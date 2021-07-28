В разбившемся на Прикарпатье самолете погибли хасиды, - еврейская община

Трое иностранцев, погибших в результате падения легкомоторного самолета в с. Шепаровцы в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, были хасидами.

Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Как стало известно Объединенной еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что погибшие иностранцы якобы имели гражданство США.

Полиция начала по факту крушения самолета уголовное производство, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Предварительная квалификация происшествия - нарушение правил воздушных полетов. Проводятся следственные действия для установления причин падения самолета", - сообщили в полиции.

Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под Коломыей упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, - пилот, житель Коломыи, и три пассажира. По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.