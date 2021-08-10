Закликаємо владу Білорусі звільнити політв'язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ, - МЗС України

Міністерство закордонних справ України зробило заяву у зв'язку з річницею президентських виборів у Білорусі, результати яких не були визнані міжнародною спільнотою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"На жаль, за рік ситуація в Республіці Білорусь в галузі свободи слова погіршилася. Були закриті та заблоковані десятки незалежних ЗМІ та громадських організацій. Значна кількість журналістів, правозахисників, представників творчої інтелігенції та пересічних білорусів опинились за гратами за політично мотивованими звинуваченнями. Тисячі білорусів були вимушені покинути батьківщину. Білоруська влада застосовує політичні репресії і переслідування як всередині, так і за межами Білорусі", - зазначається в заяві.

Міністерство закликає білоруську владу повернутися в демократичне русло, звільнити усіх ув’язнених за політичними звинуваченнями, припинити репресії проти незалежних ЗМІ і громадських організацій та відновити повагу до основоположних прав і свобод людини.

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Водночас Україна застерігає Російську Федерацію від наступу на свободу і суверенітет Білорусі.

"Поглинання Білорусі Росією, яка брутально порушує міжнародне право і продовжує свою агресивну політику проти України та інших держав, вважаємо загрозою національній безпеці нашої держави і безпеці регіону. А будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, спрямованої на підрив суверенітету і територіальної цілісності України, розцінюватимемо як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", - підкреслили в МЗС.

"Зі свого боку Україна не втручалася і не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі. Усі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство", - додали в міністерстві.

Зазначається, що Україна залишатиметься відкритою для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в Україні, солідарна з білоруським народом і підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, незалежній європейській державі.

"Білоруський народ є одним з найбільш близьких і дружніх Україні. Впевнені, що в нас не існує іншої альтернативи, крім як жити спільно в об’єднаному європейському домі вільних, демократичних, європейських народів", - підсумували в МЗС.