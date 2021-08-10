Более 1 миллиона прививок от COVID-19 сделано в Киеве, - КГГА

В столице на сегодняшний день сделано 1 007 513 прививок от COVID-19, в частности только за последние сутки сделано 25 388 прививок.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной мэрии.

"Киев - безоговорочный лидер вакцинации в стране. На сегодня в столице первую дозу уже получили более 634 600 человек, вторую - более 372 900 горожан. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы охватить вакцинацией как можно больше граждан. Город создал все условия для того, чтобы каждый желающий мог привиться. Все прививочные центры обеспечены вакцинами. Поэтому сегодня для жителей столицы доступны вакцины для первой дозы - CoronaVac/Sinovac Biotech и Moderna (mRNA-1273), а для ревакцинации AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech", - рассказал Поворозник.

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Он напомнил, что получить вторую дозу вакцины можно, обратившись к своему семейному врачу, в регистратуру учреждения или зарегистрироваться через систему helsi.me.

"Если вам отказали в ревакцинации препаратом, которым вас прививали первично - немедленно обратитесь к руководителю учреждения. Если таким образом вопрос не удалось решить, - звоните на горячую линию Департамента здравоохранения: 044-278-41-91. Для решения этой проблемы вам нужно сообщить оперативному дежурному полное название учреждения, фамилию руководителя медучреждения и свои координаты", - объяснил Поворозник.

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Напомним, что в столице можно вакцинироваться в 22 центрах массовой вакцинации: в Центре вакцинации от COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, а также в 21 минивакцинальных центрах в каждом районе, которые работают на выходных. Кроме того, вакцинироваться можно в кабинетах вакцинации в медучреждениях здравоохранения первичного звена.