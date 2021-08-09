Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові. ФОТО

Пси в зоні ООС знаходять зброю і вибухівку, допомагають оглядати транспорт на блок-постах, попереджають про непроханих гостей і просто дружать з бійцями.

Парад відбувся у львівському парку культури в рамках проєкту "Календар війни", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Чотирилапі хвостаті захисники представляли кожен своє відомство. Зокрема, були тут песики з Державної прикордонної служби, поліції, Збройних сил України та Національної гвардії. Всього у параді взяло участь 15 службових собак, які, так чи інакше, проявили себе під час виконання завдань в зоні ООС", - сказано в повідомленні.

Речниця парку культури і волонтерка Ірина Вовк розповідає, що куди б вона не приїздила в зону проведення Операції об’єднаних сил, скрізь був кіт чи пес, завжди був друг. "І цим друзям дуже часто віддавали свою їжу. Собаки, яких ми тут бачимо – це не просто собаки. Це теж ветерани. Деякі з них попереджали про обстріли, деякі віднаходили людей під завалами, деякі знаходили зброю", - наголосила вона.

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Один з учасників параду - гвардійська вівчарка Річард - виявив у зоні ООС схрон з 8 одиницями зброї, 1230 набоями і 15 кг вибухівки. Річарда було нагороджено медаллю "За віддану службу" III ступеня. Інша учасниця - гвардійська вівчарка Кенді - за один місяць двічі виявляла заборонені предмети під час огляду транспорту на блок-постах. Першого разу вона виявила 300 набоїв та ствол до ПКМ, а наступного – 8 бойових гранат.







