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Влада Перемишля в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи біля Українського військового цвинтаря, - УІНП. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Польська влада в Перемишлі в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи на ділянці, що є предметом двосторонніх домовленостей між Україною і Польщею, та безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем. Українських фахівців не запрошено до Перемишля ані як учасників цих робіт, ані як спостерігачів.

Про це йдеться в заяві Українського інституту національної пам'яті, інформує Цензор.НЕТ.

Влада Перемишля в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи біля Українського військового цвинтаря, - УІНП 01

"Пошукові земляні роботи проводяться на ділянці №974, яка є предметом домовленостей в рамках українсько-польських консультацій з питань, які виникають в ході реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21.03.1994 р. (пп. 3 та 22 Протоколу від 22.06.2010). Зазначена ділянка також безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона отримала інформацію про пошук ймовірних поховань учасників Першої світової війни із засобів масової інформації і вже після початку робіт. Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, пошукові земляні роботи мають на меті виявлення ймовірних місць поховань жертв Першої світової війни.

Влада Перемишля в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи біля Українського військового цвинтаря, - УІНП 02

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У УІНП підкреслюють, що відсутність запрошення від польської сторони "викликає гірке розчарування", адже в період Першої світової війни українці служили як в Російській імператорській армії, так і в Збройних силах Австро-Угорщини. Відтак складно уявити масштабне поховання періоду Першої світової війни, а тим більше окремий цвинтар у Перемишлі, на якому б не було поховано жодного воїна-українця.

"З огляду на зазначені обставини, Український інститут національної пам’яті та Міністерство культури та інформаційної політики України змушені констатувати відсутність можливостей спостерігати за ходом робіт, а відтак і взяти до відома будь-які їхні результати", - сказано в заяві.
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Топ коментарі
+9
поляки, верните наш Перемышль!!!!! и Холм тоже!!! - исторически украинские земли.
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09.08.2021 23:07
+3
на польские земли мы не претендуем, мы не кацапы, которые крадут и оккупируют чужое...
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09.08.2021 23:31
+2
Яка різниця? Знадуть те, що бажають знайти.
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09.08.2021 23:32
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поляки, верните наш Перемышль!!!!! и Холм тоже!!! - исторически украинские земли.
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09.08.2021 23:07 Відповісти
на польские земли мы не претендуем, мы не кацапы, которые крадут и оккупируют чужое...
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09.08.2021 23:31 Відповісти
Геннадий с руской фамилией в Польше имеет национальность с названием не не руском языке..... ну вы сами все знате
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09.08.2021 23:36 Відповісти
И украинскую Берестейщину, которую совок отдал более "спокойным" беларусам взамен на отобранную у них Смоленщину.
Старики в селах вокруг Бреста еще помнят украинский не смотря на ассимиляцию!
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10.08.2021 10:04 Відповісти
Так, дійсно, берестейщина також українська земля, майже вся південна білорсь - українські землі... та й Смоленск, як мені пам,ятається, був в складі України-Руси....
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10.08.2021 12:02 Відповісти
І що вони там хочуть знайти?
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09.08.2021 23:15 Відповісти
Яка різниця? Знадуть те, що бажають знайти.
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09.08.2021 23:32 Відповісти
ляхи такі самі шовіністи, як і євгеї, москалі чи мадяри. тому мене зовсім не дивує любов ляхів до руйнування могил тих, хто являється їхнім ідеологічним противником. мене більше дивує позиція хохло манкуртів, які за десять злотих на годину, раді продати і забути назавжди "дідівську славу". тих самих дідів, які не скорилися ляхам і віддали життя у боротьбі з окупантом!
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10.08.2021 08:07 Відповісти
Дело в том что не было понятий лях и украинец. Было понятие католик (значит за власть), и православный (значит против польской власти). Например потомки князей Руси- Острожские, Вишневецкие и т.д были сначала православными князьями но позже многие окатоличились или служили польской Речи посполитой, и хоть по крови они были украинцами но как и большинство жителей на запад от Винницы и Житомира (плюс реестровые козаки) воевали на стороне польского правительства- против запорожцев.

Так что они ничем не отличались от украинцев которые в составе ркка воевали за советскую власть в 2941-1949 годах. Ну или 73% одурманеных советской властью еще раньше - в 1917-м.
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10.08.2021 10:12 Відповісти
одурманенных нужно просвещать, делать поголовно националистами как поляки, евреи и другие... и тогда нас даже вшивый кацап будет бояться.
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10.08.2021 12:05 Відповісти
 
 