В разбившемся на Прикарпатье самолете погибли хасиды, - еврейская община
Трое иностранцев, погибших в результате падения легкомоторного самолета в с. Шепаровцы в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, были хасидами.
Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Как стало известно Объединенной еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что погибшие иностранцы якобы имели гражданство США.
Полиция начала по факту крушения самолета уголовное производство, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Предварительная квалификация происшествия - нарушение правил воздушных полетов. Проводятся следственные действия для установления причин падения самолета", - сообщили в полиции.
Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под Коломыей упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, - пилот, житель Коломыи, и три пассажира. По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.
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Росіяни так само як і українці потерпають від комуналки, високих податків, гидотної медицини і так далі.
Табанюк вважав, що син "забрав" його смерть. Професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк пережив 6 днів без води та їжі після падіння у Гімалаях, втрачав близьких в авіакатастрофах, здійснював посадку без двигуна, але це все не зупинило його бажання розвивати авіаційну справу в Україні. Його життя обірвалося 28 липня.
Упал с крыши кирпич на прохожего. Люди возмущаются:
- Уже кирпичи стали с крыш падать! Людям ходить страшно!
Кто-то наклоняется над потерпевшим и говорит:
- Да это же депутат!
- Надо ж, сколько этих депутатов развелось, кирпичу негде упасть!
Если бы отказал двигатель, профессионал и самолёт бы посадил, и в дом бы
не врезался.
Не исключён сердечный приступ.
Хасиды известны своей дикостью. Может тоже что-то ненормальное сделали, пилот то говорят, был очень опытным.
к сожалению,авиакатастрофы были,есть и будут...
Від себе добавлю, що плювати вони всі (пілото-власники) хотіли на людей над котрими літають, а це вже другий випадок падіння і цього разу на будинок, добре, що там ніхто не загинув...
Нафига трюки над жилыми кварталами выполнять?