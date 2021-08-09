Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел Украины сделало заявление в связи с годовщиной президентских выборов в Беларуси, результаты которых не были признаны международным сообществом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в области свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированными обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусские власти применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", - отмечается в заявлении.
Министерство призывает белорусские власти вернуться в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основоположным правам и свободам человека.
В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.
"Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия", - подчеркнули в МИД.
"Со своей стороны Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, вводящие в заблуждение белорусское общество", - добавили в министерстве.
Отмечается, что Украина останется открытой для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в Украине, солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, независимой европейской стране.
"Белорусский народ является одним из самых близких и дружеских Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", - заключили в МИД.
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Белорусь просит Россию срочно предоставить новый кредит. РИА
ты откуда такая,гмм...простая?
Лукашенко попросил у Путина новый кредит.
По его словам, Москва могла бы дать денег вместо МВФ, который хотел выделить миллиард $ на борьбу с пандемией.
Лукашенко сказал, что его не устраивают выдвинутые МВФ условия - Фонд потребовал ввести карантин, чтоб перестали умирать люди.
Про це повідомила пресслужба МЗС. Україна застерегла Мінськ від визнання Криму російським.
Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі Кирила Камишева, щоб висловити йому протест у зв'язку із заявами Олександра Лукашенка під час учорашньої пресконференції.
Дипломата попередили, що визнання російського суверенітету над тимчасово окупованим українським Кримом буде рівнозначним "співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України" та матиме міжнародно-правові наслідки.
Водночас МЗС запросило пояснення щодо того, чи допускала Білорусь "прокурорів" з тимчасово окупованого Луганська для допиту блогера Романа Протасевича. Лукашенко сказав, що вони "приїхали, допитали", але МЗС Білорусі раніше це категорично заперечувало.
Міністерство також заявило протест проти слів Лукашенка про "переправлення зброї" з України в Білорусь і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.
Також дипломати звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Володимиром Путіним. "Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - йдеться в заяві МЗС.