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Ройтбурда поховають на Єврейському кладовищі Одеси
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Після церемонії прощання в дворі Одеського художнього музею, який очолював Олександр Ройтбурд, його поховають на Єврейському кладовищі Одеси.
Про це повідомили в департаменті культури і туризму Одеської міськради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня в дворі Одеського художнього музею, а поховання - на Єврейському кладовищі", - сказала керівник департаменту культури та туризму Тетяна Маркова.
Труну з тілом художника доставили з Києва до Одеси 9 серпня. Одесити приносять квіти до будівлі Одеського художнього музею, віддаючи шану таланту художника і керівника установи Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня.
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Тарапунька
показати весь коментар10.08.2021 16:25 Відповісти Мені подобається 1
Alex 6dec27a3
показати весь коментар10.08.2021 22:08 Відповісти Мені подобається 0
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