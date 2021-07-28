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У літаку, що розбився на Прикарпатті, загинули хасиди, - єврейська громада

У літаку, що розбився на Прикарпатті, загинули хасиди, - єврейська громада

Троє іноземців, які загинули внаслідок падіння легкомоторного літака в с. Шепарівці в Коломийському районі Івано-Франківської області, були хасидами.

Про це повідомила Об'єднана єврейська громада України, інформує Цензор.НЕТ.

"Як стало відомо Об'єднаній єврейській громаді України, в авіакатастрофі, крім пілота, також загинули хасиди. Відомо, що вони були з групи, яка прибула на відпочинок у цей район", - сказано в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли з посиланням на джерела, що загиблі іноземці нібито мали громадянство США.

Поліція почала за фактом аварії літака кримінальне провадження, повідомили в пресслужбі Нацполіції.

"Попередня кваліфікація події - порушення правил повітряних польотів. Проводяться слідчі дії для встановлення причин падіння літака", - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, на приватний житловий будинок в селі під Коломиєю впав спортивний легкомоторний літак, у результаті загинули всі чотири людини, що перебували всередині транспортного засобу, - пілот, житель Коломиї, і три пасажири. За даними місцевих ЗМІ, загинув професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.

Как сообщалось, на частный жилой дом в селе под Коломыей упал спортивный легкомоторный самолет, в результате погибли все четыре человека, находящиеся внутри транспортного средства, - пилот, житель Коломыи, и три пассажира. По данным местных СМИ, погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.

Автор: 

авіакатастрофа (1103) Нацполіція (15320) смерть (6787) хасиди (176) Івано-Франківська область (967)


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Топ коментарі
+16
Господи твоя воля! Вже мало їм Умані- добралися вже й до Карпат! Пусти свиню за стіл.....!
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28.07.2021 20:33 Відповісти
+14
Біда. Земля пухом.
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28.07.2021 20:29 Відповісти
+12
Самое интересное, что правда, написанная о экипаже и пассажирах сейчас вызовет дикий ажиотаж дебильных комментаторов. Земля пухом, верю что пилоту немного не хватило вытянуть. 100 грамм с краюшкой хлеба. Будем жить!
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28.07.2021 20:38 Відповісти
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Біда. Земля пухом.
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28.07.2021 20:29 Відповісти
Самое интересное, что правда, написанная о экипаже и пассажирах сейчас вызовет дикий ажиотаж дебильных комментаторов. Земля пухом, верю что пилоту немного не хватило вытянуть. 100 грамм с краюшкой хлеба. Будем жить!
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28.07.2021 20:38 Відповісти
Ну не ******* наші предки тварей(тих що створив їх творець) на найшій земі.. А тим більше небі.. Наслідки логічні
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28.07.2021 20:43 Відповісти
Люди різні бувають. А зараз я не бачу людей, котрі були б гірше росіян.
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28.07.2021 20:48 Відповісти
Ну так між іншим.. Фамілія по матері у ху...ла Шаломов.. А про його друзів типу ротинбергів і абрамовича і звичайно Моісея Менделя.. псевдонім Д. Медведев, та інших... Я просто промовчу
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28.07.2021 20:58 Відповісти
краще промовчи, бо вже виглядаєш повним ідіотом! самка вилупивша ***** "Шеломова", а ніяк не "Шаломова", а дімон кампот ніякий не Мендель, і не Мойсей! не треба нам, євреям приписувати цю гидоту, достатньо бєні з нєлохом!
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28.07.2021 22:11 Відповісти
А шеломова - це типово російське прізвище, да.
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29.07.2021 06:28 Відповісти
от слова "шелом"/"шолом" - т.е. шлем!
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02.08.2021 21:19 Відповісти
А росіянами керує хто ? Який народ ?
Росіяни так само як і українці потерпають від комуналки, високих податків, гидотної медицини і так далі.
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28.07.2021 21:09 Відповісти
Керують такіж євреї, як і в нас.
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28.07.2021 21:26 Відповісти
Пожалій.
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29.07.2021 09:44 Відповісти
Проблема в том что такие как ты только и видят "зараз" и забывают о прошлом!
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28.07.2021 22:21 Відповісти
Так і в прошлом керували. З 1917 року.
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29.07.2021 06:29 Відповісти
Може це кара за Коломойського ?
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28.07.2021 23:08 Відповісти
Ну вот с каких высоких мотивов ты такой великий комментарий написал?
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28.07.2021 20:49 Відповісти
Это у Ромы Триперюка - наследственное. Дебилизм. У него в роду иных не было. Он в этом не виноват
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28.07.2021 20:59 Відповісти
Як співається у пісні... Хтось повисне на гіляці.. І мій Рід.. Передасть Тобі глибокі вітаня
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28.07.2021 21:01 Відповісти
І ще.. Ти Українською вотодієш? Чи в ольгіно це зовсім не обовязково?
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28.07.2021 21:04 Відповісти
Для ольгінських порохоботів володіння українською не є обов'язковим. Втім, більшість з них нею володіють, але переходять лише епізодично, бо їм западло користуватися мовою "лохів".
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29.07.2021 06:32 Відповісти
От Хмельницький Богдан з радістю б вам пояснив мої високі мотиви.. Чи Симон Петлюра
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28.07.2021 21:00 Відповісти
А вот давайте не договаривать за Хмельницкого. Я себе даже мысли такой не допускаю. Не пишите что попало и будет Вам добро.
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28.07.2021 21:08 Відповісти
І найперший дебільний коментар - твій.
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29.07.2021 06:27 Відповісти
Жаль что самолет такой маленький был и все не влезли.
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28.07.2021 22:20 Відповісти
Суму додає і те, що у 2013 році в авіакатастрофі загинув молодший син Табанюка. Хлопець полетів замість свого батька на перевірку літака.
Табанюк вважав, що син "забрав" його смерть. Професійний льотчик та інструктор Ігор Табанюк пережив 6 днів без води та їжі після падіння у Гімалаях, втрачав близьких в авіакатастрофах, здійснював посадку без двигуна, але це все не зупинило його бажання розвивати авіаційну справу в Україні. Його життя обірвалося 28 липня.
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29.07.2021 06:28 Відповісти
Господи твоя воля! Вже мало їм Умані- добралися вже й до Карпат! Пусти свиню за стіл.....!
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28.07.2021 20:33 Відповісти
подол скупили весь хасиды за пару лет... все сдают в аренду... почуяли запах шаровой земли в приграничных районах - решили с воздуха облететь и упс....
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28.07.2021 21:18 Відповісти
Ну не марно ж главжид до зєлі прилітав зразу після виборів.
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29.07.2021 09:47 Відповісти
а тобі за це прилетить! ще й як!
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28.07.2021 22:14 Відповісти
Не обращайте на таких внимания. Бог им Судья.
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28.07.2021 22:28 Відповісти
А в чому, власне, проблема? Не надто схвальний коменти про хасидів сприймати на свою адресу? Пан Дамір - хасид?
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28.07.2021 22:34 Відповісти
Наверно облетали землю, которую собирались скупать за бесценок.
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28.07.2021 22:39 Відповісти
В Карпатах нельзя скупить землю за бесценок. 3-5 тыс долларов сотка. Или больше.
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28.07.2021 22:42 Відповісти
Эта хитрая власть может организовать разные схемы.
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28.07.2021 22:55 Відповісти
Це для Вас "нельзя". Жидам-можна.
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29.07.2021 09:49 Відповісти
Покатались за 2700 грн 10 минут...адреналину на всю оставшуюся жизнь набрались...недолгую..
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28.07.2021 20:38 Відповісти
Кругом кацапо-нацисты
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28.07.2021 20:50 Відповісти
Людина, яка не надто схвально висловлюється про хасидів - нацист? А про українців несхвально можна?
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29.07.2021 06:34 Відповісти
Гарна хата ще й зіпсована.
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28.07.2021 20:44 Відповісти
Чомусь пригадався анекдот:

Упал с крыши кирпич на прохожего. Люди возмущаются:
- Уже кирпичи стали с крыш падать! Людям ходить страшно!
Кто-то наклоняется над потерпевшим и говорит:
- Да это же депутат!
- Надо ж, сколько этих депутатов развелось, кирпичу негде упасть!
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28.07.2021 21:11 Відповісти
Скорее всего там сломалось от перегрузки крыло или стабилизатор - видно, пилот решил показать всю свою удаль, а это ведь не акробатический самолёт, и не новый.
Если бы отказал двигатель, профессионал и самолёт бы посадил, и в дом бы
не врезался.
Не исключён сердечный приступ.
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28.07.2021 21:21 Відповісти
У меня был случай, когда призванные с Кавказских гор призывники, начали прыгать в креслах, при подлете к аэродрому. А самолет итак начало трясти в грозовом фронте. ТУ начал крыльями, как тот воробей махать. Стюардессы побледнели. Мне пришлось ненормативной лексикой приводить мальчишек в нормальное состояние.
Хасиды известны своей дикостью. Может тоже что-то ненормальное сделали, пилот то говорят, был очень опытным.
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28.07.2021 21:32 Відповісти
Один из очевидцев (девочка лет 12) говорила, что самолет летел слишком низко и зацепил провода.
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29.07.2021 14:22 Відповісти
Значит, довыйопывался ас-профессионал. Скромнее надо быть. В следующей жизни
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29.07.2021 18:22 Відповісти
не вижу,что тут комментировать...
к сожалению,авиакатастрофы были,есть и будут...
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28.07.2021 21:23 Відповісти
людей жалко .
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28.07.2021 21:44 Відповісти
Жалко у пчьолкі.
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29.07.2021 06:35 Відповісти
все, що літає, але не створене богом- має властивість падати...
Від себе добавлю, що плювати вони всі (пілото-власники) хотіли на людей над котрими літають, а це вже другий випадок падіння і цього разу на будинок, добре, що там ніхто не загинув...
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28.07.2021 22:36 Відповісти
А разве там не было чёрного ящика ? Они все были с мобильными телефонами.
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28.07.2021 21:35 Відповісти
В первых сообщениях об этой аварии проскочило что вроде уже с утра было сделано 4-5 вылетов такого свойства. Может и ошибка. Но если даже 3--то конечно перебор. Опять деньги наверно.
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28.07.2021 22:21 Відповісти
Виноват пилот, а наехали на хасидов.
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28.07.2021 22:30 Відповісти
Тут генерують версії, поки нема достовірної інфо*.
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28.07.2021 23:29 Відповісти
Насправді, як на легкий спортивний літак, щось забагато пасажирів.
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28.07.2021 23:30 Відповісти
Он чётырех местный по паспорту.
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29.07.2021 01:03 Відповісти
пілот, житель Коломиї, і три пасажири. Джерело: https://censor.net/ua/n3279671
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29.07.2021 19:58 Відповісти
Типа - перст божий?
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29.07.2021 06:09 Відповісти
Ладно, я понимаю, частная там инициатива, но должно же быть какое-то полётное задание?
Нафига трюки над жилыми кварталами выполнять?
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29.07.2021 09:51 Відповісти
Какая печальная новость!!!!
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29.07.2021 10:34 Відповісти
 
 