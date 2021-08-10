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Ройтбурда похоронят на Еврейском кладбище Одессы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Ройтбурда похоронят на Еврейском кладбище Одессы

После церемонии прощания во дворе Одесского художественного музея, который возглавлял Александр Ройтбурд, он будет похоронен на Еврейском кладбище Одессы.

Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма Одесского горсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа во дворе Одесского художественного музея, а погребение - на Еврейском кладбище", - сказала руководитель департамента культуры и туризма Татьяна Маркова.

Гроб с телом художника доставили из Киева в Одессу 9 августа. Одесситы приносят цветы к зданию Одесского художественного музея, отдавая дань уважения таланту художника и руководителя учреждения Александра Ройтбурда, который умер 8 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в Одессе

Автор: Ірина Дашківська
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RIP
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10.08.2021 16:25 Ответить
Шо це за привілеї мати окреме від всіх кладовище?
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10.08.2021 22:08 Ответить
 
 