Влада Перемишля в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи біля Українського військового цвинтаря, - УІНП. ФОТО

Польська влада в Перемишлі в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи на ділянці, що є предметом двосторонніх домовленостей між Україною і Польщею, та безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем. Українських фахівців не запрошено до Перемишля ані як учасників цих робіт, ані як спостерігачів.

Про це йдеться в заяві Українського інституту національної пам'яті, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошукові земляні роботи проводяться на ділянці №974, яка є предметом домовленостей в рамках українсько-польських консультацій з питань, які виникають в ході реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21.03.1994 р. (пп. 3 та 22 Протоколу від 22.06.2010). Зазначена ділянка також безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона отримала інформацію про пошук ймовірних поховань учасників Першої світової війни із засобів масової інформації і вже після початку робіт. Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, пошукові земляні роботи мають на меті виявлення ймовірних місць поховань жертв Першої світової війни.

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У УІНП підкреслюють, що відсутність запрошення від польської сторони "викликає гірке розчарування", адже в період Першої світової війни українці служили як в Російській імператорській армії, так і в Збройних силах Австро-Угорщини. Відтак складно уявити масштабне поховання періоду Першої світової війни, а тим більше окремий цвинтар у Перемишлі, на якому б не було поховано жодного воїна-українця.

"З огляду на зазначені обставини, Український інститут національної пам’яті та Міністерство культури та інформаційної політики України змушені констатувати відсутність можливостей спостерігати за ходом робіт, а відтак і взяти до відома будь-які їхні результати", - сказано в заяві.