У літаку, що розбився на Прикарпатті, загинули хасиди, - єврейська громада

Троє іноземців, які загинули внаслідок падіння легкомоторного літака в с. Шепарівці в Коломийському районі Івано-Франківської області, були хасидами.

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України, інформує Цензор.НЕТ.

"Як стало відомо Об'єднаній єврейській громаді України, в авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район", - сказано в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що загиблі іноземці нібито мали громадянство США.

Поліція почала за фактом аварії літака кримінальне провадження, повідомили в пресслужбі Нацполіції.

"Попередня кваліфікація події - порушення правил повітряних польотів. Проводяться слідчі дії для встановлення причин падіння літака", - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, на приватний житловий будинок в селі під Коломиєю впав спортивний легкомоторний літак, у результаті загинули всі чотири людини, що перебували всередині транспортного засобу, - пілот, житель Коломиї, і три пасажири. За даними місцевих ЗМІ, загинув професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.

Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под Коломыей упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, - пилот, житель Коломыи, и три пассажира. По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.