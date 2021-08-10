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Ройтбурда похоронят на Еврейском кладбище Одессы
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После церемонии прощания во дворе Одесского художественного музея, который возглавлял Александр Ройтбурд, он будет похоронен на Еврейском кладбище Одессы.
Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа во дворе Одесского художественного музея, а погребение - на Еврейском кладбище", - сказала руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.
Гроб с телом художника доставили из Киева в Одессу 9 августа. Одесситы приносят цветы к зданию Одесского художественного музея, отдавая дань уважения таланту художника и руководителя учреждения Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.
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Тарапунька
показать весь комментарий10.08.2021 16:25 Ответить Мне нравится 1
Alex 6dec27a3
показать весь комментарий10.08.2021 22:08 Ответить Мне нравится 0
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