МЗ мобилизовало многих партнеров. Уже сейчас:

- производятся информационные материалы для раздачи в аэропортах и ​​в городе Умань;
- Общество Красного Креста Украины привлекло волонтеров из Украины и Израиля для усиления способности экспресс-тестирование паломников;
- Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков и 190 тыс. масок, уже в ближайшее время их доставят в Умань;
- Ожидается доставка 50 тысяч експрестестив для обеспечения тестирования паломников.

"Мы делаем все возможное, чтобы въезд и пребывание паломников на территории Украины были безопасными как для местных граждан, так и для тех, кто приедет. Подчеркиваю, что именно вакцинация является единственным эффективным способом предотвратить тяжелом течении COVID-19 и смерти", - сказал Кузин.

карантин (16729) Минздрав (4898) хасиды (255) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Танунах
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09.08.2021 16:27
+7
Чего ты переживаешь то..они же все вакцинированные..😀
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09.08.2021 16:38
+6
Так может не пускать чтоб оставалась нормальная ситуация?
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09.08.2021 16:35
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Танунах
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09.08.2021 16:27 Ответить
Чего ты переживаешь то..они же все вакцинированные..😀
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09.08.2021 16:38 Ответить
Ортодоксальные хасиды все вакцинированные? Сомневаюсь.
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09.08.2021 16:39 Ответить
И не сомневайся...это халявщики высшей пробы...на шару шо зошь сделают...и прививка не исключение..
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09.08.2021 16:41 Ответить
В недавней вспышке кори, ее по Нью-Йорку разносили именно непривитые хасиды.
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09.08.2021 17:00 Ответить
Так ведь прививки от кори на каждом углу не делают...😀
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09.08.2021 17:11 Ответить
https://apnews.com/article/health-york-north-america-us-news-ap-top-news-13ef6b7b83914b9b84ef8dc6e06d071b NEW YORK (AP) - Health officials Tuesday ordered nearly everyone in a heavily Orthodox Jewish New York City neighborhood to be vaccinated for measles or face fines, reviving a public-health strategy that experts say hasn't been used in the U.S. in recent memory.
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09.08.2021 17:18 Ответить
Ну судя по статье там не только хасиды не хотели вакцинироваться...😀 так что не переживай...в Умань приедут вакцинировпнные хасиды...
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09.08.2021 17:28 Ответить
В твоем посте логики нет.
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09.08.2021 17:31 Ответить
Это в твоих постах нет логики...ты вакцинированный...боишься вакцинированных...😀
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09.08.2021 17:35 Ответить
Вот тут логики нет
"Ну судя по статье там не только хасиды не хотели вакцинироваться...😀 так что не переживай...в Умань приедут вакцинировпнные хасиды..."

ПС я, в отличие от тебя, совсем не за себя переживаю.
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09.08.2021 17:39 Ответить
А ты статью ту внимательно читал?? Ну прочти еще раз...и покажи мне там предложение...что все до единого хасида в США и Йорке не вакцинированы от кори...

Что до за себя или нет..то вам вакцинированным вроде бы переживать нечего...а мне не вакцинированному абсолютно пох...пусть приежают..
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09.08.2021 17:42 Ответить
Я подтверждать будк свои слова, а не твои выдумки. Я писал:

"Ортодоксальные хасиды все вакцинированные? Сомневаюсь."
https://censor.net/ru/comments/locate/3281688/01921433-****-7057-b959-86ae3164ebd2И данная статья вполне подтверждает мою точку зрения.
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09.08.2021 18:01 Ответить
Так и я тебе написал...что приедут именно вакцинировпнные
Что не так то?? Тем болен кузин обязательно проследит за этим...
Чего ты в панику то впал...??😀 привитый...и защищенный..😀
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09.08.2021 18:10 Ответить
С чего ты взял, что я за себя боюсь? По себе судишь?
В Украине пока недостаточный уровень вакцинации от ковида, чтобы свободно принимать иностранных туристов, тем более в больших количествах.
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09.08.2021 18:24 Ответить
Кузин лучше знает...в каких количествах и кого принимать...😀
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09.08.2021 18:29 Ответить
Ты во всем полагаешься на мнение Кузина?
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09.08.2021 18:35 Ответить
А мне следует на твое мнение полагаться что ли?? С какого перепугу??😀
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09.08.2021 18:37 Ответить
У каждого должно быть свое мнение, которое он может логично обосновать. А у Вас логика на обе ноги хромает.
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09.08.2021 18:44 Ответить
У меня и есть свое мнение...логично обоснованное...приедут вакцинированные..или же тестированные...других не впустят...и потому никаких предпосылок для паники нет..
А от чего паникуют привитые мне не ведомо..😀
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09.08.2021 18:47 Ответить
Хасиды в целом против прививок. Так что они могут прибыть и с поддельными справками, а могут и с прорывными инфекциями сюда попасть. И если в Израиле это не критичная проблема, то с нашим низким уровнем вакцинации это капец.
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09.08.2021 18:58 Ответить
Ужас...😀 как страшно жить...
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09.08.2021 19:20 Ответить
С нашей степенью вакцинации у нас летальность ковида при массированном прорыве дельта-штамма будет как в Индии пару имесяцев назад. Это то, к чему ты настойчиво стремишься. Интересно, почему? Ты украинцев ненавидишь?
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09.08.2021 21:25 Ответить
Самое смешное это то...что вируса привитые боятся больше чем не привитые...
Парадоксально...но факт...😀
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09.08.2021 18:14 Ответить
Саме смешное, что ты это сам придумал и выдаешь за факт
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09.08.2021 18:24 Ответить
Мне пох на то сколько и кого приедет...а у тебя привитого истерика...это факт...😀
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09.08.2021 18:30 Ответить
Ты заинтересован в росте заболеваний и смертей украинцев, а я нет. Вот это факт.
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09.08.2021 18:34 Ответить
Рост заболеваемости будет при любых раскладах...США и Израиль тому пример...
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09.08.2021 18:38 Ответить
Так надо с ней бороться, а не способствовать ей.
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09.08.2021 18:44 Ответить
Эта борьба аналогична борьбе с ветряными мельницами..эффект тот же..
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09.08.2021 18:49 Ответить
В Израиле текущая летальность от ковида в 4 раза ниже, чем год назад.
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09.08.2021 18:55 Ответить
Ну и замечательно...а там и хасиды есть и много...
Так что поводов для бояться у тебя быть не должно...😀
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09.08.2021 19:17 Ответить
А с нашей степенью вакцинации у нас летальность ковида при массированном прорыве дельта-штамма будет как в Индии пару имесяцев назад. Это то, к чему ты настойчиво стремишься. Интересно, почему? Ты украинцев ненавидишь?
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09.08.2021 21:24 Ответить
Та ви шо, как таки да не принять истинных хозяев страны?! Низзя не принять...
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09.08.2021 16:27 Ответить
Так может не пускать чтоб оставалась нормальная ситуация?
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09.08.2021 16:35 Ответить
Нам би свого хасіда, чи хто він там,- буби якось здихатись. І празнуйте тоді ви в тій Умані, шо хочете. Разом із нами!)))
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09.08.2021 16:39 Ответить
У нас він не один.
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09.08.2021 16:48 Ответить
Звичайно. Я ж нє про головного поки що...)
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09.08.2021 17:01 Ответить
Правильно, в самый раз ее ухудшить, ненужными нам мероприятиями!
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09.08.2021 16:40 Ответить
Лучше от расии границу закрыть. Из расии больше дерьма лезет в Украину
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09.08.2021 16:44 Ответить
Цікаво, яку вигоду отримує Україна від хасидів?

Відділ туризму Уманської міської ради:
За 2019 рік паломники поповнили бюджет країни більш ніж на 7 міліонів гривень, міський - майже, на 6 міліонів:
6 міліонів 770 тисяч гривень - податкові надходження до міського бюджету;
5 міліонів 364 тисяч гривень - до державного бюджету;
1 міліон 359 тисяч гривень - в пенсійний фонд;
650 тисяч гривень - до обласного бюджету.
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09.08.2021 16:58 Ответить
Принять готовы, а готовы ли лечить больных после их приезда и разгребать кучи мусора в Умани?
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09.08.2021 17:04 Ответить
8 тысяч уже заехало, вчера толпа (душ 30) партизанскими тропами в парк пробивалась. чтоб не платить.
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09.08.2021 17:45 Ответить
Танунах!!!!!!
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09.08.2021 17:47 Ответить
Танунах!!!!!
Эпидзонирование Украины: в трех областях превышена COVID-госпитализация, в четырех - коэффициент выявления новых случаев, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

К ипеням собачим вашіх жидів
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09.08.2021 18:04 Ответить
Собрать все святыни, к которым они приезжают, упаковать в контейнер
и пусть празднуют у себя в Израиле - нам своих евреев хватает.
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10.08.2021 01:29 Ответить
 
 