УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7814 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 811 21

Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові. ФОТО

Пси в зоні ООС знаходять зброю і вибухівку, допомагають оглядати транспорт на блок-постах, попереджають про непроханих гостей і просто дружать з бійцями.

Парад відбувся у львівському парку культури в рамках проєкту "Календар війни", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Чотирилапі хвостаті захисники представляли кожен своє відомство. Зокрема, були тут песики з Державної прикордонної служби, поліції, Збройних сил України та Національної гвардії. Всього у параді взяло участь 15 службових собак, які, так чи інакше, проявили себе під час виконання завдань в зоні ООС", - сказано в повідомленні.

Речниця парку культури і волонтерка Ірина Вовк розповідає, що куди б вона не приїздила в зону проведення Операції об’єднаних сил, скрізь був кіт чи пес, завжди був друг. "І цим друзям дуже часто віддавали свою їжу. Собаки, яких ми тут бачимо – це не просто собаки. Це теж ветерани. Деякі з них попереджали про обстріли, деякі віднаходили людей під завалами, деякі знаходили зброю", - наголосила вона.

Дивіться також: Прикордонники-кінологи зі службовими собаками вперше візьмуть участь у параді на День Незалежності. ФОТОрепортаж

Один з учасників параду - гвардійська вівчарка Річард - виявив у зоні ООС схрон з 8 одиницями зброї, 1230 набоями і 15 кг вибухівки. Річарда було нагороджено медаллю "За віддану службу" III ступеня. Інша учасниця - гвардійська вівчарка Кенді - за один місяць двічі виявляла заборонені предмети під час огляду транспорту на блок-постах. Першого разу вона виявила 300 набоїв та ствол до ПКМ, а наступного – 8 бойових гранат.

Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові 01
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові 02
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові 03
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові 04

Автор: 

тварини (462) Львів (3069) МВС (3501) парад (377) собаки (100)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове - Цензор.НЕТ 4296
показати весь коментар
09.08.2021 16:59
+35
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове - Цензор.НЕТ 1079
показати весь коментар
09.08.2021 17:07
+31
Мало фото !
Дайте ж на лапусьок подивитись !
показати весь коментар
09.08.2021 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
супер!
показати весь коментар
09.08.2021 16:53 Відповісти
Мало фото !
Дайте ж на лапусьок подивитись !
показати весь коментар
09.08.2021 16:55 Відповісти
В мене більше поваги до цих собак ніж до деяких українських атлетів.
показати весь коментар
09.08.2021 16:56 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2021 10:30 Відповісти
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове - Цензор.НЕТ 4296
показати весь коментар
09.08.2021 16:59 Відповісти
сабакенам-ваеннослужащим риспект
показати весь коментар
09.08.2021 17:01 Відповісти
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове - Цензор.НЕТ 1079
показати весь коментар
09.08.2021 17:07 Відповісти
Пам'ятаю той випадок - лікарі кількох медичних бригад боролися за його життя!
Надзвичайний пес і надзвичайні люди!
показати весь коментар
09.08.2021 19:02 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2021 10:57 Відповісти
Собаки - наши братья
показати весь коментар
09.08.2021 17:10 Відповісти
хоч одна приємна новина
показати весь коментар
09.08.2021 17:19 Відповісти
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 4604
показати весь коментар
09.08.2021 17:35 Відповісти
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 2099
показати весь коментар
09.08.2021 17:35 Відповісти
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 2954
показати весь коментар
09.08.2021 17:37 Відповісти
Собака - это единственное живое существо, которое без раздумий отдаст свою жизнь за хозяина. Воплощение верности.
показати весь коментар
09.08.2021 18:07 Відповісти
мало фоток! собакевич на посл. фотке - зачетный!
показати весь коментар
09.08.2021 22:07 Відповісти
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 6642ФОТО !

Але інші - предстявляють їх так (у переносному змісті) :
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 7231
показати весь коментар
10.08.2021 04:10 Відповісти
Та згадується інше !
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 8991

https://saint-petersburg.ru/m/society/emtsov/371228/ Собачьи подвиги: восемь четвероногих героев Великой Отечественной войны
показати весь коментар
10.08.2021 04:14 Відповісти
Кацапы считают, что они победители во второй мировой войне. Но мы то знаем, что войну выиграли: 3 поляка, грузин и собака
показати весь коментар
10.08.2021 08:54 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2021 10:59 Відповісти
Злюкен собакен рашн окупайтен айкен клац-клац
показати весь коментар
11.08.2021 08:54 Відповісти
 
 