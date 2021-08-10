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Ройтбурда поховають на Єврейському кладовищі Одеси

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Ройтбурда поховають на Єврейському кладовищі Одеси

Після церемонії прощання в дворі Одеського художнього музею, який очолював Олександр Ройтбурд, його поховають на Єврейському кладовищі Одеси.

Про це повідомили в департаменті культури і туризму Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня в дворі Одеського художнього музею, а поховання - на Єврейському кладовищі", - сказала керівник департаменту культури та туризму Тетяна Маркова.

Труну з тілом художника доставили з Києва до Одеси 9 серпня. Одесити приносять квіти до будівлі Одеського художнього музею, віддаючи шану таланту художника і керівника установи Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня в Одесі
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RIP
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10.08.2021 16:25 Відповісти
Шо це за привілеї мати окреме від всіх кладовище?
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10.08.2021 22:08 Відповісти
 
 