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Закликаємо владу Білорусі звільнити політв'язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ, - МЗС України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закликаємо владу Білорусі звільнити політв'язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України зробило заяву у зв'язку з річницею президентських виборів у Білорусі, результати яких не були визнані міжнародною спільнотою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"На жаль, за рік ситуація в Республіці Білорусь в галузі свободи слова погіршилася. Були закриті та заблоковані десятки незалежних ЗМІ та громадських організацій. Значна кількість журналістів, правозахисників, представників творчої інтелігенції та пересічних білорусів опинились за гратами за політично мотивованими звинуваченнями. Тисячі білорусів були вимушені покинути батьківщину. Білоруська влада застосовує політичні репресії і переслідування як всередині, так і за межами Білорусі", - зазначається в заяві.

Міністерство закликає білоруську владу повернутися в демократичне русло, звільнити усіх ув’язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.

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Водночас Україна застерігає Російську Федерацію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі.

"Поглинання Білорусі Росією, яка брутально порушує міжнародне право і продовжує свою агресивну політику проти України та інших держав, вважаємо загрозою національній безпеці нашої держави і безпеці регіону. А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", - підкреслили в МЗС.

"Зі свого боку Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. Усі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство", - додали в міністерстві.

Зазначається, що Україна залишатиметься відкритою для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в Україні, солідарна з білоруським народом і підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, незалежній європейській державі.

"Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об’єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів", - підсумували в МЗС.
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Топ коментарі
+6
Президент Белопуси Светлана Тихановская поговорила с Байденом...Санкции немедленно,а спортсменов Белоруси всех заберут в ЕС и США из Минского Концлагеря...ибо Гтто давно запрещено.. Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 4627
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09.08.2021 20:35
+4
Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6191
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09.08.2021 20:49
+4
1. белорашка уже давно не суверенное государство. 2. Каким образом Украина теряет суверенитет через кредиты МВФ?
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09.08.2021 20:56
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Президент Белопуси Светлана Тихановская поговорила с Байденом...Санкции немедленно,а спортсменов Белоруси всех заберут в ЕС и США из Минского Концлагеря...ибо Гтто давно запрещено.. Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 4627
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09.08.2021 20:35 Відповісти
Гетто)))
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09.08.2021 20:36 Відповісти
Пусть пани света закроет гуманитарный коридор для беженцев из Беларуси в Литву.
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09.08.2021 20:51 Відповісти
Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 7310 Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 9450
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09.08.2021 20:47 Відповісти
Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6191
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09.08.2021 20:49 Відповісти
а я то голову ломал,чего таракан сегодня так языком трепал Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 779.оказывается денег очень нада

Белорусь просит Россию срочно предоставить новый кредит. РИА

Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5766
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09.08.2021 20:49 Відповісти
Там кредит на льготных условиях, а не в обмен на потерю суверенитета, как МВФ даёт Украине.
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09.08.2021 20:53 Відповісти
1. белорашка уже давно не суверенное государство. 2. Каким образом Украина теряет суверенитет через кредиты МВФ?
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09.08.2021 20:56 Відповісти
Верно. На 27 году лукашизма страна окончательно превратилась в личную фирму очень небольшой группы лиц (банды).
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09.08.2021 22:53 Відповісти
ага...мы вкурсе.***** уже янучаре давал кредиты на льготных условиях...теперь крыма и донбасса не досчитались.

ты откуда такая,гмм...простая? Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5842
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09.08.2021 20:56 Відповісти
На данный момент единственной угрозой потери суверенитета является нелох с моносбродом. Вы же за это в 19 голосовали?
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09.08.2021 21:05 Відповісти
распад и неуважение

Лукашенко попросил у Путина новый кредит.
По его словам, Москва могла бы дать денег вместо МВФ, который хотел выделить миллиард $ на борьбу с пандемией.
Лукашенко сказал, что его не устраивают выдвинутые МВФ условия - Фонд потребовал ввести карантин, чтоб перестали умирать люди.
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09.08.2021 21:06 Відповісти
Как бы кулеба заткнулся, а то Беларусь призовет Украину приютить беженцев, которые не вмещаются в Литву. Такое впечатление, что в Украине специально на ответственные должности всех уровней назначают недоумков.
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09.08.2021 20:50 Відповісти
Твой бульбофюрер сам их зазывает ,что бы напакостить цивилизованным людям. Какие льготные условия для кредита от х-ла? Условие только одно ,отсасывать кацапам и готовится стать губерней в ближайшии месяцы.
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09.08.2021 21:22 Відповісти
Мы в этих разборках только в минусах.
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09.08.2021 20:52 Відповісти
Призываю власти Украины разобраться с медиашлюхами, которые гастролируют у психопата-диктатора, и их хозяевами Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 9057

Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8534
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09.08.2021 20:54 Відповісти
Жаль белоруссов ...Если путин начнет свою русскую весну в Белоруси,то много людей погибнет.У русских тварей вообще нет ни чего святого.Путин хочет сделать из Белоруси что-то подобное лднр:тюрьмы,пытки,убийства,грабежи,насилие и т.д.Ведь там столько гос предприятий и фсб с гру не откажут себе в удовольствии грабить республику.И зарплаты будут сразу такие как в лднр.Ведь рабы должна работать за копейки...
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09.08.2021 20:55 Відповісти
Беларусы к сожалению до сих пор не поняли кто их главный враг...
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09.08.2021 21:09 Відповісти
Никто там не погибнет.70% бульбашей только этого и ждут. Будут встречать радостно с бульбой.
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09.08.2021 21:24 Відповісти
Вагнеровцев слили белорусам. Белорусу, которого повесили, не давали охрану. Кто там что призывает?
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09.08.2021 21:17 Відповісти
Как же бесят 70% дураков, которые это шапито выбрали. Зеленский лох? Нет конечно. Страна 70% лошар, которые верят в чудо, даже если чудо в перьях.
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09.08.2021 21:24 Відповісти
Украина и Белорусь две страны из бывшего СНГ, в которых лошар 70%, которые до сих пор верят в любую дичь, но только не в реальность и факты. Наивные лохи в розовом мире.
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09.08.2021 21:30 Відповісти
Разве "ПРИЗЫВАМИ" можно решить какую-нибудь проблему? Нет, только утиматумами /с угрозой применения грубой силы/!
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10.08.2021 09:15 Відповісти
МЗС викликало в.о. посла Білорусі через заяви Лукашенка на пресконференції
Про це повідомила пресслужба МЗС. Україна застерегла Мінськ від визнання Криму російським.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку із заявами Олександра Лукашенка під час учорашньої пресконференції.
Дипломата попередили, що визнання російського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом буде рівнозначним "співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України" та матиме міжнародно-правові наслідки.
Водночас МЗС запросило пояснення щодо того, чи допускала Білорусь "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказав, що вони "приїхали, допитали", але МЗС Білорусі раніше це категорично заперечувало.
Міністерство також заявило протест проти слів Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним. "Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - йдеться в заяві МЗС.
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10.08.2021 16:17 Відповісти
 
 