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Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление в связи с годовщиной президентских выборов в Беларуси, результаты которых не были признаны международным сообществом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в области свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированными обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусские власти применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", - отмечается в заявлении.

Министерство призывает белорусские власти вернуться в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основоположным правам и свободам человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель необоснованных заявлений Лукашенко об Украине – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров

В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.

"Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия", - подчеркнули в МИД.

"Со своей стороны Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, вводящие в заблуждение белорусское общество", - добавили в министерстве.

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Отмечается, что Украина останется открытой для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в Украине, солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, независимой европейской стране.

"Белорусский народ является одним из самых близких и дружеских Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", - заключили в МИД.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Президент Белопуси Светлана Тихановская поговорила с Байденом...Санкции немедленно,а спортсменов Белоруси всех заберут в ЕС и США из Минского Концлагеря...ибо Гтто давно запрещено.. Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 4627
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09.08.2021 20:35
+4
Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6191
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09.08.2021 20:49
+4
1. белорашка уже давно не суверенное государство. 2. Каким образом Украина теряет суверенитет через кредиты МВФ?
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09.08.2021 20:56
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Президент Белопуси Светлана Тихановская поговорила с Байденом...Санкции немедленно,а спортсменов Белоруси всех заберут в ЕС и США из Минского Концлагеря...ибо Гтто давно запрещено.. Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 4627
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09.08.2021 20:35 Ответить
Гетто)))
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09.08.2021 20:36 Ответить
Пусть пани света закроет гуманитарный коридор для беженцев из Беларуси в Литву.
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09.08.2021 20:51 Ответить
Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 7310 Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 9450
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09.08.2021 20:47 Ответить
Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 6191
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09.08.2021 20:49 Ответить
а я то голову ломал,чего таракан сегодня так языком трепал Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 779.оказывается денег очень нада

Белорусь просит Россию срочно предоставить новый кредит. РИА

Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5766
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09.08.2021 20:49 Ответить
Там кредит на льготных условиях, а не в обмен на потерю суверенитета, как МВФ даёт Украине.
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09.08.2021 20:53 Ответить
1. белорашка уже давно не суверенное государство. 2. Каким образом Украина теряет суверенитет через кредиты МВФ?
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09.08.2021 20:56 Ответить
Верно. На 27 году лукашизма страна окончательно превратилась в личную фирму очень небольшой группы лиц (банды).
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09.08.2021 22:53 Ответить
ага...мы вкурсе.***** уже янучаре давал кредиты на льготных условиях...теперь крыма и донбасса не досчитались.

ты откуда такая,гмм...простая? Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 5842
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09.08.2021 20:56 Ответить
На данный момент единственной угрозой потери суверенитета является нелох с моносбродом. Вы же за это в 19 голосовали?
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09.08.2021 21:05 Ответить
распад и неуважение

Лукашенко попросил у Путина новый кредит.
По его словам, Москва могла бы дать денег вместо МВФ, который хотел выделить миллиард $ на борьбу с пандемией.
Лукашенко сказал, что его не устраивают выдвинутые МВФ условия - Фонд потребовал ввести карантин, чтоб перестали умирать люди.
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09.08.2021 21:06 Ответить
Как бы кулеба заткнулся, а то Беларусь призовет Украину приютить беженцев, которые не вмещаются в Литву. Такое впечатление, что в Украине специально на ответственные должности всех уровней назначают недоумков.
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09.08.2021 20:50 Ответить
Твой бульбофюрер сам их зазывает ,что бы напакостить цивилизованным людям. Какие льготные условия для кредита от х-ла? Условие только одно ,отсасывать кацапам и готовится стать губерней в ближайшии месяцы.
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09.08.2021 21:22 Ответить
Мы в этих разборках только в минусах.
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09.08.2021 20:52 Ответить
Призываю власти Украины разобраться с медиашлюхами, которые гастролируют у психопата-диктатора, и их хозяевами Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 9057

Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины - Цензор.НЕТ 8534
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09.08.2021 20:54 Ответить
Жаль белоруссов ...Если путин начнет свою русскую весну в Белоруси,то много людей погибнет.У русских тварей вообще нет ни чего святого.Путин хочет сделать из Белоруси что-то подобное лднр:тюрьмы,пытки,убийства,грабежи,насилие и т.д.Ведь там столько гос предприятий и фсб с гру не откажут себе в удовольствии грабить республику.И зарплаты будут сразу такие как в лднр.Ведь рабы должна работать за копейки...
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09.08.2021 20:55 Ответить
Беларусы к сожалению до сих пор не поняли кто их главный враг...
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09.08.2021 21:09 Ответить
Никто там не погибнет.70% бульбашей только этого и ждут. Будут встречать радостно с бульбой.
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09.08.2021 21:24 Ответить
Вагнеровцев слили белорусам. Белорусу, которого повесили, не давали охрану. Кто там что призывает?
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09.08.2021 21:17 Ответить
Как же бесят 70% дураков, которые это шапито выбрали. Зеленский лох? Нет конечно. Страна 70% лошар, которые верят в чудо, даже если чудо в перьях.
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09.08.2021 21:24 Ответить
Украина и Белорусь две страны из бывшего СНГ, в которых лошар 70%, которые до сих пор верят в любую дичь, но только не в реальность и факты. Наивные лохи в розовом мире.
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09.08.2021 21:30 Ответить
Разве "ПРИЗЫВАМИ" можно решить какую-нибудь проблему? Нет, только утиматумами /с угрозой применения грубой силы/!
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10.08.2021 09:15 Ответить
МЗС викликало в.о. посла Білорусі через заяви Лукашенка на пресконференції
Про це повідомила пресслужба МЗС. Україна застерегла Мінськ від визнання Криму російським.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку із заявами Олександра Лукашенка під час учорашньої пресконференції.
Дипломата попередили, що визнання російського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом буде рівнозначним "співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України" та матиме міжнародно-правові наслідки.
Водночас МЗС запросило пояснення щодо того, чи допускала Білорусь "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказав, що вони "приїхали, допитали", але МЗС Білорусі раніше це категорично заперечувало.
Міністерство також заявило протест проти слів Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним. "Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - йдеться в заяві МЗС.
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10.08.2021 16:17 Ответить
 
 