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Українські рятувальники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині і Греції, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Українські рятувальники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині і Греції, - Кулеба

Українські пожежники і пілоти, які борються з лісовими пожежами в Туреччині і Греції, роблять Україні суперпозитивну репутацію в цих країнах.

Про це написав у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, в останні дні в грецькій і турецькій пресі - багато захоплених і вдячних згадок України.

Глава МЗС зазначив, що недавно затверджена стратегія зовнішньої політики визначає просування позитивного іміджу України одним з пріоритетів.

"Звісно, ми ухвалили політичне рішення підставити друзям плече не заради вигоди, а тому що так роблять друзі. Але не можна не визнати, що зараз українські пілоти та пожежники героїчно роблять Україні супер позитивну репутацію в Туреччині та Греції", - написав Кулеба.

За його словами, це - Україна, яка допомагає друзям, а не тільки просить про підтримку. "І це розрив шаблону російської пропаганди", - додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На допомогу в гасінні пожеж у Греції вирушать 100 рятувальників, - Зеленський

Українські рятувальники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині і Греції, - Кулеба 01
Українські рятувальники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині і Греції, - Кулеба 02

Нагадуємо, 6 серпня зведений загін пожежників з усієї країни прибув до Греції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами. На виконання завдання президента Володимира Зеленського та рішення уряду, сотня рятувальників ДСНС з необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту "Київ".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
А що там з "іміджем" по спец.операції вагнерівців...Яка там у нас репутація в Туреччині?
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10.08.2021 10:07
+6
Ясно,зекретинам больше нечем хвастаться ...Кто ещё про спасателей не сказал?!!!
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10.08.2021 10:07
+3
Став зепацюк патріотом???може йому тепер і в кєгєбе перестати дзвонити,щоб рятувати вбивць українців...
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10.08.2021 10:39
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А що там з "іміджем" по спец.операції вагнерівців...Яка там у нас репутація в Туреччині?
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10.08.2021 10:07 Відповісти
Ясно,зекретинам больше нечем хвастаться ...Кто ещё про спасателей не сказал?!!!
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10.08.2021 10:07 Відповісти
Кожний президент України і, навіть донєцкій хам, внесли в історію і розбудову нашої держави свій внесок: Кравчук - тим, що він перший президент, що ініціював розвал гнилої лапотної імперії. Кучма - тим, що роздав своїм родичам і тим, хто гарно тер йому спину, тонко нарізав ковбасу і рівно наливав чарки всі кращі і прибуткові підприємства, та народив в Україні олігархію. Ющенко - тим що багато і гарно говорив, але нічого не робив, Хам - тим, що зумів консолідувати українців, та примусив їх зрозуміти, що вони таки не бидло, а нація. Порошенко - тим, що зумів "атрезать па живому", фактично створити з нуля українські силові структури, відновити ВПК, отримати Томос для України, який підтвердив наш пріоритет в східному християнстві. Зеленський - тим, що дрейфував від аморфного 95 кварталу в політику та став патріотом України, зрушив з місця застій у будівництві доріг та іншої інфраструктури. Але кожен з президентів, окрім донєцкого хама, були і є проукраїнськими президентами, а не слугами царька.
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10.08.2021 10:34 Відповісти
Став зепацюк патріотом???може йому тепер і в кєгєбе перестати дзвонити,щоб рятувати вбивць українців...
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10.08.2021 10:39 Відповісти
В ******** українській історії президентом України КЄГЄБЕ був поставлений один пацюк (криса) - донєцкій хам, а ЗЕ обрала більшість українців.. Я не голосував за нього, але це не означає, що він для мене не президент, треба вміти коритися волі більшості, а, попри відсутність власного розуму, вважати себе самою розумною.
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10.08.2021 10:53 Відповісти
"більшисть" не є самою розумною -ніколи і ні де)і да ,за зепацюка чомусь тепер ніхто не голосував -може кримінальне діло завести,шо вибори сфальсифіковані ?)
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10.08.2021 11:08 Відповісти
Слава пожежі і пожежникам України , що її загасили!
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10.08.2021 10:26 Відповісти
Українці найкращі, розумні, працьовиті сміливі, виберемо українську партію і президента етнічного українця.
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10.08.2021 12:04 Відповісти
ПУСТЬ ДАЮТ УКРАИНЕ РАКЕТЫ !)
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10.08.2021 11:03 Відповісти
Сподіваюсь, після завершення боротьби з стихією хлопцям дадуть пару тижнів відпочинку там десь на морі 🐬⛵
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10.08.2021 11:12 Відповісти
 
 