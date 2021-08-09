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Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове. ФОТО

Псы в зоне ООС находят оружие и взрывчатку, помогают осматривать транспорт на блок-постах, предупреждают о незваных гостях и просто дружат с бойцами.

Парад состоялся во львовском Парке культуры в рамках проекта "Календарь войны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Четверолапые хвостатые защитники представляли каждый свое ведомство. В частности, были здесь собаки из Государственной пограничной службы, полиции, Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Всего в параде приняли участие 15 служебных собак, которые так или иначе проявили себя во время выполнения задач в зоне ООС", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Парка культуры и волонтер Ирина Вовк рассказала, что куда бы она не приезжала в зону проведения Операции объединенных сил, везде рядом с людьми были друзья - коты или собаки. "И этим друзьям очень часто отдавали свою еду . Собаки, которых мы здесь видим - это не просто собаки. Это тоже ветераны. Некоторые из них предупреждали об обстрелах, некоторые находили людей под завалами, некоторые находили оружие", - подчеркнула она.

Смотрите: Пограничники-кинологи со служебными собаками впервые примут участие в параде на День Независимости. ФОТОрепортаж

Один из участников парада - гвардейская овчарка Ричард - нашел в зоне ООС схрон с 8 единицами оружия, 15 кг взрывчатки и 1230 патронами. Он награжден медалью "За преданную службу" III ступени. Другая участница - гвардейская овчарка Кэнди - дважды за месяц во время осмотра транспорта на блок-постах находила запрещенные предметы. Один раз она обнаружила 300 патронов и ствол к ПКМ, в другой раз - 8 боевых гранат. Кэнди награждена медалью "За преданную службу" II ступени.

Также читайте: Зеленский подписал закон о противодействии жестокому обращению с животными

Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове 01
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове 02
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове 03
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове 04

Автор: 

животные (931) Львов (4582) МВД (9318) парад (634) собаки (196)


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Топ комментарии
+41
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове - Цензор.НЕТ 4296
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09.08.2021 16:59
+35
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове - Цензор.НЕТ 1079
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09.08.2021 17:07
+31
Мало фото !
Дайте ж на лапусьок подивитись !
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09.08.2021 16:55
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супер!
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09.08.2021 16:53 Ответить
Мало фото !
Дайте ж на лапусьок подивитись !
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09.08.2021 16:55 Ответить
В мене більше поваги до цих собак ніж до деяких українських атлетів.
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09.08.2021 16:56 Ответить
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10.08.2021 10:30 Ответить
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове - Цензор.НЕТ 4296
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09.08.2021 16:59 Ответить
сабакенам-ваеннослужащим риспект
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09.08.2021 17:01 Ответить
Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове - Цензор.НЕТ 1079
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09.08.2021 17:07 Ответить
Пам'ятаю той випадок - лікарі кількох медичних бригад боролися за його життя!
Надзвичайний пес і надзвичайні люди!
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09.08.2021 19:02 Ответить
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10.08.2021 10:57 Ответить
Собаки - наши братья
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09.08.2021 17:10 Ответить
хоч одна приємна новина
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09.08.2021 17:19 Ответить
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 4604
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09.08.2021 17:35 Ответить
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 2099
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09.08.2021 17:35 Ответить
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 2954
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09.08.2021 17:37 Ответить
Собака - это единственное живое существо, которое без раздумий отдаст свою жизнь за хозяина. Воплощение верности.
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09.08.2021 18:07 Ответить
мало фоток! собакевич на посл. фотке - зачетный!
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09.08.2021 22:07 Ответить
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 6642ФОТО !

Але інші - предстявляють їх так (у переносному змісті) :
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 7231
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10.08.2021 04:10 Ответить
Та згадується інше !
Парад собак, які захищали Україну на Донбасі, відбувся у Львові - Цензор.НЕТ 8991

https://saint-petersburg.ru/m/society/emtsov/371228/ Собачьи подвиги: восемь четвероногих героев Великой Отечественной войны
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10.08.2021 04:14 Ответить
Кацапы считают, что они победители во второй мировой войне. Но мы то знаем, что войну выиграли: 3 поляка, грузин и собака
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10.08.2021 08:54 Ответить
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10.08.2021 10:59 Ответить
Злюкен собакен рашн окупайтен айкен клац-клац
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11.08.2021 08:54 Ответить
 
 