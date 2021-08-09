Призываем власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ, - МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины сделало заявление в связи с годовщиной президентских выборов в Беларуси, результаты которых не были признаны международным сообществом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в области свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированными обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусские власти применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", - отмечается в заявлении.

Министерство призывает белорусские власти вернуться в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основоположным правам и свободам человека.

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В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси.

"Поглощение Беларуси Россией, которая грубо нарушает международное право и продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств, считаем угрозой национальной безопасности нашего государства и безопасности региона. А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии, что имеет соответствующие международно-правовые последствия", - подчеркнули в МИД.

"Со своей стороны Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Все заявления Минска о якобы поставках боевиков и оружия с территории Украины являются выдумками, вводящие в заблуждение белорусское общество", - добавили в министерстве.

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Отмечается, что Украина останется открытой для граждан Беларуси, которые вынуждены искать места проживания и трудоустройства в Украине, солидарна с белорусским народом и поддерживает его стремление жить в свободной, демократической, независимой европейской стране.

"Белорусский народ является одним из самых близких и дружеских Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", - заключили в МИД.