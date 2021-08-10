Украинские спасатели делают Украине суперпозитивную репутацию в Турции и Греции, - Кулеба

Украинские пожарные и пилоты, которые борются с лесными пожарами в Турции и Греции, делают Украине суперпозитивную репутацию в этих странах.

Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кулебы, в последние дни в греческой и турецкой прессе много восторженных и благодарственных упоминаний Украины.

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Глава МИД отметил, что недавно утвержденная стратегия внешней политики определяет продвижение позитивного имиджа Украины одним из приоритетов.

"Конечно, мы приняли политическое решение подставить друзьям плечо не ради выгоды, а потому что так делают друзья. Но нельзя не признать, что сейчас украинские пилоты и пожарные героически делают Украине супер положительную репутацию в Турции и Греции", – написал Кулеба.

По его словам, это – Украина, которая помогает друзьям, а не только просит о поддержке. "И это разрыв шаблона российской пропаганды", – добавил Кулеба.

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Напоминаем, 6 августа сводный отряд пожарных со всей страны прибыл в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. На выполнение задания президента Владимира Зеленского и решения правительства, сотня спасателей ГСЧС с необходимым оборудованием вылетели из аэропорта "Киев".