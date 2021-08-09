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Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в Одессе

Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в Одессе

Прощание с украинским художником, директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в Одессе.

Об этом говорится на странице Одесского художественного музея в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа, о времени сообщим дополнительно. Для друзей и близких Александра из Киева будет организован автобус в Одессу", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большая утрата для украинского искусства", - Зеленский о смерти Ройтбурда

В то же время арт-куратор Лиза Герман на своей странице в "Фейсбук" сообщила, что автобус из Киева отправится во вторник, 10 августа в 22:30.

Детали прощания скоро опубликует на своей страничке Одесский художественный музей. Ориентировочно это первая половина дня в среду, 11 августа.

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Для бронирования места в автобусе нужно написать Лизе Герман в личные сообщения в Facebook.

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.

Одесса (7862) Ройтбурд (43)


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09.08.2021 17:29 Ответить
У вересні 2021 року у видавництві Meridian Czernowitz https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/398796344936055?__cft__[0]=AZWfHDJzclfBHs2rCXGhwa5KjDgD62gog5EsaCt9t5fBW_ZQyiGbOXANepk6iF-tDfzlHE8VSnfNsPhBM_-y7J2YZ2kcu6XW1tvs_0udC15RH7JYt9pJ7kHt5IcaeqVE6ZE&__tn__=%2CO%2CP-R вийде книжка Олександра Ройтбурда «Вірші дилетанта», проілюстрована Сергієм Жаданом - задля неї поет і художник помінялися ролями. За спогадами багатьох знайомих, у Ройтбурда були хороші тексти, деякі з них можна прочитати на його сторінці у Facebook.
Якось митець https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=558330291206684&id=100010891548220 опублікував свій текст за 1997 рік - «У дитинстві мені було страшенно шкода загиблих космонавтів». Ройтбурд теж був неначе космонавтом, який відкрив нам новий світ - без страху, без меж і кордонів. І нам теж дуже шкода з ним прощатися.
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09.08.2021 18:20 Ответить
Я здесь уже неоднократно писал, чем Евреи (которыми я восхищаюсь) отличаются от ж*дов, которых я ненавижу. Посмотрите в глаза этого умнейшего и порядочного Человека- поймёте...
Прощання з Олександром Ройтбурдом відбудеться 11 серпня в Одесі - Цензор.НЕТ 9069
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09.08.2021 19:08 Ответить
Шкода такої ЛЮДИНИ! Земля йому пухом!
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10.08.2021 22:13 Ответить
 
 