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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Украинские спасатели делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украинские спасатели делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба

Украинские пожарные и пилоты, которые борются с лесными пожарами в Турции и Греции, делают Украине суперпозитивную репутацию в этих странах.

 Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, в последние дни в греческой и турецкой прессе много восторженных и благодарственных упоминаний Украины.

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Глава МИД отметил, что недавно утвержденная стратегия внешней политики определяет продвижение позитивного имиджа Украины одним из приоритетов.

"Конечно, мы приняли политическое решение подставить друзьям плечо не ради выгоды, а потому что так делают друзья. Но нельзя не признать, что сейчас украинские пилоты и пожарные героически делают Украине супер положительную репутацию в Турции и Греции", – написал Кулеба.

По его словам, это – Украина, которая помогает друзьям, а не только просит о поддержке. "И это разрыв шаблона российской пропаганды", – добавил Кулеба.

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Украинские спасатели делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба 01
Украинские спасатели делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба 02

Напоминаем, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. На выполнение задания президента Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".
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Топ комментарии
+9
А що там з "іміджем" по спец.операції вагнерівців...Яка там у нас репутація в Туреччині?
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10.08.2021 10:07
+6
Ясно,зекретинам больше нечем хвастаться ...Кто ещё про спасателей не сказал?!!!
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10.08.2021 10:07
+3
Став зепацюк патріотом???може йому тепер і в кєгєбе перестати дзвонити,щоб рятувати вбивць українців...
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10.08.2021 10:39
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А що там з "іміджем" по спец.операції вагнерівців...Яка там у нас репутація в Туреччині?
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10.08.2021 10:07 Ответить
Ясно,зекретинам больше нечем хвастаться ...Кто ещё про спасателей не сказал?!!!
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10.08.2021 10:07 Ответить
Кожний президент України і, навіть донєцкій хам, внесли в історію і розбудову нашої держави свій внесок: Кравчук - тим, що він перший президент, що ініціював розвал гнилої лапотної імперії. Кучма - тим, що роздав своїм родичам і тим, хто гарно тер йому спину, тонко нарізав ковбасу і рівно наливав чарки всі кращі і прибуткові підприємства, та народив в Україні олігархію. Ющенко - тим що багато і гарно говорив, але нічого не робив, Хам - тим, що зумів консолідувати українців, та примусив їх зрозуміти, що вони таки не бидло, а нація. Порошенко - тим, що зумів "атрезать па живому", фактично створити з нуля українські силові структури, відновити ВПК, отримати Томос для України, який підтвердив наш пріоритет в східному християнстві. Зеленський - тим, що дрейфував від аморфного 95 кварталу в політику та став патріотом України, зрушив з місця застій у будівництві доріг та іншої інфраструктури. Але кожен з президентів, окрім донєцкого хама, були і є проукраїнськими президентами, а не слугами царька.
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10.08.2021 10:34 Ответить
Став зепацюк патріотом???може йому тепер і в кєгєбе перестати дзвонити,щоб рятувати вбивць українців...
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10.08.2021 10:39 Ответить
В ******** українській історії президентом України КЄГЄБЕ був поставлений один пацюк (криса) - донєцкій хам, а ЗЕ обрала більшість українців.. Я не голосував за нього, але це не означає, що він для мене не президент, треба вміти коритися волі більшості, а, попри відсутність власного розуму, вважати себе самою розумною.
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10.08.2021 10:53 Ответить
"більшисть" не є самою розумною -ніколи і ні де)і да ,за зепацюка чомусь тепер ніхто не голосував -може кримінальне діло завести,шо вибори сфальсифіковані ?)
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10.08.2021 11:08 Ответить
Слава пожежі і пожежникам України , що її загасили!
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10.08.2021 10:26 Ответить
Українці найкращі, розумні, працьовиті сміливі, виберемо українську партію і президента етнічного українця.
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10.08.2021 12:04 Ответить
ПУСТЬ ДАЮТ УКРАИНЕ РАКЕТЫ !)
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10.08.2021 11:03 Ответить
Сподіваюсь, після завершення боротьби з стихією хлопцям дадуть пару тижнів відпочинку там десь на морі 🐬⛵
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10.08.2021 11:12 Ответить
 
 