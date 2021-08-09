Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в Одессе

Прощание с украинским художником, директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом состоится 11 августа в Одессе.

Об этом говорится на странице Одесского художественного музея в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Прощание с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа, о времени сообщим дополнительно. Для друзей и близких Александра из Киева будет организован автобус в Одессу", - сказано в сообщении.

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В то же время арт-куратор Лиза Герман на своей странице в "Фейсбук" сообщила, что автобус из Киева отправится во вторник, 10 августа в 22:30.

Детали прощания скоро опубликует на своей страничке Одесский художественный музей. Ориентировочно это первая половина дня в среду, 11 августа.

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Для бронирования места в автобусе нужно написать Лизе Герман в личные сообщения в Facebook.

Как сообщалось, 8 августа, на 60-м году жизни после длительной болезни умер украинский художник, руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд.

Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов подписал с ним контракт на 5 лет.