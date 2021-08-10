Понад 1 мільйон щеплень від COVID-19 зроблено в Києві, - КМДА

У столиці на сьогодні зроблено 1 007 513 щеплень від COVID-19, зокрема тільки за останню добу зроблено 25 388 щеплень.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби столичної мерії.

"Київ - беззаперечний лідер вакцинації в країні. На сьогодні в столиці першу дозу вже отримали понад 634 600 осіб, другу - понад 372 900 городян. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб охопити вакцинацією якомога більше громадян. Місто створило всі умови для того, щоб кожен бажаючий міг зробити щеплення. Всі прищепні центри забезпечені вакцинами. Тому сьогодні для жителів столиці доступні вакцини для першої дози - CoronaVac/Sinovac Biotech і Moderna (mRNA-1273), а для ревакцинації AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech" , - розповів Поворозник.

Він нагадав, що отримати другу дозу вакцини можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, в реєстратуру установи або зареєструватися через систему helsi.me.

"Якщо вам відмовили в ревакцинації препаратом, яким вас прищеплювали первинно - негайно зверніться до керівника установи. Якщо таким чином питання не вдалося вирішити - телефонуйте на гарячу лінію Департаменту охорони здоров'я: 044-278-41-91. Для вирішення цієї проблеми вам потрібно повідомити оперативному черговому повну назва установи, прізвище керівника медзакладу і свої координати", - пояснив Поворозник.

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Нагадаємо, що в столиці можна вакцинуватися в 22 центрах масової вакцинації: в Центрі вакцинації від COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також в 21 мінівакцинальних центрах у кожному районі, які працюють на вихідних. Крім того, вакцинуватися можна в кабінетах вакцинації в медустановах охорони здоров'я первинної ланки.