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У Львові через аварію не курсують деякі трамваї і тролейбуси, - міськрада

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У Львові через аварію не курсують деякі трамваї і тролейбуси, - міськрада

У Львові більшість трамвайних маршрутів не працюють через аварію на тяговій підстанції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

Зазначають, що на високовольтній лінії в депо на вул. Городоцькій сталася аварія. Її намагаються якомога швидше ліквідувати. Однак поки що не ходять більшість трамвайних маршрутів і тролейбусні маршрути №32 і 22.

"Виникла аварійна ситуація на "Львівелектротранс" - на третій тягової підстанції депо на вул. Городоцькій вибило основний і резервний високовольтний кабель. Працівники підприємства вже шукають пошкодження. Відповідно, випуску трамваїв не буде, тільки частково тягачем перетягують у костел, також трамвай №2 витягнуть на маршрут. Проблема на 2-х тролейбусних маршрутах - 32 і 22 не курсуватимуть, всі інші - на маршрутах", - ідеться в повідомленні.

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Це що за фото таке?
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10.08.2021 10:20 Відповісти
лень фотку львовского трамвая загуглить и загрузить??)) это винницкие))
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10.08.2021 10:23 Відповісти
Вінниця вул.Соборна У Львові через аварію не курсують деякі трамваї і тролейбуси, - міськрада - Цензор.НЕТ 953
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10.08.2021 10:55 Відповісти
 
 