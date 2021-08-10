Українські рятувальники роблять Україні суперпозитивну репутацію в Туреччині і Греції, - Кулеба

Українські пожежники і пілоти, які борються з лісовими пожежами в Туреччині і Греції, роблять Україні суперпозитивну репутацію в цих країнах.

Про це написав у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, в останні дні в грецькій і турецькій пресі - багато захоплених і вдячних згадок України.

Глава МЗС зазначив, що недавно затверджена стратегія зовнішньої політики визначає просування позитивного іміджу України одним з пріоритетів.

"Звісно, ми ухвалили політичне рішення підставити друзям плече не заради вигоди, а тому що так роблять друзі. Але не можна не визнати, що зараз українські пілоти та пожежники героїчно роблять Україні супер позитивну репутацію в Туреччині та Греції", - написав Кулеба.

За його словами, це - Україна, яка допомагає друзям, а не тільки просить про підтримку. "І це розрив шаблону російської пропаганди", - додав Кулеба.

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Нагадуємо, 6 серпня зведений загін пожежників з усієї країни прибув до Греції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами. На виконання завдання президента Володимира Зеленського та рішення уряду, сотня рятувальників ДСНС з необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту "Київ".