У літаку, що розбився на Прикарпатті, загинули хасиди, - єврейська громада
Троє іноземців, які загинули внаслідок падіння легкомоторного літака в с. Шепарівці в Коломийському районі Івано-Франківської області, були хасидами.
Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України, інформує Цензор.НЕТ.
"Як стало відомо Об'єднаній єврейській громаді України, в авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район", - сказано в повідомленні.
Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що загиблі іноземці нібито мали громадянство США.
Поліція почала за фактом аварії літака кримінальне провадження, повідомили в пресслужбі Нацполіції.
"Попередня кваліфікація події - порушення правил повітряних польотів. Проводяться слідчі дії для встановлення причин падіння літака", - повідомили в поліції.
Як повідомлялося, на приватний житловий будинок в селі під Коломиєю впав спортивний легкомоторний літак, у результаті загинули всі чотири людини, що перебували всередині транспортного засобу, - пілот, житель Коломиї, і три пасажири. За даними місцевих ЗМІ, загинув професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.
Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под Коломыей упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, - пилот, житель Коломыи, и три пассажира. По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.
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Росіяни так само як і українці потерпають від комуналки, високих податків, гидотної медицини і так далі.
Табанюк вважав, що син "забрав" його смерть. Професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк пережив 6 днів без води та їжі після падіння у Гімалаях, втрачав близьких в авіакатастрофах, здійснював посадку без двигуна, але це все не зупинило його бажання розвивати авіаційну справу в Україні. Його життя обірвалося 28 липня.
Упал с крыши кирпич на прохожего. Люди возмущаются:
- Уже кирпичи стали с крыш падать! Людям ходить страшно!
Кто-то наклоняется над потерпевшим и говорит:
- Да это же депутат!
- Надо ж, сколько этих депутатов развелось, кирпичу негде упасть!
Если бы отказал двигатель, профессионал и самолёт бы посадил, и в дом бы
не врезался.
Не исключён сердечный приступ.
Хасиды известны своей дикостью. Может тоже что-то ненормальное сделали, пилот то говорят, был очень опытным.
к сожалению,авиакатастрофы были,есть и будут...
Від себе добавлю, що плювати вони всі (пілото-власники) хотіли на людей над котрими літають, а це вже другий випадок падіння і цього разу на будинок, добре, що там ніхто не загинув...
Нафига трюки над жилыми кварталами выполнять?