Парад собак, защищавших Украину на Донбассе, состоялся во Львове. ФОТО

Псы в зоне ООС находят оружие и взрывчатку, помогают осматривать транспорт на блок-постах, предупреждают о незваных гостях и просто дружат с бойцами.

Парад состоялся во львовском Парке культуры в рамках проекта "Календарь войны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Четверолапые хвостатые защитники представляли каждый свое ведомство. В частности, были здесь собаки из Государственной пограничной службы, полиции, Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Всего в параде приняли участие 15 служебных собак, которые так или иначе проявили себя во время выполнения задач в зоне ООС", - сказано в сообщении.

Пресс-секретарь Парка культуры и волонтер Ирина Вовк рассказала, что куда бы она не приезжала в зону проведения Операции объединенных сил, везде рядом с людьми были друзья - коты или собаки. "И этим друзьям очень часто отдавали свою еду . Собаки, которых мы здесь видим - это не просто собаки. Это тоже ветераны. Некоторые из них предупреждали об обстрелах, некоторые находили людей под завалами, некоторые находили оружие", - подчеркнула она.

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Один из участников парада - гвардейская овчарка Ричард - нашел в зоне ООС схрон с 8 единицами оружия, 15 кг взрывчатки и 1230 патронами. Он награжден медалью "За преданную службу" III ступени. Другая участница - гвардейская овчарка Кэнди - дважды за месяц во время осмотра транспорта на блок-постах находила запрещенные предметы. Один раз она обнаружила 300 патронов и ствол к ПКМ, в другой раз - 8 боевых гранат. Кэнди награждена медалью "За преданную службу" II ступени.

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